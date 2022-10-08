https://ukraina.ru/20221008/1039521782.html

Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ

Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ - 08.10.2022 Украина.ру

Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ

Следователи установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете РФ

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:07

2022-10-08T14:07

крымский мост

теракт

подрыв

грузовик

ск рф

новости

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Сообщается также, что в настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовой автомашины, подорвавшейся на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.

https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, теракт, подрыв, грузовик, ск рф, новости