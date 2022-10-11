https://ukraina.ru/20221011/1039585077.html
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 11 октября во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов 10 октября по объектам инфраструктуры на Украине
2022-10-11T08:34
2022-10-11T08:34
2022-10-11T08:34
новости
трасс (лиз трасс)
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg
"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.
https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:279:2047:1814_1920x0_80_0_0_43c4ac8834bdfff953b94099cc46a257.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс), нато, россия, украина
Новости, Трасс (Лиз Трасс), НАТО, Россия, Украина
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 11 октября во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов 10 октября по объектам инфраструктуры на Украине
"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.
Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.