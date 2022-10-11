https://ukraina.ru/20221011/1039573827.html
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
Киевский режим взорвал все мосты на границе с Белоруссией, потому что Украина боится, что ее население туда уедет и ей будет некем прикрываться, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-10-11T06:30
2022-10-11T06:30
2022-10-11T06:30
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Он напомнил, что президент Белоруссии говорил, что к украинским гражданам будет относиться так же, как и к белорусским гражданам.Киевский режим локально и глобально прикрывается мирными жителями, поэтому все дороги перекрыты и все мосты взорваны, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, белоруссия
"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
Киевский режим взорвал все мосты на границе с Белоруссией, потому что Украина боится, что ее население туда уедет и ей будет некем прикрываться, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру