https://ukraina.ru/20221008/1039515587.html
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД - 08.10.2022 Украина.ру
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено в связи с подрывом на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в РЖД
2022-10-08T10:23
2022-10-08T10:23
2022-10-08T10:23
крымский мост
подрыв
новости
ржд
поезд
транспортное сообщение
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Кроме того, в компании объявили о том, что продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена.Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039515339.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, подрыв, новости, ржд, поезд, транспортное сообщение
Крымский мост, подрыв, Новости, РЖД, поезд, транспортное сообщение
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено в связи с подрывом на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в РЖД
Кроме того, в компании объявили о том, что продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, приостановлена.
Ранее железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.
Для автомобилистов организованы стоянки с туалетами и полевой кухней, также в регионе начал курсировать паром.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.