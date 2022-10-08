https://ukraina.ru/20221008/1039515587.html

Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД

Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД - 08.10.2022 Украина.ру

Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД

Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено в связи с подрывом на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в РЖД

2022-10-08T10:23

2022-10-08T10:23

2022-10-08T10:23

крымский мост

подрыв

новости

ржд

поезд

транспортное сообщение

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Кроме того, в компании объявили о том, что продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена.Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039515339.html

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крымский мост, подрыв, новости, ржд, поезд, транспортное сообщение