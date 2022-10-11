Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039557220.html
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост - 11.10.2022 Украина.ру
Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
Киевский режим провоцирует Россию всеми силами, но РФ пока сдерживается и не отвечает Киеву, чтобы не втягиваться в полномасштабную войну с Европой, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-10-11T04:00
2022-10-11T04:00
крымский мост
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_eae838c23bb98513ed8f536c163a9223.png
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.По его мнению, МИД реагирует сдержанно, потому что Украина — это тоже Европа и Россия пока не готова втягиваться в полномасштабную войну с ЕС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039517994_410:0:1250:630_1920x0_80_0_0_f823075798fd96eab483a7ebeb5704f7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, новости, россия, украина
Крымский мост, Новости, Россия, Украина

Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост

04:00 11.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
Читать в
Киевский режим провоцирует Россию всеми силами, но РФ пока сдерживается и не отвечает Киеву, чтобы не втягиваться в полномасштабную войну с Европой, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.
По традиции, наш МИД всегда очень резко отвечал, когда речь шла о блокаде Калининграда и других провокациях. Естественно, что мы будем отвечать. Потому что это последовательный процесс. Дальше они могут взрывать самолеты, коммерческие теплоходы и другие мосты. Но с ответом у нас проблема. А почему не отвечаем? Потому что рассчитываем, что мы своей мягкостью эту эскалацию остановим? Понятно, что нас провоцируют всеми силами.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
политолог
По его мнению, МИД реагирует сдержанно, потому что Украина — это тоже Европа и Россия пока не готова втягиваться в полномасштабную войну с ЕС.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Крымский мост
9 октября, 07:45
Крымский мост как спецоперация Запада
 
Крымский мостНовостиРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
06:00Военный эксперт Литовкин объяснил, почему российские войска медленно освобождают Украину
05:45Дробницкий предположил, какой будет ответ Запада на удары РФ по Украине
05:30"Нам их не хватало": военный эксперт рассказал, как иранские беспилотники помогают РФ на фронте
05:15"Крымский мост стал последней каплей": Литовкин рассказал, как Россия перешла на новую стадию СВО
05:00Они массу непонятных съемок вывалят, будут и фейки – политолог о том, по каким местам ударила РФ в Киеве
04:45"Возмездие за Крымский мост": Марков рассказал про удары по Киеву
04:30"Мы воюем с 50 странами Запада": Суздальцев рассказал о состоянии армии Украины
04:15Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мосту
04:10Будущая экономика новых регионов России. Непростой путь от постУкраины в новую реальность
04:00Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост
03:55ГУР Минобороны Украины выпустило провокационное обращение к жителям Крыма
03:50Хроника энергетической войны: последние события
03:21Главное на 11 октября: в России и в мире
01:01"Приезжай, без дела не останешься". Что Берия делал в Киеве
19:15Ракетные удары. Итоги 10 октября на Украине
18:14СБУ ищет Марию Захарову
18:13Призывы "ястребов" и слова сторонников мира: как разные страны отреагировали на удары России по Украине
18:03В Киеве погиб начальник департамента киберполиции Украины
Лента новостейМолния