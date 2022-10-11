Украинские СМИ сообщают о новых взрывах - 11.10.2022 Украина.ру
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Украинские СМИ сообщают о новых взрывах
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах - 11.10.2022 Украина.ру
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах
В Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях слышны новые взрывы. Об этом пишут украинские СМИ 11 октября
2022-10-11T11:38
2022-10-11T11:40
спецоперация
новости
ракетный удар
запорожская область
николаевская область
кривой рог
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Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что областной центр был атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".Также в местных Telegram-каналах появилась информация о новых взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены. Информация о новых повреждениях инфраструктуры продолжила появляться 11 октября.
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спецоперация, новости, ракетный удар, запорожская область, николаевская область, кривой рог
Спецоперация, Новости, ракетный удар, Запорожская область, Николаевская область, Кривой Рог

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах

11:38 11.10.2022 (обновлено: 11:40 11.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях слышны новые взрывы. Об этом пишут украинские СМИ 11 октября

"Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации", — говорится в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что областной центр был атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".
Также в местных Telegram-каналах появилась информация о новых взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).
Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.
В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены. Информация о новых повреждениях инфраструктуры продолжила появляться 11 октября.
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