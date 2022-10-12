https://ukraina.ru/20221012/1039613513.html
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
На новых территориях РФ переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности на границах областей и республик, а пока там будет происходить интеграция, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T05:45
2022-10-12T05:45
2022-10-12T05:45
новости
россия
иван скориков
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Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо иЕвгения Балицкого.По его мнению, РФ это уже проходила, потому нужно запускать уже известные кейсы, но этот период затянется из-за боевого столкновения там.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039551435.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, иван скориков
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
На новых территориях РФ переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности на границах областей и республик, а пока там будет происходить интеграция, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо иЕвгения Балицкого.
В данном случае военная угроза существует. Поэтому, скорее всего, этот переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности в границах областей и республик.Пока что будет происходить интеграция. В первую очередь, это законодательство, переход на российский рубль - уже обозначен срок, когда будет. Пока что в ходу гривна, но потом перейдут на рубль. Это ускоренная паспортизация по оптации (выбор гражданства при изменении границ – Ред.).
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
По его мнению, РФ это уже проходила, потому нужно запускать уже известные кейсы, но этот период затянется из-за боевого столкновения там.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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