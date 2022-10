Хватит вести себя по-джентльменски. Армен Гаспарян об итогах недели

The New York Times: Саудовская Аравия поставила Байдена перед сложным выбором Решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти произошло в худший момент для президента США Джо Байдена и поставило его перед "непростым выбором": продолжать добиваться расположения Саудовской Аравии или принять жёсткие ответные меры. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 октября в американской газете The New York Times