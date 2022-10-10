https://ukraina.ru/20221010/1039546538.html

Володин: правильно обсуждать не тех, кто уехал, а кто приехал в Россию

Володин: правильно обсуждать не тех, кто уехал, а кто приехал в Россию - 10.10.2022 Украина.ру

Володин: правильно обсуждать не тех, кто уехал, а кто приехал в Россию

Председатель Госдумы России осудил россиян, которые уехали из страны в Казахстан, Грузию, Монголию и другие страны. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале

2022-10-10T09:30

2022-10-10T09:30

2022-10-10T09:30

новости

вячеслав володин

россия

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает правильным обсуждать тех, кто вернулся в Россию. Он назвал более восьми миллионов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти люди сделали выбор через испытания, восемь лет обстрелов, преследования киевских властей. Россияне, покинувшие страну, не заслужили обсуждения, считает Володин. По его словам, они предали Россию, и в будущем будут об этом сожалеть. На Родине у них остались родственники и близкие люди. Осознание ошибки, считает Володин, обязательно придет, "но будет поздно".

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2022

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новости, вячеслав володин, россия