https://ukraina.ru/20221012/1039619959.html

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС - 12.10.2022 Украина.ру

Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС

Высылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров

2022-10-12T06:00

2022-10-12T06:00

2022-10-12T06:00

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василий прозоров

запорожская аэс

спецоперация

киевский режим

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Ранее Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что ВСУ её обстреливают.По его мнению, произошедший в сентябре обмен десятков боевиков вооружённого формирования “Азов”* имел некое влияние на решение определянных нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, и поэтому тоже был “гораздо глубже”, чем это казалось по горячим следам события.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь. * Деятельность на территории РФ запрещена решением суда

https://ukraina.ru/20221007/1039471236.html

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новости, василий прозоров, запорожская аэс, спецоперация, киевский режим