https://ukraina.ru/20221011/1039607434.html
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
Второй день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
новости
минобороны рф
ракетный удар
украина
россия
энергетика
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В ведомстве подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Воздушная тревога была почти над всей территорией Украины, известно о повреждениях инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях.Накануне были также поражены объекты критической инфраструктуры по всей Украинев ответ на теракт на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221011/1039592377.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, ракетный удар, украина, россия, энергетика
Новости, Минобороны РФ, ракетный удар, Украина, Россия, энергетика
В Минобороны РФ рассказали о продолжении ракетной атаки по Украине
Второй день ВС РФ продолжают массированный удар по энергетическим объектам Украины, сообщает 11 октября Минобороны России
Сегодня ВС РФ продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подтвердили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Воздушная тревога была почти над всей территорией Украины, известно о повреждениях инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях.
Накануне были также поражены объекты критической инфраструктуры по всей Украинев ответ на теракт на Крымском мосту.