Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС - 11.10.2022 Украина.ру
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Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС - 11.10.2022 Украина.ру
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК
2022-10-11T11:23
2022-10-11T11:23
новости
украина
удар
тэс
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Сообщается, что в результате удара повреждено энергооборудование станции. На объекте находится критически необходимый персонал, остальные работники спустились в укрытия. В компании также заявили, что энергетики оценят ущерб повреждений и начнут восстанавливать поврежденное оборудование когда решится вопрос безопасности.
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новости, украина, удар, тэс, дроны
Новости, Украина, удар, ТЭС, дроны

Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС

11:23 11.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Ладыжинская ТЭС, апрель 2021 года
Ладыжинская ТЭС, апрель 2021 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК
Сообщается, что в результате удара повреждено энергооборудование станции. На объекте находится критически необходимый персонал, остальные работники спустились в укрытия.
"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
В компании также заявили, что энергетики оценят ущерб повреждений и начнут восстанавливать поврежденное оборудование когда решится вопрос безопасности.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
09:18
Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские властиПредседатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области атаковали дроны-камикадзе. Его слова 11 октября опубликовало украинское издание "Страна.ua"
 
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