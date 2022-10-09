https://ukraina.ru/20221009/1039510041.html

Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии

Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии - 09.10.2022 Украина.ру

Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии

Ввиду "предательства" финскими политиками интересов народа, самым важным политиком Финляндии является турецкий лидер Реджеп Тайим Эрдоган, поскольку занимаемая им позиция не позволяет форсировать процесс вступления североевропейской страны в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2022-10-09T07:00

2022-10-09T07:00

2022-10-09T07:00

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йохан бекман

финляндия

эрдоган

нато

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венгрия

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Он считает, что благодаря тому, что Финляндия не смогла попасть в НАТО, жизнь финнов остаётся спокойной.Бекман также подверг критике решение властей страны о вступлении в НАТО без проведения соответствующего референдума.Поэтому надежды Бехмана связаны с тем, что, кроме Турции, вступление Финляндии в НАТО может заблокировать Венгрия, а также с тем, что правительство страны может не захотеть становиться членом западного военного блока в одиночку, без Швеции.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220527/1034037246.html

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новости, йохан бекман, финляндия, эрдоган, нато, швеция, венгрия