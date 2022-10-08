https://ukraina.ru/20221008/1039514581.html

"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту

"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру

"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Депутат ГД РФ Олег Морозов назвал произошедшее на Крымском мосту "объявлением войны без правил". Его слова 8 октября опубликовали РИА Новости

2022-10-08T09:49

2022-10-08T09:49

2022-10-08T09:49

крымский мост

пожар

госдума

новости

война

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена. Пострадавших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html

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крымский мост, пожар, госдума, новости, война