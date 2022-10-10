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Путин рассказал о конечном бенефициаре преступлений на "Северных потоках"

Путин рассказал о конечном бенефициаре преступлений на "Северных потоках" - 10.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал о конечном бенефициаре преступлений на "Северных потоках"

Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках". Об этом рассказал 10 октября президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза

2022-10-10T13:25

2022-10-10T13:25

2022-10-10T13:28

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"Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", - сказал Путин.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2".Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

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2022

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новости, россия, теракт, северный поток-2, северный поток, владимир путин