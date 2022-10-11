Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине
Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине
Эксперты и политики продолжают обсуждать последствия массированных ракетных ударов, нанесенных ВС РФ в понедельник по украинским объектам инфраструктуры. Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T14:28
2022-10-11T15:59
эксклюзив
сво
украина
ракеты
инфраструктура
рф
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Эксперты и политики продолжают обсуждать последствия массированных ракетных ударов, нанесенных ВС РФ в понедельник по украинским объектам инфраструктуры.Напомним, прилеты были в Киеве и Киевской области, также под удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. Массированные удары по украинским военным и инфраструктурным объектам последовали после теракта на Крымском мосту. Как заявил президент РФ Владимир Путин, за подрывом моста стоят украинские спецслужбы.По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, утром во вторник, 11 октября, остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.Больно, но гуманноМногие наблюдатели отмечают, что при нанесении ракетных ударов ВС РФ действуют точечно, стараясь минимизировать количество возможных жертв.«Россия начала воевать по-настоящему. Интересно, что русский массированный удар по украинской энергетике привёл к меньшему количеству жертв (12 убитых согласно заявлению Зеленского), чем какой-нибудь "рядовой" обстрел украинцами Донецка», — пишет Алексей Селиванов в статье, опубликованной изданием «Политнавигатор» (отметим, по уточненным данным ГСЧС Украины на утро вторника, погибли 19 человек, 105 человек травмированы. — Ред.).Автор подчеркивает, что лишение вражеского государства электроэнергии — это необходимый шаг для дезорганизации его военной машины: «Без электричества нет связи. Без электричества крайне затруднено движение по железной дороге. И даже обслуживание автотранспорта требует намного больше времени — насосы автозаправок прекращают работу».«Чтобы вызвать коллапс»Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил РИА «Новости», что продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить управление государством. По его словам, «энергетическая система Украины не разрушена полностью: многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности».«Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины», — подчеркнул Фалеев.На Украине тоже готовятся к продолжению массированных ударов и даже к нарастанию их интенсивности. «MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Кремль будет продолжать ракетные удары Украины с целью принудить Зеленского пойти на мирные переговоры. Обстрелы будут с каждым днём увеличивать свою разрушительную силу стратегической инфраструктуры, чтобы вызвать коллапс в Украине», — сообщает украинский телеграм-канал «Резидент».«Не месть, а предупреждение»Возможно, массированный ракетный удар по инфраструктуре — это предупреждение. Так, доктор военных наук Константин Сивков считает, что удар был демонстративным и предупредительным — ведь ключевые здания, где находится политическое и военное руководство Украины, не пострадали. Эксперт пояснил в беседе с РИА «Новости», что таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.«Я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — сказал Сивков. Он добавил, что для продолжения массированных атак Россия имеет достаточное количество ракет.«Очевидно, что это удар возмездия. Это не месть за Крымский мост, а скорее предупреждение. Чтобы не было подобных желаний разрушить российскую инфраструктуру в дальнейшем у украинского руководства. Подобные удары еще возможны, если Киев попытается каким-либо образом опять атаковать гражданскую инфраструктуру в России», — сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире программы «События. 25-й час» на ТВЦ.«Не снимать!»Судя по всему, в Киеве пока выводов не сделали. Предпринимаются лишь меры, призванные минимизировать последствия возможных новых ударов.Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к гражданам с предостережением: не снимать и не выкладывать в интернет видеозаписи прилетов ракет, поскольку это может быть использовано российскими военными. За нарушение обещают привлекать к ответственности.«СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.«Все остановится»Возможно, в украинской спецслужбе знают или предполагают, что ВС РФ останавливаться на достигнутом не собираются. Такого же мнения придерживаются и некоторые российские эксперты. Так, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» сказал, что удары высокоточным оружием по инфраструктуре Украины продолжатся на постоянной основе.По его мнению, это повлияет на всю украинскую военную машину, затруднит маневр резервами, усложнит снабжение. Кроме того, это умерит пыл иностранных наемников в рядах ВСУ — «теперь они будут знать, что у России есть длинная рука и их достанут в любой точке Украины».Тем временем в Офисе Зеленского и в Минэнерго Украины проводят совещания и пытаются спрогнозировать последствия в том случае, если такие удары ВС РФ по ключевой инфраструктуре будут повторяться. Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», энергетики дали неутешительные прогнозы. «При негативном сценарии, в стране всё остановится. Банки, сервера, связь, ТВ, логистика и т. д. Увеличится теневая экономика. Это потеря до 70% доходов страны в месяц (около 100 млрд гривен). Обвалится гривна (от 50 до 100 грн за бакс), гиперинфляция разгонит цены до космоса», — информирует канал. В Минобороны РФ во вторник, 11 октября, сообщили о продолжении ударов по энергетическим объектам Украины. В ведомстве подтвердили, что все назначенные объекты поражены.
https://ukraina.ru/20221010/1039567523.html
https://ukraina.ru/20221011/1039584254.html
https://ukraina.ru/20221011/1039607434.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, ракеты, инфраструктура, рф
Эксклюзив, СВО, Украина, ракеты, инфраструктура, РФ

Последнее предупреждение. Эксперты и политики о последствиях ракетных ударов по Киеву и по Украине

14:28 11.10.2022 (обновлено: 15:59 11.10.2022)
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : ДСНС / Telegram
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Эксперты и политики продолжают обсуждать последствия массированных ракетных ударов, нанесенных ВС РФ в понедельник по украинским объектам инфраструктуры.
Напомним, прилеты были в Киеве и Киевской области, также под удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Во многих украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением. Массированные удары по украинским военным и инфраструктурным объектам последовали после теракта на Крымском мосту. Как заявил президент РФ Владимир Путин, за подрывом моста стоят украинские спецслужбы.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, утром во вторник, 11 октября, остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Больно, но гуманно
Многие наблюдатели отмечают, что при нанесении ракетных ударов ВС РФ действуют точечно, стараясь минимизировать количество возможных жертв.
«Россия начала воевать по-настоящему. Интересно, что русский массированный удар по украинской энергетике привёл к меньшему количеству жертв (12 убитых согласно заявлению Зеленского), чем какой-нибудь "рядовой" обстрел украинцами Донецка», — пишет Алексей Селиванов в статье, опубликованной изданием «Политнавигатор» (отметим, по уточненным данным ГСЧС Украины на утро вторника, погибли 19 человек, 105 человек травмированы. — Ред.).
Вчера, 13:49
Опубликовано видео пуска ракет по объектам инфраструктуры на УкраинеМинистерство обороны РФ 10 октября обнародовала видео пуска высокоточных ракет по объектам украинской инфраструктуры
Автор подчеркивает, что лишение вражеского государства электроэнергии — это необходимый шаг для дезорганизации его военной машины: «Без электричества нет связи. Без электричества крайне затруднено движение по железной дороге. И даже обслуживание автотранспорта требует намного больше времени — насосы автозаправок прекращают работу».
«Чтобы вызвать коллапс»
Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев заявил РИА «Новости», что продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить управление государством. По его словам, «энергетическая система Украины не разрушена полностью: многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности».
«Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины», — подчеркнул Фалеев.
На Украине тоже готовятся к продолжению массированных ударов и даже к нарастанию их интенсивности. «MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что Кремль будет продолжать ракетные удары Украины с целью принудить Зеленского пойти на мирные переговоры. Обстрелы будут с каждым днём увеличивать свою разрушительную силу стратегической инфраструктуры, чтобы вызвать коллапс в Украине», — сообщает украинский телеграм-канал «Резидент».
«Не месть, а предупреждение»
Возможно, массированный ракетный удар по инфраструктуре — это предупреждение. Так, доктор военных наук Константин Сивков считает, что удар был демонстративным и предупредительным — ведь ключевые здания, где находится политическое и военное руководство Украины, не пострадали. Эксперт пояснил в беседе с РИА «Новости», что таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.
«Я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — сказал Сивков. Он добавил, что для продолжения массированных атак Россия имеет достаточное количество ракет.
Зеленский Байден СОР26
07:48
Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВОПрезидент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО, сообщил Белый дом
«Очевидно, что это удар возмездия. Это не месть за Крымский мост, а скорее предупреждение. Чтобы не было подобных желаний разрушить российскую инфраструктуру в дальнейшем у украинского руководства. Подобные удары еще возможны, если Киев попытается каким-либо образом опять атаковать гражданскую инфраструктуру в России», — сказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире программы «События. 25-й час» на ТВЦ.
«Не снимать!»
Судя по всему, в Киеве пока выводов не сделали. Предпринимаются лишь меры, призванные минимизировать последствия возможных новых ударов.
Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к гражданам с предостережением: не снимать и не выкладывать в интернет видеозаписи прилетов ракет, поскольку это может быть использовано российскими военными. За нарушение обещают привлекать к ответственности.
«СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео "прилетов". Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети Интернет. Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установке и привлечению фигурантов к ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Все остановится»
Возможно, в украинской спецслужбе знают или предполагают, что ВС РФ останавливаться на достигнутом не собираются. Такого же мнения придерживаются и некоторые российские эксперты. Так, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями» сказал, что удары высокоточным оружием по инфраструктуре Украины продолжатся на постоянной основе.
По его мнению, это повлияет на всю украинскую военную машину, затруднит маневр резервами, усложнит снабжение. Кроме того, это умерит пыл иностранных наемников в рядах ВСУ — «теперь они будут знать, что у России есть длинная рука и их достанут в любой точке Украины».
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
13:23
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по УкраинеВторой день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России
Тем временем в Офисе Зеленского и в Минэнерго Украины проводят совещания и пытаются спрогнозировать последствия в том случае, если такие удары ВС РФ по ключевой инфраструктуре будут повторяться.
Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», энергетики дали неутешительные прогнозы. «При негативном сценарии, в стране всё остановится. Банки, сервера, связь, ТВ, логистика и т. д. Увеличится теневая экономика. Это потеря до 70% доходов страны в месяц (около 100 млрд гривен). Обвалится гривна (от 50 до 100 грн за бакс), гиперинфляция разгонит цены до космоса», — информирует канал.
В Минобороны РФ во вторник, 11 октября, сообщили о продолжении ударов по энергетическим объектам Украины. В ведомстве подтвердили, что все назначенные объекты поражены.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаракетыинфраструктураРФ
 
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