https://ukraina.ru/20221009/1039540162.html

Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев

Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев - 09.10.2022 Украина.ру

Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев

У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой, армию независимой Украины мы разгромили в конце июня - политолог Андрей Суздальцев.

2022-10-09T06:45

2022-10-09T06:45

2022-10-09T18:26

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Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами, эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения - отметил политолог. Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, украина, россия