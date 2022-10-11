https://ukraina.ru/20221011/1039607118.html

Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами

Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами - 11.10.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами

Наша авиация при ударах по инфраструктуре Украины почти не входит в зону действия противника. Но в случае передачи Киеву новых систем ПВО враг сможет... Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T13:28

2022-10-11T13:28

2022-10-11T14:05

интервью

россия

украина

пво

сша

беспилотники

инфраструктура

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Наша авиация при ударах по инфраструктуре Украины почти не входит в зону действия противника. Но в случае передачи Киеву новых систем ПВО враг сможет эффективнее работать по крылатым ракетам и беспилотникам. Это создаст нам определенные проблемы, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО. Решение было принято в связи с тем, что российские войска стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам инфраструктуры: энергетической, военного управления и связи.— Юрий Альбертович, могут ли США предоставить киевскому режиму такие комплексы, с которыми мы точно не справимся?— Мы-то точно со всем справимся. Главное — вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя.Украине уже отправляют американо-норвежский NASAMS и немецкий IRIS-T. Все они основаны на американских ракетах «воздух — воздух», которые фактически переделаны для ЗРК. Возможно, пойдет речь о комплексе PATRIOT, который решает задачи ПВО и ПРО. Другое дело, что в случае с PATRIOT для обучения персонала требуется минимум полгода. То есть либо его отправят через полгода, либо там будут американцы сидеть.Так что это вопрос деликатный.— Успеем ли мы за эти полгода нанести критический удар по вражеской инфраструктуре?— Наша авиация почти не входит в зону действия противника. Мы наносим удары с помощью высокоточных ракет большой дальности, что позволяет самолету не входить в зону поражения. Поэтому я не вижу серьезных изменений. Но они смогут эффективнее работать по крылатым ракетам и по беспилотникам. Это создаст нам определенные проблемы.— Как вы сейчас оцениваете эффективность наших «Гераней»/«Шахидов»? Это то, чего мы хотели? Или можно лучше?— На сегодняшний день они работают хорошо. Что будет завтра — не знаю. Они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше.— Будем ли мы их применять против укрепрайонов врага в Донбассе или по наступающим группировкам?— Мы уже их применяем. Но их лучше применять по группировкам в ближнем тылу, потому что там больше сосредоточение техники. Хотя благодаря их высокоточным системам наведения их можно использовать против зенитно-ракетных комплексов. У них есть вариант пассивного наведения, когда беспилотник наводится по лучу радиолокационными станциями.— Когда мы в целом решим вопрос с поставками обычных беспилотников для вооруженных сил?— К новому году обещают, что у нас в армии будет около тысячи дронов на взвод-роту. Они дешевые и все задачи могут решить. Украина тоже заказала тысячу дронов, так что этого должно хватить.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, пво, сша, беспилотники, инфраструктура