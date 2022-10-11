https://ukraina.ru/20221011/1039596896.html
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела - 11.10.2022 Украина.ру
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
Горнодобывающая компания Ferrexpo, предприятия которой расположены в Полтавской области, приостановила работу из-за последствий ракетного удара. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg
2022-10-11T11:00
2022-10-11T11:00
2022-10-11T11:00
новости
добыча
добывающая промышленность
полтавская область
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Ferrexpo – одна из немногих металлургических компании на Украине, которая продолжает работу. Компания добывает и продает железорудное сырье и пеллеты.По информации СМИ, владельцем компании является российских олигарх Константин Жеваго.Управляющая компания расположена в Швейцарии.
https://ukraina.ru/20221011/1039594886.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добыча, добывающая промышленность, полтавская область
Новости, добыча, Добывающая промышленность, Полтавская область
Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Украины приостановлено из-за обстрела
Горнодобывающая компания Ferrexpo, предприятия которой расположены в Полтавской области, приостановила работу из-за последствий ракетного удара. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg