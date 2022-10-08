Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039513995.html
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня - 08.10.2022 Украина.ру
Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией. Об этом журналистам 8 октября сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
2022-10-08T09:32
2022-10-08T09:32
крымский мост
пожар
паромы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102198/20/1021982067_0:0:2637:1483_1920x0_80_0_0_58bf22775184c6b4805aa5b5db7ed6c3.jpg
В то же время железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".
https://ukraina.ru/20221008/1039513340.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102198/20/1021982067_590:0:2637:1535_1920x0_80_0_0_1a7ffa9a53d2b37a5f7f49c0a320cdcb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крымский мост, пожар, паромы, новости
Крымский мост, пожар, паромы, Новости

Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня

09:32 08.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Сразу после ЧП на Крымском мосту в регионе проработали вопрос запуска паромной переправы и других альтернативных путей сообщения полуострова с материковой Россией. Об этом журналистам 8 октября сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко
"В настоящее время данная работа (по запуску паромов – Ред.) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", - сказал Лукашенко.
В то же время железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщил, что в связи с ЧП на Крымском мосту поезда, следующие в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задержатся.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.
В данный момент идет тушение пожара. Известно, что пострадали пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы не повреждена.
По словам Крючкова, "о причинах и последствиях говорить рано".
Подразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
09:04
На Крымском мосту произошёл пожар Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале
 
Крымский мостпожарпаромыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
10:23Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
10:16На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:13На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
09:59СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
09:49"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
09:46Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
09:43Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
09:38Одна автомобильная нитка Крымского моста цела – Аксёнов
09:32Аксенов: паромная переправа заработает в Крыму сегодня
09:24Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
09:19У Крымского моста для водителей организованы стоянки с полевой кухней
09:15Константинов: Крымский мост оперативно восстановят, повреждения нетяжёлые
Лента новостейМолния