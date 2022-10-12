Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому

ПВО и поставки не подавлены. Военный эксперт о том, как Россия будет биться с ВСУ эти две недели

России в ее противостоянии с ВСУ надо выдержать удар, сравнимый с ударом, который нанесла Фашистская Германия в начале Великой Отечественной войны. Тяжелая ситуация на фронтах сложилась давно. Именно поэтому мы медленно наступали в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру