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В центре Киева прогремели взрывы — СМИ

В центре Киева прогремели взрывы — СМИ - 10.10.2022 Украина.ру

В центре Киева прогремели взрывы — СМИ

В Киеве прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщили местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко

2022-10-10T09:07

2022-10-10T09:07

2022-10-10T10:24

взрыв

новости

киев

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«В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области... После взрывов в городе заметили дым», — говорится в телеграм-канале издания УНИАН.Газета Страна.ua также написала, что жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен Офис Президента.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, новости, киев