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Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС

Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС - 11.10.2022 Украина.ру

Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС

Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК

2022-10-11T11:23

2022-10-11T11:23

2022-10-11T11:23

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Сообщается, что в результате удара повреждено энергооборудование станции. На объекте находится критически необходимый персонал, остальные работники спустились в укрытия. В компании также заявили, что энергетики оценят ущерб повреждений и начнут восстанавливать поврежденное оборудование когда решится вопрос безопасности.

https://ukraina.ru/20221011/1039588211.html

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