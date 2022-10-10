Володин: правильно обсуждать не тех, кто уехал, а кто приехал в Россию
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
Председатель Госдумы России осудил россиян, которые уехали из страны в Казахстан, Грузию, Монголию и другие страны. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин считает правильным обсуждать тех, кто вернулся в Россию. Он назвал более восьми миллионов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Эти люди сделали выбор через испытания, восемь лет обстрелов, преследования киевских властей.
"Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией", - написал Володин.
Россияне, покинувшие страну, не заслужили обсуждения, считает Володин. По его словам, они предали Россию, и в будущем будут об этом сожалеть. На Родине у них остались родственники и близкие люди. Осознание ошибки, считает Володин, обязательно придет, "но будет поздно".
29 сентября, 10:21Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции украинских боевиков, обменянных на украинского политика Виктора Медведчука и 55 российских военнослужащих. Об этом он заявил 28 сентября на заседании нижней палаты российского парламента