Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских - 11.10.2022 Украина.ру
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Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских - 11.10.2022 Украина.ру
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил ведущему о том, как киевский режим на протяжении многих лет занимались геноцидом русскоязычного населения на Украине
2022-10-11T07:33
2022-10-11T07:33
новости
украина
геноцид
россия
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Он добавил, что Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии тридцатых годов прошлого века, заключил Риттер.
https://ukraina.ru/20221010/1039569295.html
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новости, украина, геноцид, россия
Новости, Украина, геноцид, Россия

Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских

07:33 11.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил ведущему о том, как киевский режим на протяжении многих лет занимались геноцидом русскоязычного населения на Украине
"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.
Он добавил, что Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.
Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии тридцатых годов прошлого века, заключил Риттер.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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