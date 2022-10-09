https://ukraina.ru/20221009/1039540162.html
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев - 09.10.2022 Украина.ру
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев
У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой, армию независимой Украины мы разгромили в конце июня - политолог Андрей Суздальцев.
2022-10-09T06:45
2022-10-09T06:45
2022-10-09T18:26
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Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами, эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения - отметил политолог. Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, украина, россия
Новости, Крымский мост, Украина, Россия
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев
06:45 09.10.2022 (обновлено: 18:26 09.10.2022)
У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой, армию независимой Украины мы разгромили в конце июня - политолог Андрей Суздальцев.
Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами, эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения - отметил политолог.
Мы воюем с 50 странами Запада. Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация?
Андрей Суздальцев
политолог
Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь: