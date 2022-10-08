https://ukraina.ru/20221008/1039513995.html
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня - 08.10.2022 Украина.ру
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией. Об этом журналистам 8 октября сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
2022-10-08T09:32
2022-10-08T09:32
2022-10-08T09:32
крымский мост
пожар
паромы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102198/20/1021982067_0:0:2637:1483_1920x0_80_0_0_58bf22775184c6b4805aa5b5db7ed6c3.jpg
В то же время железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".
https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102198/20/1021982067_590:0:2637:1535_1920x0_80_0_0_1a7ffa9a53d2b37a5f7f49c0a320cdcb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, пожар, паромы, новости
Крымский мост, пожар, паромы, Новости
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией. Об этом журналистам 8 октября сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
"В настоящее время данная работа (по запуску паромов – Ред.) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", - сказал Лукашенко.
В то же время железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.
В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.
По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".