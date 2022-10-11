https://ukraina.ru/20221011/1039557220.html

Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост

Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост - 11.10.2022 Украина.ру

Нас провоцируют всеми силами – Суздальцев про Крымский мост

Киевский режим провоцирует Россию всеми силами, но РФ пока сдерживается и не отвечает Киеву, чтобы не втягиваться в полномасштабную войну с Европой, заявил политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-10-11T04:00

2022-10-11T04:00

2022-10-11T04:00

крымский мост

новости

россия

украина

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Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что реакция киевского режима на ЧП на Крымском мосту говорит о террористической сущности украинской власти.По его мнению, МИД реагирует сдержанно, потому что Украина — это тоже Европа и Россия пока не готова втягиваться в полномасштабную войну с ЕС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, новости, россия, украина