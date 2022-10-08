https://ukraina.ru/20221008/1039513995.html

Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня

Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня - 08.10.2022 Украина.ру

Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня

Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией. Об этом журналистам 8 октября сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко

2022-10-08T09:32

2022-10-08T09:32

2022-10-08T09:32

крымский мост

пожар

паромы

новости

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В то же время железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".

https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html

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крымский мост, пожар, паромы, новости