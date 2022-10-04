https://ukraina.ru/20221004/1039363526.html

Йохан Бекман: Главная проблема Финляндии — украинизация страны

Йохан Бекман: Главная проблема Финляндии — украинизация страны - 04.10.2022 Украина.ру

Йохан Бекман: Главная проблема Финляндии — украинизация страны

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T14:18

2022-10-04T14:18

2022-10-04T15:57

интервью

йохан бекман

финляндия

нато

россия

политика

экономика

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Мнения народа Финляндии относительно перспективы вступления в НАТО никто не спрашивал, референдумы фактически запретили под тем предлогом, что русская пропаганда будто бы может повлиять на их результаты. Документ Столтенбергу направили предатели во власти, считает политолог из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Йохан, каковы сегодня перспективы вступления Финляндии в НАТО? Мы говорили с вами об этом в мае, сейчас октябрь — что изменилось?— Фактически ничего не изменилось, Финляндия до сих пор не попала в НАТО. Финляндия фактически не может попасть в НАТО. Речь идет о позиции Турции, и Турция — категорически против. Есть механизм переговоров между Финляндией и Турцией. Недавно к нам приехала в очередной раз турецкая делегация, а результатов абсолютно никаких нет.Сейчас появилась очень интересная пропагандистская операция, можно так сказать, это из Эстонии натовские эксперты начали давать комментарии о том, что членство Финляндии и Швеции в НАТО возможно только после следующего лета. То есть через год. Поскольку эти комментарии именно из Эстонии, из натовских кругов, мое мнение такое, что это именно мнение НАТО, что ждите пока один год, через год посмотрим снова. Вернемся к делу через год.Поэтому очень плохая перспектива. И это провал, конечно, блицкрига наших властей, которые хотели без референдума вступать в НАТО, и даже некоторые говорили, что это будет через пять дней, мы будем в НАТО.Но на самом деле — нет, даже не через год. Я думаю, не исключено, что Финляндия никогда не будет в НАТО. Хотя, с другой стороны, есть разные позиции экспертов, позиция такая, что Финляндия уже фактически есть в НАТО, и мы уже полностью интегрированы в НАТО и без НАТО. То есть Финляндия в НАТО без НАТО. Но я думаю, что это не так, потому что НАТО — это же юридическая схема. То есть это если мы не в НАТО, если мы не члены НАТО, то тогда у нас нет никаких гарантий. Поэтому провал, я так считаю.— Есть версия, что процесс затягивается потому, что Турция ждет выборов, которые будут в 2023 году в июне…— Это да, интересно, что именно натовские круги такую версию рассказывают сейчас. Именно из Эстонии получили. Раньше Финляндия — в девяностых — была «большим братом» для Эстонии, а сейчас Эстония — наш «большой брат», который дает советы. Поэтому из Эстонии такие были советы — пока ждите, и после…Есть у пронатовских кругов такая позиция, что Эрдоган уходит, будет новая власть, потом Финляндия будет в НАТО просто так. Но, я думаю, что опять это не так, потому что у Эрдогана много наследников, и мы же заметили, многие партийные деятели, чиновники высокие турецкие прокомментировали это дело, и говорят, что они категорически против Финляндии и Швеции в НАТО.Думаю, что изменений не будет. Хотя, что самое интересное, Эрдоган сейчас стал самым важным политиком Финляндии.— Протоколы о вступлении ратифицировали только 28 стран из тридцати. Позицию Турции мы понимаем. А что касается Венгрии?— Надеемся, что там тоже разумные люди живут, я же знаю, что живут. Поэтому надеемся, что и реакция тоже будет более-менее конструктивной. Потому что принимать Финляндию в НАТО никакого смысла нет абсолютно.Это было, можно сказать, тоже спецоперацией своего рода. Сразу же в марте уже начали это организовывать с помощью британской и американской власти — блицкригом Финляндию и Швецию в НАТО. Но я думаю, что это не будет успешно.И я думаю, что из-за того, что Финляндия не могла попасть в НАТО, мы живем сейчас намного спокойнее — именно внутри страны, именно финны. Атмосфера в нашей стране намного спокойней. Если бы мы блицкригом сразу же попали в НАТО, тогда бы, наверное, сошли с ума все наши русофобы и т. д. Они и сейчас сойдут с ума, но, я думаю, они бы еще больше сошли с ума (в случае вхождения Финляндии в НАТО. — Ред.).— Сейчас в СМИ рассматривают и другой вариант, хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. Звучит это примерно так: Швеция включила заднюю, а Хельсинки изначально требовали гарантий того, что шведы будут действовать параллельно, вместе с Хельсинки. Есть ли место такому фактору?— Да, именно параллельные действия — это первые требования. Естественно, что Финляндия и Швеция именно вместе… сначала, кстати, была такая ситуация, что шведы не очень хотели в НАТО, там традиционно антинатовская позиция. Социал-демократы шведские — они очень долгое время были против НАТО. И в Финляндии тоже большинство народа против НАТО, всегда была у нас традиционно антинатовская позиция, это самая антинатовская страна в мире.