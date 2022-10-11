https://ukraina.ru/20221011/1039584152.html
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских - 11.10.2022 Украина.ру
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил ведущему о том, как киевский режим на протяжении многих лет занимались геноцидом русскоязычного населения на Украине
2022-10-11T07:33
2022-10-11T07:33
2022-10-11T07:33
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геноцид
россия
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Он добавил, что Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии тридцатых годов прошлого века, заключил Риттер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, геноцид, россия
Новости, Украина, геноцид, Россия
Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил ведущему о том, как киевский режим на протяжении многих лет занимались геноцидом русскоязычного населения на Украине
"Это геноцид против русского населения. Все началось в 2014 году, когда на Украине силой свергли Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, и заменили его правительством с правым уклоном, проповедующим идеологию Степана Бандеры", — объяснил военный.
Он добавил, что Киев годами вводил запреты "против всего российского", принимал законы, запрещающие русский язык и культуру.
Если бы в современном украинском законодательстве вместо "запретить Россию" поставить "запретить евреев", то получилась бы правовая база нацистской Германии тридцатых годов прошлого века, заключил Риттер.