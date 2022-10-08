https://ukraina.ru/20221008/1039521782.html
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ - 08.10.2022 Украина.ру
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
Следователи установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете РФ
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:07
2022-10-08T14:07
крымский мост
теракт
подрыв
грузовик
ск рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514709_3:0:595:333_1920x0_80_0_0_3cfffc1092ce5e9a2a7a9d84138c11de.png.webp
Сообщается также, что в настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовой автомашины, подорвавшейся на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.
https://ukraina.ru/20221008/1039521070.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/08/1039514709_77:0:521:333_1920x0_80_0_0_90c96db73730d995f7e1e67bdc6ae3b3.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, теракт, подрыв, грузовик, ск рф, новости
Крымский мост, теракт, подрыв, грузовик, СК РФ, Новости
Установлено, кому принадлежал грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту - СК РФ
Следователи установили данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Об этом 8 октября сообщили в Следственном комитете РФ
"В рамках расследования ЧП на крымском мосту следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Установлено, что грузовиком владеет житель Кубани, по месту жительства идут следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается также, что в настоящее время следователи изучают маршрут передвижения грузовой автомашины, подорвавшейся на Крымском мосту.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв топливной цистерны в хвосте грузового поезда, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Результатом стало частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. На данный момент известно о троих погибших.