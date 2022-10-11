Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы

"Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100 процентов. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", - сказал Эрдоган.