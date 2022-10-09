Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ - 09.10.2022 Украина.ру
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Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ
Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ - 09.10.2022 Украина.ру
Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ
В Пентагоне знают о взрыве на Крымском мосту, но "сказать по этому поводу нечего", сообщает РИА Новости 9 октября, ссылаясь на свой источник в Минобороны США
2022-10-09T09:24
2022-10-09T09:24
новости
крым
крымский мост
теракт
пентагон
сша
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Агентство приводит слова собеседника, в которых тот замечает, что "украинцы сражаются и сами решают, как, когда и где им это делать".Ранее в США заявили, что "не знают планов Киева". В первую очередь это касалось возможных терактов, таких как убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.Накануне утром взорвался грузовой автомобиль, который в этот момент проезжал по Крымскому мосту. Из-за взрыва возник пожар на параллельно двигавшемся железнодорожном составе, который перевозил цистерны с топливом. Движение по мосту было перекрыто.Часть двух автомобильных пролетов моста была выведена из строя.Первоначально власти сообщили о том, что в результате ЧП никто не пострадал. Позднее правоохранительные органы уточнили, что погибших трое, двое из которых, мужчина и женщина, находились в автомобиле вблизи взорвавшейся фуры.
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новости, крым, крымский мост, теракт, пентагон, сша
Новости, Крым, Крымский мост, теракт, Пентагон, США

Пентагону "нечего сказать" о теракте на Крымском мосту – СМИ

09:24 09.10.2022
 
© скриншот с видеоКрымский мост
Крымский мост
© скриншот с видео
Читать в
В Пентагоне знают о взрыве на Крымском мосту, но "сказать по этому поводу нечего", сообщает РИА Новости 9 октября, ссылаясь на свой источник в Минобороны США
Мы видели сообщения о взрыве на Керченском мосту, но нам нечего добавить о ситуации.
Агентство приводит слова собеседника, в которых тот замечает, что "украинцы сражаются и сами решают, как, когда и где им это делать".
Ранее в США заявили, что "не знают планов Киева". В первую очередь это касалось возможных терактов, таких как убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.
Накануне утром взорвался грузовой автомобиль, который в этот момент проезжал по Крымскому мосту. Из-за взрыва возник пожар на параллельно двигавшемся железнодорожном составе, который перевозил цистерны с топливом. Движение по мосту было перекрыто.
Часть двух автомобильных пролетов моста была выведена из строя.Первоначально власти сообщили о том, что в результате ЧП никто не пострадал. Позднее правоохранительные органы уточнили, что погибших трое, двое из которых, мужчина и женщина, находились в автомобиле вблизи взорвавшейся фуры.
Крымский мост
07:45
Крымский мост как спецоперация Запада
 
НовостиКрымКрымский мосттерактПентагонСША
 
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