https://ukraina.ru/20221011/1039607434.html

В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине

В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине - 11.10.2022 Украина.ру

В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине

Второй день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России

2022-10-11T13:23

2022-10-11T13:23

2022-10-11T13:23

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В ведомстве подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Воздушная тревога была почти над всей территорией Украины, известно о повреждениях инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях.Накануне были также поражены объекты критической инфраструктуры по всей Украинев ответ на теракт на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221011/1039592377.html

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2022

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новости, минобороны рф, ракетный удар, украина, россия, энергетика