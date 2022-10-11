"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру
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"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
Киевский режим взорвал все мосты на границе с Белоруссией, потому что Украина боится, что ее население туда уедет и ей будет некем прикрываться, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:30
2022-10-11T06:30
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Он напомнил, что президент Белоруссии говорил, что к украинским гражданам будет относиться так же, как и к белорусским гражданам.Киевский режим локально и глобально прикрывается мирными жителями, поэтому все дороги перекрыты и все мосты взорваны, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией

06:30 11.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Киевский режим взорвал все мосты на границе с Белоруссией, потому что Украина боится, что ее население туда уедет и ей будет некем прикрываться, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Через Белоруссию мы на эту территорию не будем вторгаться. Минск не дает на это добро и не предлагает нам это делать. И потом, украинцы сами взорвали все мосты на границе с Белоруссией. Не только потому, что они боятся наступления с Белоруссии, а для того, чтобы их население туда не убежало.
Он напомнил, что президент Белоруссии говорил, что к украинским гражданам будет относиться так же, как и к белорусским гражданам.
Киевский режим локально и глобально прикрывается мирными жителями, поэтому все дороги перекрыты и все мосты взорваны, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Заголовок открываемого материала
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
06:00Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
05:45Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
05:30"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
05:15"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО
05:00Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
04:45"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
04:30"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
04:15Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту
04:10Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность
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