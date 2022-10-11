https://ukraina.ru/20221011/1039600680.html
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах - 11.10.2022 Украина.ру
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах
В Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях слышны новые взрывы. Об этом пишут украинские СМИ 11 октября
2022-10-11T11:38
2022-10-11T11:38
2022-10-11T11:40
спецоперация
новости
ракетный удар
запорожская область
николаевская область
кривой рог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039579343_0:17:720:422_1920x0_80_0_0_6e7d7dfe37fc47940dcba72cfb269094.jpg.webp
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что областной центр был атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".Также в местных Telegram-каналах появилась информация о новых взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены. Информация о новых повреждениях инфраструктуры продолжила появляться 11 октября.
https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039579343_109:0:720:458_1920x0_80_0_0_c8b95fd140d0f406d8beb2e3a348721e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, ракетный удар, запорожская область, николаевская область, кривой рог
Спецоперация, Новости, ракетный удар, Запорожская область, Николаевская область, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщают о новых взрывах
11:38 11.10.2022 (обновлено: 11:40 11.10.2022)
В Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях слышны новые взрывы. Об этом пишут украинские СМИ 11 октября
"Сообщается о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО. Ждем официального подтверждения информации", — говорится в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем Telegram-канале, что областной центр был атакован ракетами, "целями стали объекты инфраструктуры".
Также в местных Telegram-каналах появилась информация о новых взрывах в Кривом Роге (Днепропетровская область).
Всего на утро 11 октября известно о новых взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Ровенской и Тернопольской областях, а также Кривом Роге и Запорожье.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошел теракт. Были взорваны две автомобильные ветки и повреждена железнодорожная.
В понедельник, 10 октября, был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В основном повреждения получили ТЭС, в результате чего многие города Украины оказались обесточены. Информация о новых повреждениях инфраструктуры продолжила появляться 11 октября.