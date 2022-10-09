https://ukraina.ru/20221009/1039529121.html

Хватит вести себя по-джентльменски. Армен Гаспарян об итогах недели

Хватит вести себя по-джентльменски. Армен Гаспарян об итогах недели - 09.10.2022 Украина.ру

Хватит вести себя по-джентльменски. Армен Гаспарян об итогах недели

На некоторые направленные против нас действия Киева и стоящего за киевскими политиками Запада, Россия должна бы отвечать куда более жестко. Но по не совсем... Украина.ру, 09.10.2022

2022-10-09T04:10

2022-10-09T04:10

2022-10-09T04:10

интервью

армен гаспарян

украина

россия

санкции

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На некоторые направленные против нас действия Киева и стоящего за киевскими политиками Запада, Россия должна бы отвечать куда более жестко. Но по не совсем понятным причинам этого не происходит, считает политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру. Это интервью было подготовлено до теракта на Крымском мосту.- Армен, в "Нью-Йорк Таймс" вышла статья, в которой заказчиком убийства Дарьи Дугиной было названо украинское правительство. На кого была рассчитана эта статья, и можно ли говорить о том, что это определенные сигналы Киеву? И, если это сигналы, то — какие?– Это сигналы, прежде всего, офису Зеленского, который регулярно пытается выйти из-под контроля и нарушить существующую схему. Заказчикам и кураторам всего этого процесса все это категорически не нужно.То Зеленский делает заявления о том, что он уже в НАТО. Я понимаю, что прочитать Устав Североатлантического альянса ему, видимо, сорокасантиметровая дорожка кокаина не позволяет, но там-то люди напрягаются от этого.Понимаете, это странно выглядит. То ему ядерное оружие нужно, то еще чего-то. Понятно, что накопились у него кейсы, которые будут работать против него. Публикация в "Нью-Йорк Таймс", вы должны понимать, это аналог газеты "Правда", политбюро ЦК демпартии, это просто так не бывает.Зеленскому объяснили, что либо он будет себя вести так, как ему говорят, либо это все высыпется, а там - мало не покажется. Это же... если вы обратите внимание, например, американские издания и телеканалы вообще ничего не пишут про украинскую экономику – это табу. Не дай Бог вообще тронуть, чтобы все это не высыпалось.Например, американские издания ничего не пишут о том, что, видимо, девять епархий Украинской православной церкви перейдут под Московскую патриархию, а не вошедшие в состав России, пока еще вот эти территории ЛДНР, там есть еще – это будет управление Московской патриархии по зарубежным епархиям.Здесь тоже есть раскол колоссальный, про который не говорят. Но - кому интересно, наши сняли отличнейший фильм, у меня в телеграм-канале есть на него ссылка. Смотрите – "Раскол". Это как отрезается все по-живому.А мы понимаем прекрасно, что это тоже серьезная тема для Украины...А американцы еще вот этим эстрадным номером – они еще откосили от возможных обвинений их в международном терроризме. Потому что эта тема тоже такая, мутная. И плюс к тому, у них еще кейс "Северного потока", от которого тоже надо как-то отойти элегантно.А тут вот они, знаете, такие белые, чистые и пушистые, и к ним претензий нет. А Зеленский - ну что поделаешь, он же, знаете, как мне киевляне объяснили, он просто воспользовался моментом, ни с кем ничего, консультации никакие не проводил, никого в известность не ставил, он просто вышел и сказал. Ну, это как было с ядерным оружием, это вот то же самое. Байден говорит – не дай Бог, мы на пороге Армагеддона, это катастрофа. И - выходит Зеленский…– Германия отказывается это комментировать, Гутерриш заявил, что это идея о ядерной войне - немыслимая. На что рассчитаны эти заявления Зеленского? Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что это призыв открытый к ядерной войне. Какая может быть реакция международная?– Вот ровным счетом никакой. А какая она может быть? Ну послушайте! Украине позволялось делать все, что хочешь. Но уже известно, что Зеленский вел переговоры с Борисом Джонсоном, чтобы ему дали ядерные... что-нибудь, чтобы он сделал грязную ядерную бомбу. И Борюська был не против. Но Борюськи нету, сейчас Лизуська (Лиз Трасс — Ред.), этой пока не хочется этим заниматься.