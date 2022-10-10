https://ukraina.ru/20221010/1039561438.html

Виктор Литовкин: В ответ на Крымский мост Россия уничтожит инфраструктуру Украины и дойдет до Львова

Виктор Литовкин: В ответ на Крымский мост Россия уничтожит инфраструктуру Украины и дойдет до Львова - 10.10.2022 Украина.ру

Виктор Литовкин: В ответ на Крымский мост Россия уничтожит инфраструктуру Украины и дойдет до Львова

Крымский мост, по которому Украина нанесла подлый, кровавый и предательский удар, стал последней каплей. Поэтому сегодняшние удар по Киеву и другим городам... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T13:09

2022-10-10T13:09

2022-10-10T14:32

интервью

россия

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крымский мост

белоруссия

нато

сша

инфраструктура

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Крымский мост, по которому Украина нанесла подлый, кровавый и предательский удар, стал последней каплей. Поэтому сегодняшние удар по Киеву и другим городам Украины — это напоминание, что мы можем применять еще больше сил и средств, чтобы заставить Киев понять, что с Россией подличать не надо, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Сегодня с самого утра проходит информация, что в результате нанесенных Россией ракетных ударов в центре Киева поражено здание СБУ. Также атакованы ТЭЦ во Львове и Тернополе, Харькове и Днепре. Украинские СМИ пишут, что Зеленский срочно собирает совещание Ставки Верховного главнокомандующего. — Виктор Николаевич, это наш ответ на террористическую атаку на Крымский мост? — Это, безусловно, ответ на взрыв на Крымском мосту. Но это еще и переход к новой стадии специальной военной операции.В конце концов, мы все эти семь месяцев достаточно бережно относились к украинской инфраструктуре. Более того, мы взяли на себя одностороннее обязательство не наносить удары по городам и поселкам Украины, а также по объектам жизнеобеспечения. Этим воспользовались бандеровские подразделения, которые размещали свою боевую технику в городских кварталах. Они оттуда обстреливали не только позиции наших войск не только на линии разграничения, но и мирных жителей Донбасса. Мы терпели это, но терпению приходит конец.Крымский мост, по которому они нанесли подлый, кровавый и предательский удар, стал последней каплей. Поэтому сегодняшние удар по Киеву и другим городам Украины — это напоминание о том, что мы можем применять еще больше сил и средств, чтобы заставить Киев понять, что с Россией подличать не надо.Если вы хотите мира, Россия готова к миру. Но вы, к сожалению, колония США. Вы неспособны принимать самостоятельные решения. А призывы вашего так называемого президента нанести ядерный удар по России и задействовать войска НАТО в войне с Россией на Украине — это попытки затянуть нашу операцию и втянуть нас в войну на истощение.Мы же понимаем, что воюем не с Украиной, а с США и НАТО. А США и НАТО при помощи бандеровского режима делают все, чтобы втянуть Россию в гонку вооружений, истощив ее экономические, финансовые и политические резервы. Поэтому Украине пора задуматься, чего они хотят.Вы хотите потерять свою страну? Вы уже потеряли 20% территорий. Вы потеряли Азовское море, которое стало внутренним морем России. Они потеряли свой флот, авиацию и ПВО. Россия будет обеспечивать безопасность своих границ, отодвигая от них украинские боевые части минимум на 300 км, чтобы не обстреливали «Хаймарсами» нашу территорию. Это значит, что мы должны будем освободить от бандеровцев Харьков, Николаев и Одессу. Если они будут наносить удары по этим территориям, мы будем освобождать Днепропетровскую, Сумскую область и даже Волынскую область. Государства не будет. Вы хотите этого? Флаг вам в руки.— Я разговаривал с военными. Они считали отсутствие таких ударов элементом предательства. Вы их не наносили, руководствуясь исключительно моральными соображениями? Или причина была в другом?— Причины были чисто гуманитарными. Поэтому мы до сих пор не наносим удары по железной дороге Украины. Я считаю, зря мы это не делаем, потому что по железной дороге доставляется американская техника и боеприпасы, а в Киев приезжают западные политические авантюристы и красуются вместе с Зеленским. Это давно надо было прекратить.Но мне многие говорили: «Ты же понимаешь, что завтра Украина станет частью России. Разрушив железнодорожное сообщение, мы разрушим систему коммуникаций Украины». На мои возражения, что мы их восстановим, мне отвечали, что пока все равно такой необходимости нет. Но я лично все равно считаю, что есть. Хотя я не работаю в Генштабе или Администрации президента.Лично я уничтожил бы пять пунктов на границе Украины, где переобувают вагоны с европейской узкой колеи на широкую российскую. Но пока, видимо, в руководстве страны есть другие соображения.— Хватит ли у нас сил, чтобы постоянно наносить такие удары?— Поживем — увидим. Все зависит от политической воли и наличия резервов у нашей страны.— Если говорить однозначно, насколько эффективно мы применяем беспилотники «Герань» в плане ударов по тылам противника?— Они эффективны, потому что мы используем эти беспилотники как ударную силу. И потом, количество этих беспилотников резко увеличило возможности нашей беспилотной авиации. К сожалению, серийного выпуска беспилотников у нас налажено не было. Нам их не хватало. И эти поступающие из Ирана беспилотники «Шахид» (хотя Тегеран это официально не подтверждает) внесли большой вклад в то, чтобы мы наносили серьезные удары по тылам. Мы показали Украине, что достанем их нашими беспилотниками на огромных расстояниях.— Кстати, почему мы активно использовали беспилотники в Сирии, а на Украине у нас с ними возникли такие проблемы?— Потому что в Сирии мы не берегли города, в которых засели «игиловцы»*. Тем более, что они уже были разрушены. Плюс мы в Сирии применяли беспилотники, помогая сирийской армии. И потом, территория Сирии — это не территория Украины. Сирия — это пустыня и полупустыня с редкими оазисами. А Украина — это средняя полоса с садами, рощами, холмами, оврагами и реками.— Смогут ли наши успехи в Артемовске отвлечь противника от атак на юге и на севере?— Безусловно. Противник будет сопротивляться, но нужно понять простую вещь. У нас сейчас на две тысячи километров фронта действуют всего 200 000 войск. Пока не подтянутся ребята, призванные из запаса (на их индивидуальную подготовку и боевую слаженность нужно как минимум месяц), мы больших наступлений осуществлять не можем.Я напомню, что в годы Великой Отечественной войны Украину освобождали три фронта по 500 тысяч человек. И потом, мы этим занимались полтора года. Никаких гуманитарных коридоров тогда тоже не было. Мы бомбили города всеми видами вооружений. Сегодня мы этого тоже не делаем.Поэтому не надо удивляться, почему освобождение Украины идет медленно. Мы не ставим задач завершить операцию к 9 Мая, к 7 Ноября, к съезду партии или к Новому году. — Можно ли прекратить поставки западного оружия одними ударами по железным дорогам и энергетической инфраструктуре без вторжения на Западную Украину с территории Белоруссии?— Через Белоруссию мы на эту территорию не будем вторгаться. Минск не дает на это добро и не предлагает нам это делать. И потом, украинцы сами взорвали все мосты на границе с Белоруссией. Не только потому, что они боятся наступления с Белоруссии, а для того, чтобы их население туда не убежало. Лукашенко же говорил, что будет относиться к гражданам Украины так же, как и к гражданам Белоруссии. А киевский режим и локально, и глобально прикрывается мирными жителями. Поэтому все дороги перекрыты и все мосты взорваны.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

https://ukraina.ru/20221009/1039533342.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, крымский мост, белоруссия, нато, сша, инфраструктура