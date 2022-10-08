Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ - 08.10.2022 Украина.ру
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Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ - 08.10.2022 Украина.ру
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
Следователи установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете РФ
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:07
крымский мост
теракт
подрыв
грузовик
ск рф
новости
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Сообщается также, что в настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовой автомашины, подорвавшейся на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.
https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html
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крымский мост, теракт, подрыв, грузовик, ск рф, новости
Крымский мост, теракт, подрыв, грузовик, СК РФ, Новости

Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ

14:07 08.10.2022
 
© Коллаж РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Коллаж РИА Новости . фото очевидца
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Следователи установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете РФ
"В рамках расследования ЧП на крымском мосту следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Установлено, что грузовиком владеет житель Кубани, по месту жительства идут следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается также, что в настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовой автомашины, подорвавшейся на Крымском мосту.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.
Крымский мост, тушение - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
14:05
Теракт на Крымском мосту. Что известно на этот момент
 
Крымский мосттерактподрывгрузовикСК РФНовости
 
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