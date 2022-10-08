https://ukraina.ru/20221008/1039514581.html
"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
Депутат ГД РФ Олег Морозов назвал произошедшее на Крымском мосту "объявлением войны без правил". Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости
2022-10-08T09:49
2022-10-08T09:49
2022-10-08T09:49
крымский мост
пожар
госдума
новости
война
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена. Пострадавших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, пожар, госдума, новости, война
Крымский мост, пожар, Госдума, Новости, война
"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
Депутат ГД РФ Олег Морозов назвал произошедшее на Крымском мосту "объявлением войны без правил". Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости