https://ukraina.ru/20221011/1039600680.html

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах - 11.10.2022 Украина.ру

Украинские СМИ сообщают о новых взрывах

В Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях слышны новые взрывы. Об этом пишут украинские СМИ 11 октября

2022-10-11T11:38

2022-10-11T11:38

2022-10-11T11:40

спецоперация

новости

ракетный удар

запорожская область

николаевская область

кривой рог

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Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что областной центр был атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".Также в местных Telegram-каналах появилась информация о новых взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены. Информация о новых повреждениях инфраструктуры продолжила появляться 11 октября.

https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

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спецоперация, новости, ракетный удар, запорожская область, николаевская область, кривой рог