Ну что, международное сообщество об этом не знает? Знает, конечно. Понимаете, любая другая страна, ее бы разбомбили к едреней фене, но это же Украина. Поэтому никакой реакции не будет.А где реакция МАГАТЭ на это на все? Вот скажите мне! Вы видели ее? Приехал сморщенный мухомор, что-то там побубнил по поводу того, что не признает Запорожскую АЭС. Да ты можешь что угодно не признавать, твое мнение вообще никого здесь уже не парит, уже документы подписаны. После всех этих историй с Запорожской АЭС - МАГАТЭ уже окончательно спущено в нужник.К этой милой компании и до этого было много претензий, а вот история с обогащенным ураном – это такая тема. Поэтому никакой реакции не будет.Чем быстрее мы это все закончим - так, как надо - тем будет лучше. Потому, что они же - невменяемые. Ну послушайте, я вышел сегодня из эфира трехчасового, уставший - и мне скидывают новость, у меня истерика начинается, потому что я читаю: Верховная Рада официально признала, что Россия оккупировала Курильские острова Японии. Вы понимаете, после этого - о какой вменяемости вообще можно говорить? Тем не менее, это происходит.– Прошло уже полтора месяца со дня трагической гибели Дарьи Дугиной, но все еще наш Следственный комитет не объявил в международный розыск Вовк. Как вы считаете, почему?– Я думаю, что Вовк уже давным-давно кормит моллюсков, на дне какой-нибудь речушки. Послушайте, она живая не нужна. Это боевик. Это раньше, извините, сто лет назад, боевиков никто не трогал, из организаторов, наоборот, им помогали скрыться, потому что они могли пойти еще что-нибудь сделать.Например, эсеровская боевка этим промышляла...А потом ситуация поменялась. Извините, это акт межгосударственного терроризма. Зачем она (Вовк — Ред.) нужна, кому? Если она пасть откроет – извините, проблем не оберешься. А так - на дно речки и все, проблем нет. Что ее искать – все ж понимают это прекрасно.Проблема здесь в другом, на мой взгляд. Проблема в том, что мы недостаточно дорабатываем всю эту историю. В принципе, теракт против Даши - вот после этого половины Киева быть не должно. Должна быть просто воронка.Вот тогда - да, быстро в чувство придут. Но мы же подспудно все время держим в уме этот тезис про братство и т.д. Подспудно все равно держится.Я на этой неделе разговаривал со всеми известными и уважаемыми коллегами, не буду называть их, но все понимают, наверное, о ком идет речь. И они все об одном и том же говорят. Воронка должна быть. А мы все кого-то жалеем. У нас же уже опять это начинается. Появилась новость, что будет зимой отключение энергии, потому что они же продают это (электроэнергию — Ред.) еще и за кордон. И уже все, у нас опять нашлись гуманисты-дебилы, которые говорят – ну, надо им как-то помочь.Я не знаю, мне кажется, что это вот уже, надо током лечить, или оздоровительные работы по постройке нового БАМа, или по ремонту "Азовстали", всех туда отправить, пускай они там сидят, хоть прок какой-то будет от дураков вот этих.– Илон Маск 3 октября опубликовал ряд твитов. Сначала он предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, затем и вовсе заявил, что Восточная Украина по большей части - это русские люди, они выбирают Россию. В Киеве началась истерика, в ход пошли оскорбления, и разные эксперты гадают, с чем это было связано. То ли Маск боится за свои спутники, то ли он не хочет отказываться от услуг Газпрома, ему это выгодно. Как вы считаете, зачем Маск полез в эту виртуальную драку с представителями украинского режима и теми, кто его поддерживают?– Ну, первое – если вы обратите внимание, эти заявления Маска последовали сразу после того, то есть, через энное количество часов, как у него просели акции. Зато потом весь мир обсуждал Илона Маска - и акции пошли вверх. Это очень грамотно, концептуально построенная работа пиарщиков. Здесь нет ни малейших сомнений.История про спутники, она действительно существует. На Западе есть очень большая боязнь того, что наши задолбаются от этого всего - и посносят эти спутники. Мы же можем это сделать? Можем. Но мы, опять же, ведем себя зачем-то по-джентльменски, мне это не очень понятно...– Пока Евросоюз всеми усилиями пытался снизить для себя стоимость энергоресурсов, а восьмой пакет санкций предполагает потолок цен на российскую нефть, встреча ОПЕК+ перечеркнула все их усилия. Организация договорилась о сокращении производства черного золота в ноябре на 2 миллиона баррелей в сутки. Что значит для США теперь это решение ОПЕК+, и как это может повлиять на позиции демократов перед выборами, которые совсем скоро?