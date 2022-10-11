Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 11 октября во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов 10 октября по объектам инфраструктуры на Украине
2022-10-11T08:34
2022-10-11T08:34
новости
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"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.
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новости, трасс (лиз трасс), нато, россия, украина
Новости, Трасс (Лиз Трасс), НАТО, Россия, Украина

Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине

08:34 11.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МИД РФ
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 11 октября во время встречи лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО после российских ударов 10 октября по объектам инфраструктуры на Украине
"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в заявлении Даунинг-стрит о планах Трасс по участию во встрече G7.
Россия утром 10 октября нанесла массированный удар по Украине. Президент Владимир Путин позже заявил, что атака была направлена на объекты энергетики, военного управления и связи. Он назвал это ответом на атаки на российскую инфраструктуру.
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:15
Ракетные удары. Итоги 10 октября на УкраинеПо Украине были нанесены ракетные удары. Президент России Владимир Путин предупредил Киев о жёстком ответе за организованные Украиной теракты
 
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