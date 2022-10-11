https://ukraina.ru/20221011/1039573827.html

"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией

"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией - 11.10.2022 Украина.ру

"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией

Киевский режим взорвал все мосты на границе с Белоруссией, потому что Украина боится, что ее население туда уедет и ей будет некем прикрываться, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-10-11T06:30

2022-10-11T06:30

2022-10-11T06:30

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Он напомнил, что президент Белоруссии говорил, что к украинским гражданам будет относиться так же, как и к белорусским гражданам.Киевский режим локально и глобально прикрывается мирными жителями, поэтому все дороги перекрыты и все мосты взорваны, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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