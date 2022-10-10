"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту - 10.10.2022 Украина.ру
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"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту - 10.10.2022 Украина.ру
"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт. Об этом вечером 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным
2022-10-10T07:12
2022-10-10T07:22
грузовик
новости
владимир путин
теракт
ск рф
крымский мост
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"Здесь &lt;...&gt; сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", — подчеркнул он.Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм".Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.По его словам, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.Сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.В минувшую субботу на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушилось два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.
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грузовик, новости, владимир путин, теракт, ск рф, крымский мост
грузовик, Новости, Владимир Путин, теракт, СК РФ, Крымский мост

"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту

07:12 10.10.2022 (обновлено: 07:22 10.10.2022)
 
© скриншот видео РИА НовостиВладимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
Владимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
© скриншот видео РИА Новости
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Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт. Об этом вечером 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным
"Здесь <...> сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", — подчеркнул он.
Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм".
Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар. <…> Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — уточнил Бастрыкин.

По его словам, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.
Сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.
В минувшую субботу на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушилось два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.
Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.
СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.
 
грузовикНовостиВладимир ПутинтерактСК РФКрымский мост
 
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