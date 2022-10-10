Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
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Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом сообщил 9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ
2022-10-10T07:47
2022-10-10T07:47
новости
белоруссия
мины
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По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда.Он подчеркнул, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную.На прошлой неделе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин указывал, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.
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новости, белоруссия, мины
Новости, Белоруссия, мины

Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией

07:47 10.10.2022
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом сообщил 9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ
По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда.
Он подчеркнул, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную.

"Особенность обстановки — на границу выходят не пограничники, территориальная оборона полупьяная испытывает давление, целится в наших пограничников, иногда стреляют в воздух", — рассказал он.

На прошлой неделе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин указывал, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.
 
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