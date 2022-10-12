https://ukraina.ru/20221012/1039613513.html

Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны

Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны - 12.10.2022 Украина.ру

Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны

На новых территориях РФ переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности на границах областей и республик, а пока там будет происходить интеграция, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру

2022-10-12T05:45

2022-10-12T05:45

2022-10-12T05:45

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россия

иван скориков

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Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо иЕвгения Балицкого.По его мнению, РФ это уже проходила, потому нужно запускать уже известные кейсы, но этот период затянется из-за боевого столкновения там.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039551435.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иван скориков