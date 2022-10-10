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"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту

"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту - 10.10.2022 Украина.ру

"Сомнений нет": Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту

Авторами, заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины, это теракт. Об этом вечером 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным

2022-10-10T07:12

2022-10-10T07:12

2022-10-10T07:22

грузовик

новости

владимир путин

теракт

ск рф

крымский мост

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"Здесь <...> сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России", — подчеркнул он.Глава СК заявил о возбуждении уголовного дела по статье "Терроризм".Он также проинформировал главу государства об установлении личностей подозреваемых, занимавшихся подготовкой подрыва.По его словам, в организации подрыва участвовали как украинские спецслужбы, так и граждане России и зарубежных стран.Сейчас следователи продолжают устанавливать цели и задачи совершенного преступления. Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, подчеркнул Бастрыкин.В минувшую субботу на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушилось два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходным каналом не пострадали.Накануне вечером на мосту восстановили автомобильное движение, но в реверсивном режиме и только для легковых машин. Ближе к ночи возобновилось и железнодорожное движение — сейчас поезда идут уже по расписанию. Но грузовые фуры и автобусы должны использовать паромную переправу. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, это временная мера.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительной информации, при взрыве погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

грузовик, новости, владимир путин, теракт, ск рф, крымский мост