https://ukraina.ru/20221011/1039588024.html
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы - 11.10.2022 Украина.ру
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы
Турция вместе с Азербайджаном начали работу по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал TGRT Haber
2022-10-11T09:22
2022-10-11T09:22
2022-10-11T09:22
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турция
азербайджан
европа
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее сообщил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.Ранее Эрдоган заявил, что Европу ожидает сложная зима из-за ограничений поставок газа из России.
https://ukraina.ru/20221011/1039583236.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, азербайджан, европа
Новости, Турция, Азербайджан, Европа
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы
Турция вместе с Азербайджаном начали работу по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал TGRT Haber