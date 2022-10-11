Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы - 11.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы - 11.10.2022 Украина.ру
Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы
Турция вместе с Азербайджаном начали работу по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал TGRT Haber
2022-10-11T09:22
2022-10-11T09:22
новости
турция
азербайджан
европа
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее сообщил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.Ранее Эрдоган заявил, что Европу ожидает сложная зима из-за ограничений поставок газа из России.
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новости, турция, азербайджан, европа
Новости, Турция, Азербайджан, Европа

Эрдоган заявил, что Турция и Азербайджан намерены обеспечить энергобезопасность Европы

09:22 11.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Турция вместе с Азербайджаном начали работу по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) для обеспечения энергетической безопасности Европы, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал TGRT Haber
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз ранее сообщил, что принято решение вдвое увеличить мощность TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров.

"Мы переживаем процесс, в ходе которого предпринимаем важные шаги в области энергетики. Мы провели подготовительную работу, заполнив наши газовые хранилища на 100 процентов. Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Европу ожидает сложная зима из-за ограничений поставок газа из России.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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