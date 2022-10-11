https://ukraina.ru/20221011/1039584152.html

Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских

Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских - 11.10.2022 Украина.ру

Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил ведущему о том, как киевский режим на протяжении многих лет занимались геноцидом русскоязычного населения на Украине

2022-10-11T07:33

2022-10-11T07:33

2022-10-11T07:33

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Он добавил, что Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии тридцатых годов прошлого века, заключил Риттер.

https://ukraina.ru/20221010/1039569295.html

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новости, украина, геноцид, россия