https://ukraina.ru/20221012/1039619959.html
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС - 12.10.2022 Украина.ру
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
Высылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T06:00
2022-10-12T06:00
2022-10-12T06:00
новости
василий прозоров
запорожская аэс
спецоперация
киевский режим
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Ранее Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что ВСУ её обстреливают.По его мнению, произошедший в сентябре обмен десятков боевиков вооружённого формирования “Азов”* имел некое влияние на решение определянных нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, и поэтому тоже был “гораздо глубже”, чем это казалось по горячим следам события.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь. * Деятельность на территории РФ запрещена решением суда
https://ukraina.ru/20221007/1039471236.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий прозоров, запорожская аэс, спецоперация, киевский режим
Новости, Василий Прозоров, Запорожская АЭС, Спецоперация, киевский режим
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
Высылка на Украину бывшего гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова могла быть результатом неких “закулисных договорённостей”. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Ранее Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что ВСУ её обстреливают.
Я думаю, какие-то закулисные договорённости, то есть, не повергать его жёстким каким-то санкциям, имею в виду уголовное преследование – взамен на что-то там
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
По его мнению, произошедший в сентябре обмен десятков боевиков вооружённого формирования “Азов”* имел некое влияние на решение определянных нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти, и поэтому тоже был “гораздо глубже”, чем это казалось по горячим следам события.
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию “по идейным соображениям”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.
* Деятельность на территории РФ запрещена решением суда