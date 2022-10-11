https://ukraina.ru/20221011/1039557220.html
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост - 11.10.2022 Украина.ру
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
Киевский режим провоцирует Россию всеми силами, но РФ пока сдерживается и не отвечает Киеву, чтобы не втягиваться в полномасштабную войну с Европой, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-11T04:00
2022-10-11T04:00
2022-10-11T04:00
крымский мост
новости
россия
украина
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Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.По его мнению, МИД реагирует сдержанно, потому что Украина — это тоже Европа и Россия пока не готова втягиваться в полномасштабную войну с ЕС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, новости, россия, украина
Крымский мост, Новости, Россия, Украина
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
Киевский режим провоцирует Россию всеми силами, но РФ пока сдерживается и не отвечает Киеву, чтобы не втягиваться в полномасштабную войну с Европой, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.
По традиции, наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать. Потому что это последовательный процесс. Дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты. Но с ответом у нас проблема. А почему не отвечаем? Потому что рассчитываем, что мы своей мягкостью эту эскалацию остановим? Понятно, что нас провоцируют всеми силами.
Андрей Суздальцев
политолог
По его мнению, МИД реагирует сдержанно, потому что Украина — это тоже Европа и Россия пока не готова втягиваться в полномасштабную войну с ЕС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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