https://ukraina.ru/20221008/1039518734.html

Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября

Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру

Подробности по Крымскому мосту, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 8 октября

Стали известны подробности теракта на Крымском мосту. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы регионов России

2022-10-08T12:00

2022-10-08T12:00

2022-10-08T12:00

эксклюзив

хроники

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Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной взрыва и обрушения двух пролётов на Крымском мосту стал подрыв автомобиля."Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста",— указывалось в заявлении комитета.Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают причины взрыва.Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с произошедшим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент получил доклады в связи с инцидентом."Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств",— заявил Песков.Куренков и Савельев выехали на место происшествия. Премьер-министру поручено сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшедшего и для скорейшей ликвидации последствий. В ее состав также войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД.Уже возникли вопросы к охране моста. Как сообщил RT источник в силовых структурах, представители спецслужб уже выясняют, каким образом грузовик, начинённый взрывчаткой, смог въехать на Крымский мост."Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства. Комплекс оснащён приборами, которые определяют наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними. Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров", - рассказал источник.В связи с этим, по словам собеседника RT, возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.Тем временем на Украине уже де-факто взяли на себя ответственность за произошедшее. Так, Минобороны Украины, в структуре которого находится Главное управление разведки, ранее отметившееся терактами в т.ч.и и на территории России, в микроблоге поиздевалось над российскими политиками, заявлявшими о "красных линиях"."Ракетный крейсер Москва и Керченский мост — два известных символа российской власти в украинском Крыму — пали. Какая линия следующая, русские?" - указывалось в записи на английском языке.При этом для обозначение русских использовалось слово russkies — уничижительное прозвище, которое в ходу у американских и британских военных.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк."Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено", - написал Подоляк в микроблоге.Между тем, у многих возникли опасения по поводу следующего теракта, который может совершить Украина."Если ГУР МО задействовал смертников, то дело совсем плохо. На подрыв авто (убийство Дарьи Дугиной — Ред.) в Москве отправили женщину с ребёнком. Креатива хватает. Ну теперь хотя бы понятно, зачем Штаты предупредили, что они не в курсе всех операций. Еще одна из таких "операций" по моим прикидкам будет где-то в Москве. Это укладывается в логику руководства ГУР", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что в момент взрыва рядом с взорвавшимся грузовиком проезжали другие автомобили. О судьбе их водителей, а также о количестве жертв теракта пока данных нет.Тем временем приближается 14 октября — знаковый праздник для украинских националистов — день образования УПА* (запрещённая в РФ организация — Ред.), с 2015 года являющийся государственным праздником на Украине — Днём защитников и защитниц страны.Помимо терактов на объектах инфраструктуры Украина продолжает обстрел территории РоссииОбстрелыКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 48 ударов по территории этого субъекта Российской Федерации."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Himars", "Ураган" и "Град", артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 213 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Иловайск."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе Донецка и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 9 домостроений в Ленинском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, сапёры НМ ЛНР продолжают очищать территории этого субъекта РФ от мин и взрывоопасных предметов."В течение 7 октября ими очищенно более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Литвиновка и Сычанское", - сообщил Филипоненко.Обстановка в Донбассе, Северной Таврии и других приграничных с Украиной российских регионах остаётся напряжённой.

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https://ukraina.ru/20221007/1039481767.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники