https://ukraina.ru/20221012/1039609836.html
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому - 12.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
Обещая киевскому режиму поставки “современных систем ПВО”, президент США Джо Байден, видимо, имел в виду ЗРК Patriot. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-12T05:00
2022-10-12T05:00
2022-10-12T05:00
новости
юрий кнутов
спецоперация
пво
джо байден
владимир зеленский
сша
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Он отметил, что киевскому режиму уже поставляются американо-норвежский комплекс NASAMS и немецкий IRIS-T, которые основаны на американских ракетах "воздух-воздух", переделанных для ЗРК. Поэтому, обещая “современные системы ПВО” а разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, американский президент, скорее всего, говорил о комплексе Patriot, указал Кнутов.Он отметил, что для обучения персонала работе с Patriot требуется, минимум, полгода. Поэтому либо этот комплекс будет отправлен на Украину через полгода, либо, если его отправят раньше, то он будет обслуживаться не украинскими, а американскими военными.Кнутов оценил возможную эффективность применения Patriot войсками киевского режима.Что касается российских самолётов, то эксперт указал, что они почти не входят в зону действия ПВО противника, поэтому в случае поставки киевскому режиму Patriot это не приведёт с серьёзным изменениям возможностей ВСУ в противостоянии им.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221007/1039506168.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, спецоперация, пво, джо байден, владимир зеленский, сша
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
Обещая киевскому режиму поставки “современных систем ПВО”, президент США Джо Байден, видимо, имел в виду ЗРК Patriot. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что киевскому режиму уже поставляются американо-норвежский комплекс NASAMS и немецкий IRIS-T, которые основаны на американских ракетах "воздух-воздух", переделанных для ЗРК. Поэтому, обещая “современные системы ПВО” а разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, американский президент, скорее всего, говорил о комплексе Patriot, указал Кнутов.
Он отметил, что для обучения персонала работе с Patriot требуется, минимум, полгода. Поэтому либо этот комплекс будет отправлен на Украину через полгода, либо, если его отправят раньше, то он будет обслуживаться не украинскими, а американскими военными.
Кнутов оценил возможную эффективность применения Patriot войсками киевского режима.
Они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определённые проблемы
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Что касается российских самолётов, то эксперт указал, что они почти не входят в зону действия ПВО противника, поэтому в случае поставки киевскому режиму Patriot это не приведёт с серьёзным изменениям возможностей ВСУ в противостоянии им.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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