– Ну, вы знаете, позиция демократов перед выборами – это "больной перед смертью потел". Ему ничего не поможет уже – все! И это бессмысленно абсолютно.Для Америки это, конечно, серьезное потрясение. Что это, мы так славно расторговались, а на выходе получили кукиш! Для Америки это, конечно, поражение Байдена очередное. Но, поскольку у деда успехов вообще нету, ни одного – к этому тоже можно привыкнуть.Да, Европа от этого пострадает, пострадают от этого Соединенные Штаты, ну а что? Это ничего вообще не добавляет к нынешним беспредельным условиям. Хуже всего то, что все понимают, что следующий год будет еще кошмарнее.Вот сейчас интернет переполнен этими всеми рыданиями – это дорогое, то дорогое, цены на все растут, мрак и все. Так в следующем году будет хуже. Знаете, можно, конечно, находиться в положении главы Нацбанка Польши, у которого - единственного на территории Европы - идет подъем благосостояния. Но он идиот, видимо, потому, что все же параллельно смотрят польские источники, и понимают, что…Вот у меня пару дней назад в эфире был Матеуш Песковский. Он совершенно правильно говорит – это враги. Ну реально, так могут делать только враги. Это бессмысленно. Ну, нефть еще подскочит. А до этого продукты подорожали, тарифы ЖКХ подорожали – все дорожает. Что-то вообще приказывает долго жить.Можно, конечно, упиваться тем, что мы (Запад — Ред.) так отлично ввели санкции. Последний санкционный пакет – это... я вообще не понял. Слушайте, лидер мировой химической промышленности BASF, германский знаменитый концерн, он с июля говорит, ребята, мы вынуждены будем просто остановить производство. Мы не можем вот так. И они берут еще, чтобы наверняка остановили, и обкладывают санкциями. Ну, это кем надо быть?А санкции против Николая Расторгуева? Это что такое? От того, что он не приедет и в Берлине не споет "От чего березы шумят", вот им комфортно?Понимаете, когда все осыпается, все превращается в кизяк, они, вместо того, чтобы заниматься экономикой, занимаются какой-то ерундой. Причем, саудиты красавцы, они сказали – да, ну ладно, Америка вот так будет получать, а Европа будет получать так. Ну ладно, окей.– А на каком пакете санкций они наконец-то поймут, что это бесполезно? Сколько, 35 пакетов надо, 50 или сто?– Я не знаю. У меня ощущение, что это еще тоже не финальный балаган.Санкции против Николая Расторгуева не понял вообще никто. То есть, ну это ладно, хотя бы какая-то косметическая история, надо показать, что мы работаем. Почему против Расторгуева?Вопрос в другом, что эти конкретные исполнители – они известны здесь только. Их аудитория здесь. Ну, никто в мире не будет слушать песню "Офицеры", они ее не поймут, она сугубо русская, в ней русская гармония и русский смысл. В мире это не понимают. Слушайте, ну это не только Газманова проблемы. Сто лет тому назад была Надежда Васильевна Плевицкая, написавшая гениальную песню "Замело тебя снегом, Россия". Но, кроме русского человека, рыдавшего под эту песню, никто на Западе это не понял, для них это мрак просто – ну голосит какая-то женщина чего-то. Это надо родиться в России. это у нас у всех ментально присутствует.Поэтому обкладывать их санкциями бессмысленно – это ничего не дает. Вот опять же, на этой неделе с Дмитрием Евгеньевичем Куликовым беседуем в кулуарах, я говорю – слушай, Евгеньич, нас с Тимофеем Сергейцевым вместе должны судить на хуторе. Меня судят 18 октября, и судить меня будет та баба, которая выпустила убийц Олеся (Бузины — Ред.). Я говорю: ты не знаешь, а Тимофея когда будут судить, потому что, очевидно, у нас они (суды — Ред.) разные, но, очевидно, что его тоже где-то в Киеве? На что мне Евгеньич сказал – а Тимофей на это все забил!Вот это из той же серии, что и санкции. Понимаете, я уже с коллегами договорился, мы постараемся подключиться на прямую видеотрансляцию, я буду это прямо в эфире комментировать - суд над собой. А есть люди, кому это вообще абсолютно неинтересно.Я полагаю, что и Олегу Газманову, и Николаю Расторгуеву – тьфу и растереть на это всё.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20221007/1039467283.html

https://ukraina.ru/20220818/1037830515.html

https://ukraina.ru/20221008/1039523591.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина, россия, санкции