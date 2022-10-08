Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру
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Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября
Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру
Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября
Стали известны подробности теракта на Крымском мосту. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы регионов России
2022-10-08T12:00
2022-10-08T12:00
эксклюзив
хроники
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Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной взрыва и обрушения двух пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля."Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста",— указывалось в заявлении комитета.Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств",— заявил Песков.Куренков и Савельев выехали на место происшествия. Премьер-министру поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшедшего и для скорейшей ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД.Уже возникли вопросы к охране моста. Как сообщил RT источник в силовых структурах, представители спецслужб уже выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост."Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров", - рассказал источник.В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.Тем временем на Украине уже де-факто взяли на себя ответственность за произошедшее. Так, Минобороны Украины, в структуре которого находится Главное управление разведки, ранее отметившееся терактами в т.ч.и и на территории России, в микроблоге поиздевалось над российскими политиками, заявлявшими о "красных линиях"."Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два известных символа российской власти в украинском Крыму — пали. Какая линия следующая, русские?" - указывалось в записи на английском языке.При этом для обозначение русских использовалось слово russkies — уничижительное прозвище, которое в ходу у американских и британских военных.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в микроблоге.Между тем, у многих возникли опасения по поводу следующего теракта, который может совершить Украина."Если ГУР МО задействовал смертников, то дело совсем плохо. На подрыв авто (убийство Дарьи Дугиной — Ред.) в Москве отправили женщину с ребёнком. Креатива хватает. Ну теперь хотя бы понятно, зачем Штаты предупредили, что они не в курсе всех операций. Еще одна из таких "операций" по моим прикидкам будет где-то в Москве. Это укладывается в логику руководства ГУР", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что в момент взрыва рядом с взорвавшимся грузовиком проезжали другие автомобили. О судьбе их водителей, а также о количестве жертв теракта пока данных нет.Тем временем приближается 14 октября — знаковый праздник для украинских националистов — день образования УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.), с 2015 года являющийся государственным праздником на Украине — Днём защитников и защитниц страны.Помимо терактов на объектах инфраструктуры Украина продолжает обстрел территории РоссииОбстрелыКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 48 ударов по территории этого субъекта Российской Федерации."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган" и "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 213 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Иловайск."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 9 домостроений в Ленинском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, сапёры НМ ЛНР продолжают очищать территории этого субъекта РФ от мин и взрывоопасных предметов."В течение 7 октября ими очищенно более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Литвиновка и Сычанское", - сообщил Филипоненко.Обстановка в Донбассе, Северной Таврии и других приграничных с Украиной российских регионах остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20221008/1039512972.html
https://ukraina.ru/20221007/1039509357.html
https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
4.7
96
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября

12:00 08.10.2022
 
© фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост
© фото очевидца
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Стали известны подробности теракта на Крымском мосту. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы регионов России
Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной взрыва и обрушения двух пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля.
"Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста",— указывалось в заявлении комитета.
Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
08:48
Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октябряНа Крымском мосту произошёл взрыв, разрушено несколько пролётов, мост закрыли для проезда. ВСУ нанесли удар из HIMARS по Иловайску. На Запорожской АЭС перешли на работу дизель-генераторов из-за обстрелов ВСУ
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом.
"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств",— заявил Песков.
Куренков и Савельев выехали на место происшествия. Премьер-министру поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшедшего и для скорейшей ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД.
Уже возникли вопросы к охране моста. Как сообщил RT источник в силовых структурах, представители спецслужб уже выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост.
"Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров", - рассказал источник.
В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.
Тем временем на Украине уже де-факто взяли на себя ответственность за произошедшее. Так, Минобороны Украины, в структуре которого находится Главное управление разведки, ранее отметившееся терактами в т.ч.и и на территории России, в микроблоге поиздевалось над российскими политиками, заявлявшими о "красных линиях".
"Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два известных символа российской власти в украинском Крыму — пали. Какая линия следующая, русские?" - указывалось в записи на английском языке.
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 19:00
Превентивный удар от Зеленского, наёмники прибывают. Итоги 7 октября на УкраинеУкраинский президент Владимир Зеленский призвал Запад нанести превентивный удар по России. В боях в Донбассе и Северной Таврией замечают всё больше иностранных наёмников. Некоторые из них - кадровые военнослужащие стран-членов НАТО
При этом для обозначение русских использовалось слово russkies — уничижительное прозвище, которое в ходу у американских и британских военных.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в микроблоге.
Между тем, у многих возникли опасения по поводу следующего теракта, который может совершить Украина.
"Если ГУР МО задействовал смертников, то дело совсем плохо. На подрыв авто (убийство Дарьи Дугиной — Ред.) в Москве отправили женщину с ребёнком. Креатива хватает. Ну теперь хотя бы понятно, зачем Штаты предупредили, что они не в курсе всех операций. Еще одна из таких "операций" по моим прикидкам будет где-то в Москве. Это укладывается в логику руководства ГУР", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Примечательно, что в момент взрыва рядом с взорвавшимся грузовиком проезжали другие автомобили. О судьбе их водителей, а также о количестве жертв теракта пока данных нет.
Тем временем приближается 14 октября — знаковый праздник для украинских националистов — день образования УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.), с 2015 года являющийся государственным праздником на Украине — Днём защитников и защитниц страны.
Помимо терактов на объектах инфраструктуры Украина продолжает обстрел территории России
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 16:28
Проблемная "нобелевка", воинственный Добкин, женщины — в армию. Главное на Украине на 16:00 7 октябряНа Украине возмутились присуждением Нобелевской премии мира. Политик Михаил Добкин засветился в форме ВСУ. Верховная Рада приняла закон о воинском учёте женщин
Обстрелы
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 48 ударов по территории этого субъекта Российской Федерации.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган" и "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 213 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Иловайск.
"За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 9 домостроений в Ленинском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 12:18
Расстрел под Херсоном, обстрелы, всё больше наёмников. Главное на Украине на 12:00 7 октябряУкраинские военные расстреляли жителей Великой Александровки. ВСУ продолжают артиллерийский террор Донбасса и Северной Таврии. На фронте увеличилось количество иностранных наёмников
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, сапёры НМ ЛНР продолжают очищать территории этого субъекта РФ от мин и взрывоопасных предметов.
"В течение 7 октября ими очищенно более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Литвиновка и Сычанское", - сообщил Филипоненко.
Обстановка в Донбассе, Северной Таврии и других приграничных с Украиной российских регионах остаётся напряжённой.
 
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