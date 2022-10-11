В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
Второй день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
новости
минобороны рф
ракетный удар
украина
россия
энергетика
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В ведомстве подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Воздушная тревога была почти над всей территорией Украины, известно о повреждениях инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях.Накануне были также поражены объекты критической инфраструктуры по всей Украинев ответ на теракт на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221011/1039592377.html
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новости, минобороны рф, ракетный удар, украина, россия, энергетика
Новости, Минобороны РФ, ракетный удар, Украина, Россия, энергетика

В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине

13:23 11.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Второй день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России
Сегодня ВС РФ продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Воздушная тревога была почти над всей территорией Украины, известно о повреждениях инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях.
Накануне были также поражены объекты критической инфраструктуры по всей Украинев ответ на теракт на Крымском мосту.
Владимир Жарихин интервью
13:03
Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
 
НовостиМинобороны РФракетный ударУкраинаРоссияэнергетика
 
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13:46Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
13:28Юрий Кнутов: В ответ на удары России Украина получит ПВО с американскими расчетами
13:23В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
13:03Владимир Жарихин: России стоит отвечать на обстрелы Донецка так же жёстко, как на теракты
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12:47Губернатор оккупированной ВСУ части Запорожской области заявил о попаданиях ракет С-300
12:23Посольство Узбекистана в Киеве просит соотечественников покинуть Украину
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12:02В Ивано-Франковской области повреждена критическая инфраструктура – власти
12:00Взрывы про всей стране, американские баллистические ракеты. Главное на Украине на 12:00 11 октября
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