Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев - 09.10.2022 Украина.ру
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Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев - 09.10.2022 Украина.ру
Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев
У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой, армию независимой Украины мы разгромили в конце июня - политолог Андрей Суздальцев.
2022-10-09T06:45
2022-10-09T18:26
новости
крымский мост
украина
россия
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Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами, эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения - отметил политолог. Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.Полный текст интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221008/1039520501.html
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Новости
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новости, крымский мост, украина, россия
Новости, Крымский мост, Украина, Россия

Мы перестраиваем армию на ходу и на это нужно время - Андрей Суздальцев

06:45 09.10.2022 (обновлено: 18:26 09.10.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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У нас действительно возникли проблемы, потому что мы воюем не с украинской армией как таковой, армию независимой Украины мы разгромили в конце июня - политолог Андрей Суздальцев.
Сейчас мы воюем с армией НАТО, наполненной наемниками и специалистами, эту информацию еще надо подтвердить, но говорят, что на херсонском направлении действуют не отдельные представители Польши, а целые подразделения - отметил политолог.
Мы воюем с 50 странами Запада. Это сложная война. Перестройка нашей армии требует времени. Если мы бы хотели решить все просто и быстро, мы бы применили тактическое ядерное оружие. Зачем нам тогда мобилизация?
Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
политолог
Понятно, что в обычной танковой, авиационной и артиллерийской войне нам сложно противостоять НАТО. Поэтому мы сейчас перестраиваем армию буквально на ходу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 14:21
Андрей Суздальцев: Мы пока не понимаем, как отвечать на такие теракты, как на Крымском мосту
 
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