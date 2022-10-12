Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039613513.html
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны - 12.10.2022 Украина.ру
Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
На новых территориях РФ переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности на границах областей и республик, а пока там будет происходить интеграция, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T05:45
2022-10-12T05:45
новости
россия
иван скориков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039245665_0:69:2912:1707_1920x0_80_0_0_8ae176db9e2c036cf216de3b8195fb27.jpg
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо иЕвгения Балицкого.По его мнению, РФ это уже проходила, потому нужно запускать уже известные кейсы, но этот период затянется из-за боевого столкновения там.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039551435.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039245665_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_0eb826e22c6185045206f1bb2060f9fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, иван скориков
Новости, Россия, Иван Скориков

Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны

05:45 12.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
На новых территориях РФ переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности на границах областей и республик, а пока там будет происходить интеграция, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Документы были подписаны при участии глав этих территорий — Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Владимира Сальдо иЕвгения Балицкого.
В данном случае военная угроза существует. Поэтому, скорее всего, этот переходный период полноценно начнет реализовываться уже после того, как будет установлен режим безопасности в границах областей и республик.Пока что будет происходить интеграция. В первую очередь, это законодательство, переход на российский рубль - уже обозначен срок, когда будет. Пока что в ходу гривна, но потом перейдут на рубль. Это ускоренная паспортизация по оптации (выбор гражданства при изменении границ – Ред.).
Иван Скориков интервью
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
По его мнению, РФ это уже проходила, потому нужно запускать уже известные кейсы, но этот период затянется из-за боевого столкновения там.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 04:10
Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность
 
НовостиРоссияИван Скориков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:22Конрад Рэнкас: Польша и Украина - лишь запал для ядерной войны мировой элиты против России
07:00Эксперт подчеркнул важность наказания виновных в плохом снабжении армии
06:55Миротворцев много, гарантов – нет. Эксперты о мирных инициативах Турции
06:45Корнилов: России необходимо жёстко ответить на диверсии против своих объектов
06:30"Вероятность есть": Скориков рассказал, будут ли переговоры между Москвой и Киевом
06:15Кнутов рассказал о работе беспилотников “Герань”
06:00Экс-сотрудник СБУ прокомментировал выдворение на Украину бывшего директора ЗАЭС
05:45Эксперт Скориков рассказал, как новые регионы РФ будут переходить в состав страны
05:30Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы
05:00Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
04:45Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
04:30"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
04:29Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет
04:15Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
04:01Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок
04:00"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
03:59"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
03:56Главное на 12 октября: в России и в мире
01:00"Отказываются от всяких притязаний" Как Украина и Россия подписали перемирие с Польшей
19:00Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября
Лента новостейМолния