https://ukraina.ru/20221010/1039543071.html
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом сообщил 9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ
2022-10-10T07:47
2022-10-10T07:47
2022-10-10T07:47
новости
белоруссия
мины
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По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда.Он подчеркнул, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную.На прошлой неделе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин указывал, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, мины
Новости, Белоруссия, мины
Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией
Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом сообщил 9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ
По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда.
Он подчеркнул
, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную.
"Особенность обстановки — на границу выходят не пограничники, территориальная оборона полупьяная испытывает давление, целится в наших пограничников, иногда стреляют в воздух", — рассказал он.
На прошлой неделе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин указывал, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.