Но никто не спросил у народа, запретили фактически референдумы. Кстати, у нас было такое мнение, что референдумы невозможно организовать потому, что есть опасность русского влияния, то, что русская пропаганда может влиять на результаты. Поэтому решили отменить все референдумы. Но это, конечно, предательство в отношении нашего народа.Потому, что надо же спросить мнение людей. Сейчас фактически единственная инстанция, которая спрашивает, которая у меня спрашивала несколько раз об этом — это именно вы, то есть российские журналисты. А нашим властям это неинтересно. Вообще, им неинтересно, что народ думает об этом.Но у них (у власти. — Ред.), конечно, есть результат. То есть 18 мая Финляндия действительно отправила документ, и Швеция тоже Столтенбергу, который принял эти документы. Это результат, естественно… Может быть, им кто-то что-то оплатил, наверное, потому что они так рады были после того, что предали свой народ. Но такие у нас есть предатели во власти, что тут делать? Но в НАТО мы не будем, я так думаю.— По большому счету, насколько я понимаю, Финляндия не готова стать гарантом безопасности для стран Балтии? — Если Финляндия будет в НАТО, конечно, тогда Финляндия должна… Но народ этого, естественно, не хочет. Потому что мы уже многие годы, десятилетиями даже, мы видим это очень глупое поведение прибалтов и поляков именно в отношении России.Хотя сейчас, к сожалению, именно в последние месяцы и наша финская внешняя политика стала такой же — то есть глупой. Ну, что делать, надеемся, что нормализуются все отношения. И есть уже черты того, что будет нормализация наших отношений, именно российско-финских. Возможно, уже достаточно быстро, наверное, в следующем году уже будем нормализовывать наши отношения. Но требуется выгнать этих правителей, которые сейчас нам диктуют.У нас главная проблема сейчас и Финляндии, и внешней политики Финляндии — это украинизация страны. Зеленский и американцы хотят фактически украинизировать всю Европу. Поэтому у нас везде украинские флаги вместе с финскими флагами, у нас финские депутаты в своих аватарах в соцсетях — на фоне украинского флага вместе с финским. Ну, что это такое? Кошмар! — Мы видим, есть запрет на въезд в Финляндию туристам из России, и финский министр иностранных дел сообщил, что такое решение принято ввиду угрозы международным отношениям Финляндии. О какой угрозе идет речь? Или это просто необходимая формулировка?— Я думаю, тут опять какие-то взятки, наверное, огромные платили. Потому что наше правительство было категорически против, и до сих пор… Наши эксперты, то есть это погранслужба, это полиция безопасности, это юристы финского МИД — они все были против. Они все говорили, что, во-первых, у нас нет юридических инструментов, чтобы запретить русских. Во-вторых, в русских туристах нет никаких угроз. Они не представляют никакой угрозы.Еще на этой неделе сказала полиция безопасности, что их позиция не изменилась, русские туристы для Финляндии — не угроза. Но в любом случае, все-таки думало две недели наше правительство, опять у народа ничего не спросили, и у парламента ничего не спрашивали, и решили запретить.Это знак лояльности как раз прибалтам и полякам, которые хотят финнов тоже дисциплинировать. Но это тоже фактор украинизации, что мы все должны действовать против России. Я напомню, что это также и фактор доказательства фашизации общества. Тут хотят лишить элементарных и фундаментальных прав человека, хотят лишить свободы передвижения людей. Это права человека… Плюс еще это же именно политика Евросоюза, сама идеология Евросоюза — это свободное движение людей, передвижение, все могут путешествовать, работать, где хотят и т. д.А сейчас то, что решили… Это нацификация Европы, конечно. Нацисты, когда они приняли Нюрнбергские законы против евреев, то первое, что было главным — запретить свободное передвижение. Напомню, что евреям запретили ходить по тротуарам, это было самое главное — они не должны ходить гулять по городам, не имеют права ходить на тротуарах, в парках, публичных местах.Сейчас то же самое, плюс еще угрожают, пугают русских людей. Я напомню, что это типичный пример нацификации Европы. Я считаю, что это, конечно, преступление против человека, против человечества. Это уже похоже на геноцид, потому что предпринимают постоянно меры для того, чтобы дискриминировать и преследовать именно русских.Что касается конкретного решения, которое сейчас уже, к сожалению, в силе. Я напомню все-таки, что граница не закрыта для русских граждан. Есть еще десять категорий виз, которые действуют. Там очень много всего. Те, у кого есть недвижимость в Финляндии, они могут приехать. Те, которые хотят учиться — у них есть тоже возможность приехать на экзамен, чтобы попасть в университет. На лечение можно приехать.