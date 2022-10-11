https://ukraina.ru/20221011/1039599748.html
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС - 11.10.2022 Украина.ру
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК
2022-10-11T11:23
2022-10-11T11:23
2022-10-11T11:23
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удар
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Сообщается, что в результате удара повреждено энергооборудование станции. На объекте находится критически необходимый персонал, остальные работники спустились в укрытия. В компании также заявили, что энергетики оценят ущерб повреждений и начнут восстанавливать поврежденное оборудование когда решится вопрос безопасности.
https://ukraina.ru/20221011/1039588211.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, удар, тэс, дроны
Новости, Украина, удар, ТЭС, дроны
Дроны-камикадзе повредили энергооборудование на Ладыжинской ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе украинской энергетической компании ДТЭК