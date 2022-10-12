Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС - 12.10.2022 Украина.ру
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Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС - 12.10.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
Высылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T06:00
2022-10-12T06:00
новости
василий прозоров
запорожская аэс
спецоперация
киевский режим
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Ранее Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что ВСУ её обстреливают.По его мнению, произошедший в сентябре обмен десятков боевиков вооружённого формирования “Азов”* имел некое влияние на решение определянных нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, и поэтому тоже был “гораздо глубже”, чем это казалось по горячим следам события.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь. * Деятельность на территории РФ запрещена решением суда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, василий прозоров, запорожская аэс, спецоперация, киевский режим
Новости, Василий Прозоров, Запорожская АЭС, Спецоперация, киевский режим

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС

06:00 12.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Высылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Ранее Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что ВСУ её обстреливают.

Я думаю, какие-то закулисные договорённости, то есть, не повергать его жёстким каким-то санкциям, имею в виду уголовное преследование – взамен на что-то там

П/к по событиям на постмайданной Украине
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
По его мнению, произошедший в сентябре обмен десятков боевиков вооружённого формирования “Азов”* имел некое влияние на решение определянных нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, и поэтому тоже был “гораздо глубже”, чем это казалось по горячим следам события.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:20
Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС), их семьи и жители Энергодара поддержали заявление о переходе станции под юрисдикцию "Росатома", а значит России. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, передает 7 октября РИА Новости
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию “по идейным соображениям”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* Деятельность на территории РФ запрещена решением суда
 
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