https://ukraina.ru/20221010/1039543071.html

Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией

Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией - 10.10.2022 Украина.ру

Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией

Украина взорвала практически все автомобильные и железнодорожные мосты и полностью заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом сообщил 9 октября глава Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ

2022-10-10T07:47

2022-10-10T07:47

2022-10-10T07:47

новости

белоруссия

мины

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По словам Лаппо, порой украинская сторона ставит противотанковые мины на дорогах в три ряда.Он подчеркнул, что усилия Украины сосредоточены на прикрытии государственной границы и описал обстановку в этом районе как сложную.На прошлой неделе глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин указывал, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, мины