https://ukraina.ru/20221011/1039583953.html
РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро - 11.10.2022 Украина.ру
РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза составит порядка 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК)
2022-10-11T07:20
2022-10-11T07:20
2022-10-11T07:20
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Отмечается, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.Согласно данным Еврокомиссии, новые санкции затронут импорт продукции России в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из РФ оценивают почти в 90 миллиардов евро.В ЕК добавили, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.
https://ukraina.ru/20221004/1039325564.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, еврокомиссия, евросоюз, россия
Новости, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия
РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза составит порядка 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК)
Отмечается, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.
Согласно данным Еврокомиссии, новые санкции затронут импорт продукции России в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из РФ оценивают почти в 90 миллиардов евро.
"До нового раунда санкций Еврокомиссия оценивала объем ограничений на экспорт в Россию товаров и технологий в 24,8 миллиарда евро, а теперь — почти в 30 миллиардов евро", — пишет автор.
В ЕК добавили, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.