То есть осталось достаточно много категорий. Конечно, то, что было сделано, это беда и ошибка. Сами наши власти говорят, что русские туристы не проблема, не угроза, никаких угроз нет. Знаете, у нас коррупция, тут то же самое решение НАТО. Я думаю, что наше правительство уже принимает любое решение, которое надо принять.— Есть ли выход из этой ситуации, кроме как смена правительства?— Ой, какие хорошие, приятные слова — смена правительства нашего. Я думаю, что все этого хотят уже давно. Но чем они занимаются еще — они умеют и отменить выборы, у них есть специальный план для того, чтобы их отменить, или переносить, как они сами говорят. Поэтому они придумают разные всякие (поводы. — Ред.)… Они же работают с этими нашими врачами, то есть с эпидемиологическими ведомствами. И они придумывают разные угрозы для того, чтобы сейчас невозможно было организовать выборы.Они это уже это опробовали, они это умеют. Они отменили выборы, или переносили, как они сами говорили — в 2021-м, в прошлом году. Они переносили выборы.Это же фундамент демократии — организовать выборы вовремя, иначе демократии не существует. Мы же не можем сейчас сказать, что все-таки не надо сейчас организовывать президентские или парламентские выборы потому, что что-то нам не нравится сейчас. Ну, конечно, не нравится, если опросы показывают, что популярность нашей партии очень низкая — ну, давайте перенесем выборы. Они так действуют, такого уровня коррупция — трудно поверить, конечно. Но это очень хитрые, естественно, (способы. — Ред.).Одновременно наше правительство говорит, что Финляндия — самая счастливая страна в мире, здесь самый низкий уровень коррупции в мире, и мы вообще самые хорошие везде, и наш премьер самая красивая, самая умная и т. д.Но я думаю, что будет, конечно, как в ресторане, — будет в итоге счет, надо оплатить. Поэтому здесь тоже будет момент истины. Надо посмотреть, что в итоге написано в счете, потому что все это, естественно, кошмар.Я хочу добавить, что ситуация в Финляндии, конечно, с другой стороны, достаточно спокойна. То есть политически таких страшнейших напряжений в Финляндии нет. Поэтому наши власти как-то не очень хотели сейчас… или им было трудно это сделать, долго думали для того, чтобы запретить туристов. Но это внешнее давление, конечно. Не только давление. Я уверен, что тут речь идет о коррупции, грубо говоря. Но, к сожалению, мы живем уже сейчас в такие времена...— Йохан, скажите, какие настроения у простых граждан в Финляндии? Я видел в вашем телеграм-канале непомерные счета за электричество.— Электричество — да, уже давно речь идет о том, что… Но у нас вообще электричество стоило очень дорого и до этого, это было проблемой, Но сейчас для обычного дома в Финляндии счет может быть даже несколько тысяч евро. Обычные финны не могут оплатить такие суммы, есть решение правительства регулировать эту ситуацию. Но это, конечно, опять очень плохое решение, тут какие-то льготы в области налогов можно приобрести, плюс какие-то (другие меры. — Ред.)… Но как-то правительство реагирует достаточно вяло на это.Поэтому мы сейчас готовимся к холодной зиме, все собирают дрова. Дров хватает в Финляндии. Кстати, в Финляндии появилось новое явление — это воровство дров, воруют дрова у людей. Видимо, это у нас новая валюта. Раньше была марка, а сейчас — дрова!— Какое отношение к финским добровольцам, которые воюют на стороне Украины?— Отношение достаточно плохое. Я сам удивлен, у нас вчера буквально была пресс-конференция полиции безопасности Финляндии, и там была достаточно интересная фраза о том, что на самом деле добровольцы финские на стороне Украины — это угроза для национальной безопасности Финляндии.Их радикализация — это угроза. И они могут — после службы в ВСУ или нацбатах украинских, когда вернулись в Финляндию уже, — они могут быть участниками каких-то терактов или насильственных действий. Это все объективно, все правда. Но почему не говорят об опасной радикализации нашего премьер-министра, опасной украинизации, радикализации нашего президента, нашего министра обороны?Плюс самое главное — Юсси Халла-ахо, это наш председатель Комитета по внешним делам парламента, который призывает убить русских как можно больше, который совсем уже бандеровец сумасшедший, неонацист открытый.Это уже пик радикализации, если можно определить так. Это, действительно, идет процесс радикализации, но это не только добровольцы, это вся Европа. Радикализация Урсулы фон дер Ляйен. Ее выступление против Путина, против России — это уже откровенный неонацизм. У нее даже такая форма есть, похожа на нацистскую, только украинская, желто-синяя. Я, конечно, жду только того, когда закончится эта радикализация и истерия.

https://ukraina.ru/20210318/1030873647.html

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https://ukraina.ru/20220922/1038962667.html

https://ukraina.ru/20220720/1036684845.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, йохан бекман, финляндия, нато, россия, политика, экономика