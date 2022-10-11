https://ukraina.ru/20221011/1039583953.html

РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро

РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро - 11.10.2022 Украина.ру

РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро

После введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран Евросоюза составит порядка 123 миллиарда евро, пишет РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК)

2022-10-11T07:20

2022-10-11T07:20

2022-10-11T07:20

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Отмечается, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.Согласно данным Еврокомиссии, новые санкции затронут импорт продукции России в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все же ограничения на поставки из РФ оценивают почти в 90 миллиардов евро.В ЕК добавили, что потери из-за эмбарго на экспорт услуг ЕС в Россию составляют три миллиарда евро.6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, в него входит введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.

https://ukraina.ru/20221004/1039325564.html

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