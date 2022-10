https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html

Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на Украине

В сети появилось видео расправ над мирными жителями в Купянске, некоторые опознали в них учителей, проходивших переподготовку в России. СМИ США признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Первым видео выложил один из командиров запрещённого в РФ "Азова"* Максим Жорин. При этом Жорин пытался обвинить в расстрелах российских военных."Это оккупированный Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет!" - сообщил Жорин, опубликовав видео.При этом Жорин отредактировал публикацию, после того, как возникли вопросы по поводу двусмысленности его заявления. Также он добавил, что видео якобы изъято с телефона российского военного.Видео 18+Тем самым националист разоблачил себя: о взятии ВСУ Купянска украинские СМИ сообщили 10 сентября. Однако на видео одно из деревьев уже утратило листву. А один из убитых был одет в куртку. И это несмотря на царившую тёплую погоду тогда в Купянске.В версию Жорина не поверили."По видео, опубликованному телеграм-каналом, являющимся каналом неонацистов Харькова. Лично мое мнение, что на видео - расправа с сотрудничавшими с российской властью гражданскими людьми. Даже объяснить происхождение видео высокоинтеллектуальный лидер неонацистского формирования не смог "к нам попало видео". Летело мимо и попало? Спалились, ИМХО, с самого начала", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.В другой своей записи он указал, что сильным ходом России было бы затребовать через ООН у Украины полную запись.О том, кем могли быть убитые на видео, сообщил бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."По видео, знакомый из МГУ, пишет что это учителя Купянска. По времени года как раз похоже. Думаю, у нас достаточно фото и видеоматериалов для того, чтобы определить погибших. Убийство мирных граждан— это серьезное преступление. Пожалуйста, напишите в бот, если кто-то узнал погибших. Мне кажется, разобраться с этим преступлением — посильная задача для наших спецслужб", - указал Царёв.Позже он также опубликовал отрывок из репортажа телеканала "Звезда"."На другой стороне сдерживали ВСУшников, мы успели уехать. Потом когда люди начали приезжать с наших районов, говорили, что расстреливали людей: учителей порасстреливали, кто пошёл работать", - плача рассказывала журналистам беженка из Харьковской области.Военкор Александр Коц призвал помнить о том, что на ролике."Я знаю, что это тяжёлое видео, но смотреть его надо. Смотреть и запоминать. Оранжевую куртку на мужчине, красную ленту или веревку на шее прикопанной женщины, серый скотч на ногах падающего тела, черная веревка, которой связаны руки у него за спиной, черный мешок на голове… Это видео выложил нацист из "Азова"* (запрещённая в РФ организация - Ред.) с двусмысленной надписью, по которой нельзя однозначно сказать, кто убил этих людей в Купянске. Но можно увидеть совершенно ясный сигнал, что так будет с каждым, кто сотрудничает с российской администрацией. Зверьё совсем потеряло берега и выкладывает кадры результатов расправы над теми, кого нацисты считают предателями и коллаборантами. Перед смертью их наверняка пытали", - отметил Коц.Он выразил уверенность, что "через какое-то время эти тела откопают и скажут, что это - жертвы российской военщины, расправлявшейся с патриотами Украины - раньше же прокатывал: в Буче, в Ирпене, в Изюме…".Позже один из каналов опубликовал метаданные видео, свидетельствующие о том, что оно было снято 9 октября."Вот метаданные видео, которое сегодня выложил у себя на канале украинский нацист Жорин, на котором украинские нацисты убивают мирных жителей Купянска обвиненных в коллаборации. Видео записано сегодня 9.10.2022 года в 13:24, а выложено на канале у военного преступника Жорина в 14:12. Ещё есть вопросы?" - указывалось в публикации одного из телеграм-каналов.Кроме того, были опубликованы сообщения местных жителей о расправах украинских националистов.Таким образом сам Жорин фактически подтвердил информацию о расправах украинских военных и националистов над мирными жителями в занятых ВСУ населённых пунктах.США и Крымский мостУкраина причастна к теракту на Крымском мосту, в котором погибли три человека, сообщило авторитетное американское издание The New York Times."[Украинский]чиновник, говоря на условиях анонимности, ... добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - указывалось в публикации.На официальном уровне власти США стараются не комментировать теракт, в котором погибли по меньшей мере три человека: водитель грузовика, которого вслепую использовали украинские террористы, а также семейная пара гидов из Санкт-Петербурга Эдуард Ч. и Зоя С."Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту. Мне просто нечего добавить к этому сегодня утром", - заявил 9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире программы "This Week" телеканала ABC.При этом украинские власти сейчас пытаются отрицать свою роль в произошедшем. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это только начало."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в микроблоге поначалу.Однако позже, очевидно, Подоляку или его руководству сделали внушение. В результате в блоге этого пропагандиста появилась запись, начинающаяся со слов "А теперь серьёзно" и рассказывающая о теории заговора и якобы существующей борьбе российских спецслужб.Тем временем по Крымскому мосту уже налажено и железнодорожное, и автомобильное движение. Вечером 9 октября вице-премьер-министр Марат Хуснуллин сообщил, что последнее запустили уже по двум полосам."До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале.По словам чиновника, специалисты продолжают обследовать поврежденную часть моста. Он поблагодарил строителей и всех специалистов силового блока, которые помогают в организации работ по восстановлению моста.

2022

Егор Леев

