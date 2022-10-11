https://ukraina.ru/20221011/1039585077.html

Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине

Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру

Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 11 октября во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов 10 октября по объектам инфраструктуры на Украине

2022-10-11T08:34

2022-10-11T08:34

2022-10-11T08:34

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"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.

https://ukraina.ru/20221010/1039582239.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, трасс (лиз трасс), нато, россия, украина