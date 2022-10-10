https://ukraina.ru/20221010/1039563631.html

Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС

Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС - 10.10.2022 Украина.ру

Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС

Украинские спецслужбы совершили три теракта в отношении Курской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России 10 октября

2022-10-10T13:21

2022-10-10T13:21

2022-10-10T13:37

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Крымский мост поврежден в результате теракта со стороны украинских спецслужб. Украина использует террористические методы по отношению к общественным деятелям, журналистам, ученым. Обстрелы Донбасса длятся уже восемь лет. В результате третьего теракта на Курской АЭС были повреждены три высоковольтные линии. Ущерб ликвидировали, серьёзных последствий не допустили. По словам Путина, украинские спецслужбы совершили теракты в отношении объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва "Турецкого потока".

https://ukraina.ru/20221010/1039562791.html

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новости, владимир путин, теракт, курская область, украина