ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября - 09.10.2022 Украина.ру
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ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября
ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября - 09.10.2022 Украина.ру
ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября
Вооружённые силы Украины скопили много людей и техники на запорожской линии. Белоруссия обвинила Украину в подготовке нападения. Турция намерена организовать переговоры по Украине
2022-10-09T09:41
2022-10-09T09:41
хроники
эксклюзив
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Киевские власти скопили большое число наемников из более чем 30 стран на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран", - сказал Рогов.По его словам, киевские власти стягивают в Запорожскую область наёмников и выходцев из западных областей Украины, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.Ранее Рогов заявлял о сосредоточении личного состава и техники ВСУ у запорожской линии 6 октября."Количество вооружений и личного состава, которое брошено на Запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — заявил он в комментарии российским СМИ.Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.При этом Рогов заявил, что эту линию курируют британцы."Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы", — отметил он.Практически одновременно ряд источников сообщил, что скорее всего ВСУ будут наступать в направлении БердянскаСпустя два дня украинцы организовали теракт на Крымском мосту, устроив взрыв, в результате которого обрушилось два пролёта автополотна."Есть очень четкий, читаемый план отрезания полуострова от снабжения. Понять, на каком направлении будет наступление (а я бы сказал - наступления) и как будут отрезать Крым, может, вероятно, и дрессированная обезьяна. Возможно, ГШ РФ следует заказать такую обезьяну из цирка, чтобы она объяснила, что произойдет в ближайшие недели две", - прокомментировал этот теракт медиаэксперт Анатолий Шарий.Позже, уже в своём видео Шарий повторил эту версию."Я считаю на нынешний момент, что это часть операции по отрезанию Крымского полуострова от снабжения. Значительной частью этой операции будет наступление на запорожском направлении. Вполне возможно, будет наступление по двум направлениям. Однако лично я вижу Бердянск, наступление в том направлении с отрезанием от моря", - указал он.При этом он отметил, что по Крымскому мосту могут ещё нанести удары, если наступление на Бердянск увенчается успехом."Мне кажется и не только мне, а людям, с которыми я общаюсь, а эти люди обладают определёнными специфическими знаниями, что после завершения успешной для ВСУ операции в Запорожской области с выходом к Бердянску и отрезании от морских путей, будет добивание Крымского моста скорее всего подводными беспилотниками", - отметил Шарий.Примечательно, что и на других направлениях увеличивается количество наёмников. Так, бывший подполковник СБУ Василий Прозоров опубликовал у себя в телеграм-канале данные на прибывших на харьковское направление западных наёмников."Иностранные наёмники, входящие в состав нацистского украинского подразделения "Карпатская Сечь", Были замечены на Харьковском направлении. Лоик Майяр (Франция), Роб-Рой Лейн (США), Дуглас Джеймс Картер (Великобритания), Джейми Бандрик (США), Джеймс Чедвик (Великобритания). Как они заявили в Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.), их цель - убивать русских", - указал Прозоров.Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал фото уничтоженных западных наёмников на донецком направлении.Опасение БелоруссииУкраинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу, 8 октября, вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии, где вручили ноту с утверждением о планах Украины нанести удар по белорусской территории, заявили в МИД Украины."Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии", - сообщил МИД Украины.При этом украинское министерство иностранных дел заявило, что данная информация не соответствует действительности.Накануне — 7 октября в Минобороны Белоруссии заявили, что РБ при необходимости готова выставить порядка 500 тысяч подготовленного резерва военнообязанных."Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", — сообщили в министерстве.По словам министра обороны Виктора Хренина, за последние 20 лет в Белоруссии мобилизационные сборы, которые носят постоянный характер, прошли 130 тысяч человек. Хренин указал, что подобная работа является плановой.А 6 октября Хренин заявил, что региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. По его словам, Белоруссия готова реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.Желание ТурцииТурция решила организовать переговоры о "большой сделке" между Россией и четырьмя западными государствами - Великобританией, Германией, США и Францией, сообщила турецкая газета Milliyet, не указав источник информации."О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными", - утверждает турецкое издание.Milliyet не уточняет, будет ли речь на этих переговорах о спецоперации ВС РФ на Украине, однако в публикации указано, что "Анкара также уважает желание Украины и открытыми каналами говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия".При этом издание отмечает: неизвестно, согласятся ли на переговоры c США, Великобританией, Германией и Франции в России.
https://ukraina.ru/20221008/1039527623.html
https://ukraina.ru/20221008/1039524796.html
https://ukraina.ru/20221008/1039518734.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября

09:41 09.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Украины скопили много людей и техники на запорожской линии. Белоруссия обвинила Украину в подготовке нападения. Турция намерена организовать переговоры по Украине
Киевские власти скопили большое число наемников из более чем 30 стран на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти стягивают в Запорожскую область наёмников и выходцев из западных областей Украины, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.
Ранее Рогов заявлял о сосредоточении личного состава и техники ВСУ у запорожской линии 6 октября.
"Количество вооружений и личного состава, которое брошено на Запорожскую линию боевого соприкосновения, впечатляет. Оно намного больше, чем было за всё время проведения СВО", — заявил он в комментарии российским СМИ.
Крымский мост
Вчера, 19:07
Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на УкраинеВ организованном Украиной теракте на Крымском мосту погибли три человека. Запад поддержал Украину, поздравив её спецназ с успешным осуществлением теракта
Рогов отметил, что ВСУ сохраняют наступательный потенциал на линии соприкосновения в Запорожской области, несмотря на увеличение числа потерь.
При этом Рогов заявил, что эту линию курируют британцы.
"Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы", — отметил он.
Практически одновременно ряд источников сообщил, что скорее всего ВСУ будут наступать в направлении Бердянска
Спустя два дня украинцы организовали теракт на Крымском мосту, устроив взрыв, в результате которого обрушилось два пролёта автополотна.
"Есть очень четкий, читаемый план отрезания полуострова от снабжения. Понять, на каком направлении будет наступление (а я бы сказал - наступления) и как будут отрезать Крым, может, вероятно, и дрессированная обезьяна. Возможно, ГШ РФ следует заказать такую обезьяну из цирка, чтобы она объяснила, что произойдет в ближайшие недели две", - прокомментировал этот теракт медиаэксперт Анатолий Шарий.
Позже, уже в своём видео Шарий повторил эту версию.
"Я считаю на нынешний момент, что это часть операции по отрезанию Крымского полуострова от снабжения. Значительной частью этой операции будет наступление на запорожском направлении. Вполне возможно, будет наступление по двум направлениям. Однако лично я вижу Бердянск, наступление в том направлении с отрезанием от моря", - указал он.
При этом он отметил, что по Крымскому мосту могут ещё нанести удары, если наступление на Бердянск увенчается успехом.
"Мне кажется и не только мне, а людям, с которыми я общаюсь, а эти люди обладают определёнными специфическими знаниями, что после завершения успешной для ВСУ операции в Запорожской области с выходом к Бердянску и отрезании от морских путей, будет добивание Крымского моста скорее всего подводными беспилотниками", - отметил Шарий.
Примечательно, что и на других направлениях увеличивается количество наёмников. Так, бывший подполковник СБУ Василий Прозоров опубликовал у себя в телеграм-канале данные на прибывших на харьковское направление западных наёмников.
"Иностранные наёмники, входящие в состав нацистского украинского подразделения "Карпатская Сечь", Были замечены на Харьковском направлении. Лоик Майяр (Франция), Роб-Рой Лейн (США), Дуглас Джеймс Картер (Великобритания), Джейми Бандрик (США), Джеймс Чедвик (Великобритания). Как они заявили в Instagram (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в РФ — Ред.), их цель - убивать русских", - указал Прозоров.
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал фото уничтоженных западных наёмников на донецком направлении.
Опасение Белоруссии
Украинского посла в Минске Игоря Кизима вечером в субботу, 8 октября, вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии, где вручили ноту с утверждением о планах Украины нанести удар по белорусской территории, заявили в МИД Украины.
"Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина якобы планирует нанесение удара по территории Белоруссии", - сообщил МИД Украины.
При этом украинское министерство иностранных дел заявило, что данная информация не соответствует действительности.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 16:06
Жертвы теракта и радость Эстонии, командующий СВО. Главное на Украине на 16:00 8 октябряСтало известно о жертвах украинского теракта на Крымском мосту. МИД Эстонии поздравил украинский спецназ с осуществлением этого теракта, в котором погибли люди. Министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции
Накануне — 7 октября в Минобороны Белоруссии заявили, что РБ при необходимости готова выставить порядка 500 тысяч подготовленного резерва военнообязанных.
"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", — сообщили в министерстве.
По словам министра обороны Виктора Хренина, за последние 20 лет в Белоруссии мобилизационные сборы, которые носят постоянный характер, прошли 130 тысяч человек. Хренин указал, что подобная работа является плановой.
А 6 октября Хренин заявил, что региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства. По его словам, Белоруссия готова реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить ударов по своей территории, в частности, со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Крымский мост
Вчера, 12:00
Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октябряСтали известны подробности теракта на Крымском мосту. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы регионов России
Желание Турции
Турция решила организовать переговоры о "большой сделке" между Россией и четырьмя западными государствами - Великобританией, Германией, США и Францией, сообщила турецкая газета Milliyet, не указав источник информации.
"О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными", - утверждает турецкое издание.
Milliyet не уточняет, будет ли речь на этих переговорах о спецоперации ВС РФ на Украине, однако в публикации указано, что "Анкара также уважает желание Украины и открытыми каналами говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия".
При этом издание отмечает: неизвестно, согласятся ли на переговоры c США, Великобританией, Германией и Франции в России.
 
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Заголовок открываемого материала
11:24Крымский мост: ответит ли Россия на украинский террор? И, главное, как?
11:19"Нарыв лопнет": экс-офицер СБУ Прозоров о том, что будет, когда украинцы узнают о реальных потерях
11:14Наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось – власти
11:07Киев стягивает наемников к линии соприкосновения в Запорожской области – Рогов
10:43Диверсия на Крымском мосту организована украинскими спецслужбами - The New York Times
10:41Британцы считают, что Байдену место в приюте
10:24Запаса боеприпасов США для Украины хватит на несколько месяцев – СМИ
10:09Попытки Европы выйти из энергокризиса пока не увенчались успехом
09:57В Пекине намекнули, кому выгодны теракты на "Северных потоках"
09:41ВСУ готовятся к прорыву, тревога Белоруссии, желание Турции. Главное на Украине на утро 9 октября
09:37Послу Украины в Белоруссии вручили дипломатическую ноту – Киев
09:24Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ
07:45Крымский мост как спецоперация Запада
07:30Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
07:00Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии
06:49Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу
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