Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела - 11.10.2022 Украина.ру
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Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела - 11.10.2022 Украина.ру
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
Горнодобывающая компания Ferrexpo, предприятия которой расположены в Полтавской области, приостановила работу из-за последствий ракетного удара. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg
2022-10-11T11:00
2022-10-11T11:00
новости
добыча
добывающая промышленность
полтавская область
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Ferrexpo – одна из немногих металлургических компании на Украине, которая продолжает работу. Компания добывает и продает железорудное сырье и пеллеты.По информации СМИ, владельцем компании является российских олигарх Константин Жеваго.Управляющая компания расположена в Швейцарии.
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новости, добыча, добывающая промышленность, полтавская область
Новости, добыча, Добывающая промышленность, Полтавская область

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела

11:00 11.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкРудник имени Дзержинского
Рудник имени Дзержинского - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Игорь Виноградов
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Горнодобывающая компания Ferrexpo, предприятия которой расположены в Полтавской области, приостановила работу из-за последствий ракетного удара. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg
Компания временно приостановила работу на Украине после российского массированного удара по Украине из-за перебоев в подаче электроэнергии.
Ferrexpo – одна из немногих металлургических компании на Украине, которая продолжает работу. Компания добывает и продает железорудное сырье и пеллеты.
По информации СМИ, владельцем компании является российских олигарх Константин Жеваго.
Управляющая компания расположена в Швейцарии.
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