Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии - 09.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221009/1039510041.html
Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии
Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии - 09.10.2022 Украина.ру
Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии
Ввиду "предательства" финскими политиками интересов народа, самым важным политиком Финляндии является турецкий лидер Реджеп Тайим Эрдоган, поскольку занимаемая им позиция не позволяет форсировать процесс вступления североевропейской страны в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2022-10-09T07:00
2022-10-09T07:00
новости
йохан бекман
финляндия
эрдоган
нато
швеция
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/19/1015031985_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_fe80d8061b1da40de782712bf5c89c49.jpg.webp
Он считает, что благодаря тому, что Финляндия не смогла попасть в НАТО, жизнь финнов остаётся спокойной.Бекман также подверг критике решение властей страны о вступлении в НАТО без проведения соответствующего референдума.Поэтому надежды Бехмана связаны с тем, что, кроме Турции, вступление Финляндии в НАТО может заблокировать Венгрия, а также с тем, что правительство страны может не захотеть становиться членом западного военного блока в одиночку, без Швеции.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220527/1034037246.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101503/19/1015031985_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c2fe09aea2032609555a46feb721883b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, йохан бекман, финляндия, эрдоган, нато, швеция, венгрия
Новости, Йохан Бекман, Финляндия, Эрдоган, НАТО, Швеция, Венгрия

Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии

07:00 09.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. На улицах города
Финляндия. Хельсинки. На улицах города - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ввиду "предательства" финскими политиками интересов народа, самым важным политиком Финляндии является турецкий лидер Реджеп Тайим Эрдоган, поскольку занимаемая им позиция не позволяет форсировать процесс вступления североевропейской страны в НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Он считает, что благодаря тому, что Финляндия не смогла попасть в НАТО, жизнь финнов остаётся спокойной.
Бекман также подверг критике решение властей страны о вступлении в НАТО без проведения соответствующего референдума.

Никто не спросил у народа, запретили фактически референдумы. Кстати, у нас было такое мнение, что референдумы невозможно организовать потому, что есть опасность русского влияния, то, что русская пропаганда может влиять на результаты. Поэтому решили отменить все референдумы. Но это, конечно, предательство в отношении нашего народа

Йохан Бекман
Йохан Бекман
Финский политолог
Поэтому надежды Бехмана связаны с тем, что, кроме Турции, вступление Финляндии в НАТО может заблокировать Венгрия, а также с тем, что правительство страны может не захотеть становиться членом западного военного блока в одиночку, без Швеции.
Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 05:00
«Воткнул нож в спину»: эксперт назвал лучшего друга финского народаВласти Финляндии заявили о своем бесповоротном решении вступить в НАТО. Как к этому относятся простые жители страны в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЙохан БекманФинляндияЭрдоганНАТОШвецияВенгрия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"
07:00Не президент и не премьер-министр: Политолог назвал самого важного политика Финляндии
06:49Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу
06:18"Никогда не простим". У всех бойцов народной милиции ДНР среди родных и близких есть "двухсотые"
04:48Второй фронт в Днепре. Борьба за финансовые потоки между Киевом и регионами
04:29Певец Джанго: Донбассу нужны песни мирного времени, мечтаю об этом
04:10Хватит вести себя по-джентльменски. Армен Гаспарян об итогах недели
04:00Юшков объяснил, как скажется на России решение ОПЕК+ о снижении квот на добычу нефти
03:43Financial Times: в ВСУ сообщили о перебоях в работе Starlink
03:40"Вокруг Булгакова": теперь – книга
01:00"Ликвидация вооруженных банд". Как НКВД и НКГБ начали тотальную войну с бандеровцами
22:27Шойгу назначил командующим объединенной группировки специальной военной операции Суровкина
21:46В США считают, что после России Запад возьмется за остальные страны мира
19:12The American Conservative призвал американцев не позволять Зеленскому ставить США на грань ядерной войны
19:07Украинский теракт на Крымском мосту. Итоги 8 октября на Украине
19:03Теракт на Крымском мосту: новые данные
18:40МВФ выделит Украине ещё 1,3 миллиарда долларов
18:10Китайцы раскритиковали слова Зеленского о "превентивном ударе" по России
17:45Саботаж: в Германии остановились поезда из-за перерезанного в двух местах кабеля
17:17Это только начало. Эксперты и политики о теракте на Крымском мосту
Лента новостейМолния