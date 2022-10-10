https://ukraina.ru/20221010/1039563631.html
Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС
Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС - 10.10.2022 Украина.ру
Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС
Украинские спецслужбы совершили три теракта в отношении Курской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России 10 октября
2022-10-10T13:21
2022-10-10T13:21
2022-10-10T13:37
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теракт
курская область
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Крымский мост поврежден в результате теракта со стороны украинских спецслужб. Украина использует террористические методы по отношению к общественным деятелям, журналистам, ученым. Обстрелы Донбасса длятся уже восемь лет. В результате третьего теракта на Курской АЭС были повреждены три высоковольтные линии. Ущерб ликвидировали, серьёзных последствий не допустили. По словам Путина, украинские спецслужбы совершили теракты в отношении объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва "Турецкого потока".
https://ukraina.ru/20221010/1039562791.html
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Украина.ру
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новости, владимир путин, теракт, курская область, украина
Новости, Владимир Путин, теракт, Курская область, Украина
Путин: спецслужбы Украины осуществили три теракта на Курской АЭС
13:21 10.10.2022 (обновлено: 13:37 10.10.2022)
Украинские спецслужбы совершили три теракта в отношении Курской АЭС, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России 10 октября
Крымский мост поврежден в результате теракта со стороны украинских спецслужб. Украина использует террористические методы по отношению к общественным деятелям, журналистам, ученым. Обстрелы Донбасса длятся уже восемь лет.
"Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только. Спецслужбы Украины осуществили также три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - сказал Путин.
В результате третьего теракта на Курской АЭС были повреждены три высоковольтные линии. Ущерб ликвидировали, серьёзных последствий не допустили.
По словам Путина, украинские спецслужбы совершили теракты в отношении объектов энергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва "Турецкого потока".