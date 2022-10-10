В центре Киева прогремели взрывы — СМИ - 10.10.2022 Украина.ру
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В центре Киева прогремели взрывы — СМИ
В центре Киева прогремели взрывы — СМИ - 10.10.2022 Украина.ру
В центре Киева прогремели взрывы — СМИ
В Киеве прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщили местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко
2022-10-10T09:07
2022-10-10T10:24
взрыв
новости
киев
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«В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области... После взрывов в городе заметили дым», — говорится в телеграм-канале издания УНИАН.Газета Страна.ua также написала, что жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен Офис Президента.
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взрыв, новости, киев
взрыв, Новости, Киев

В центре Киева прогремели взрывы — СМИ

09:07 10.10.2022 (обновлено: 10:24 10.10.2022)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
В Киеве прогремели взрывы. Об этом 10 октября сообщили местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко
«В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области... После взрывов в городе заметили дым», — говорится в телеграм-канале издания УНИАН.
Газета Страна.ua также написала, что жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева.
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.
Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен Офис Президента.
 
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