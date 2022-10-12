Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому - 12.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому - 12.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
Обещая киевскому режиму поставки “современных систем ПВО”, президент США Джо Байден, видимо, имел в виду ЗРК Patriot. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-12T05:00
2022-10-12T05:00
новости
юрий кнутов
спецоперация
пво
джо байден
владимир зеленский
сша
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Он отметил, что киевскому режиму уже поставляются американо-норвежский комплекс NASAMS и немецкий IRIS-T, которые основаны на американских ракетах "воздух-воздух", переделанных для ЗРК. Поэтому, обещая “современные системы ПВО” а разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, американский президент, скорее всего, говорил о комплексе Patriot, указал Кнутов.Он отметил, что для обучения персонала работе с Patriot требуется, минимум, полгода. Поэтому либо этот комплекс будет отправлен на Украину через полгода, либо, если его отправят раньше, то он будет обслуживаться не украинскими, а американскими военными.Кнутов оценил возможную эффективность применения Patriot войсками киевского режима.Что касается российских самолётов, то эксперт указал, что они почти не входят в зону действия ПВО противника, поэтому в случае поставки киевскому режиму Patriot это не приведёт с серьёзным изменениям возможностей ВСУ в противостоянии им.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, юрий кнутов, спецоперация, пво, джо байден, владимир зеленский, сша
Новости, Юрий Кнутов, Спецоперация, ПВО, Джо Байден, Владимир Зеленский, США

Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому

05:00 12.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ministerie van Defensie/Jan Kees de MeesterЗРК США Патриот Пэтриот Patriot
ЗРК США Патриот Пэтриот Patriot - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© commons.wikimedia.org / Ministerie van Defensie/Jan Kees de Meester
Читать в
Обещая киевскому режиму поставки “современных систем ПВО”, президент США Джо Байден, видимо, имел в виду ЗРК Patriot. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он отметил, что киевскому режиму уже поставляются американо-норвежский комплекс NASAMS и немецкий IRIS-T, которые основаны на американских ракетах "воздух-воздух", переделанных для ЗРК. Поэтому, обещая “современные системы ПВО” а разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, американский президент, скорее всего, говорил о комплексе Patriot, указал Кнутов.
Он отметил, что для обучения персонала работе с Patriot требуется, минимум, полгода. Поэтому либо этот комплекс будет отправлен на Украину через полгода, либо, если его отправят раньше, то он будет обслуживаться не украинскими, а американскими военными.
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:58
ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две неделиРоссии в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Кнутов оценил возможную эффективность применения Patriot войсками киевского режима.

Они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определённые проблемы

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Что касается российских самолётов, то эксперт указал, что они почти не входят в зону действия ПВО противника, поэтому в случае поставки киевскому режиму Patriot это не приведёт с серьёзным изменениям возможностей ВСУ в противостоянии им.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий КнутовСпецоперацияПВОДжо БайденВладимир ЗеленскийСША
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
04:45Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
04:30"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
04:29Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет
04:15Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
04:01Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок
04:00"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
03:59"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
03:56Главное на 12 октября: в России и в мире
01:00"Отказываются от всяких притязаний" Как Украина и Россия подписали перемирие с Польшей
19:00Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября
18:06Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
17:53Владимир Корнилов: НАТО призывает к прямой войне против России на Украине, и за это поплатится
17:46Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
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16:53Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября
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