https://ukraina.ru/20221008/1039512972.html

Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октября

Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октября - 08.10.2022 Украина.ру

Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октября

На Крымском мосту произошёл взрыв, разрушено несколько пролётов, мост закрыли для проезда. ВСУ нанесли удар из HIMARS по Иловайску. На Запорожской АЭС перешли на работу дизель-генераторов из-за обстрелов ВСУ

2022-10-08T08:48

2022-10-08T08:48

2022-10-08T08:48

хроники

эксклюзив

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О взрыве на Крымском мосту утром 8 октября начали сообщать очевидцы. Позже появилась официальная информация."Предварительно: горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков у себя в телеграм-канале.Позже ФГУП "Крымская железная дорога" сообщило о том, что часть грузового состава, в котором загорелась цистерна, выведен с моста.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв опубликовал у себя в телеграм-канале хронологию происходившего."Около 06:15 проходил эшелон с топливными цистернами. Около 6.20 мин одна из цистерн с топливом загорелась. Арки Крымского моста не повреждены. Мэр Керчи Брусаков: "Всё в штатном режиме". Сами понимаете, какая вероятность что цистерны сами загорелись, причём загорелись точно во время проезда через мост", - написал Царёв.Позже он опубликовал ещё одно видео, свидетельствующее о том, что повреждено и дорожно полотно.Также Царёв репостнул сообщение одного из каналов, в котором высказывалось предположение о том, что же произошло на Крымском мосту."Можно предположить, что был подорван проезжающий по автомобильной части автомобиль, в том момент когда проходил состав с топливом. Но это только предположение. ФСБ разберется. На мосту везде камеры и он хорошо охраняется", - указывалось в той публикации.При этом он опубликовал фото, которое может свидетельствовать о том, что повреждён не один пролёт моста, а два.Также появились фотографии и видео разрушений с других ракурсов.На Украине тем временем царила бурная радость."Новости — огонь с самого утра!" - заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.Многие стали подозревать украинцев в теракте."Утро приносит новости об ударе по Крымскому мосту. Удивительно, почему это не сделали раньше. Помимо символического значения, Крымский мост, это наша логистика в Крым и Херсонское направление. Ответить на такую акцию, да так, чтоб Украина дрожала, у нас не чем. Есть ЯО, но я так понял, решили пока воевать без него", - отметил боец Народной милиции ДНР Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.Позже появились предположения о том, что же произошло на мосту."Разбудил спецов по мино-взрывному. Очень похоже на то, что изначально был подорван автомобиль либо фура, как раз во время прохода состава с топливом. Ограждение авто моста ближе к жд целое. Без повреждений. Плиты сдвинуты в сторону моря. Что говорит о направленности взрыва. Так же такое могло произойти от взрыва цистерн с топливом. От хлопка большой мощности", - указывалось в одном из них.Официальных подробностей о произошедшем пока нет.Позже крымские власти сообщили о том, что движение по всему Крымскому мосту остановлено, запускается паромная переправа.Примечательно, что в ноябре в Керченском проливе начинается сезон штормов.Удар по ИловайскуУкраинские войска обстреляли населённый пункт Иловайск в Донецкой народной республике, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, заявило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:00 - населённый пункт Уманское - населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из установки М142 HIMARS", - сообщило представительство в своем телеграм-канале.Позже стало известно, что пожар на топливной базе в Иловайске, который возник из-за удара ВСУ, потушили.Кроме того, в 00:13 украинские силовики выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.При этом украинские военные бьют из HIMARS преимущественно по гражданской инфраструктуре."Ситуация следующая: запустили Северодонецкий Азот, от него решили вести отопление - хаймерс разбомбил тепловой пункт. Отремонтировали бывшее здание ООН, создав там штаб ЖКХ для компаний, которые получили подряд на восстановление домов: остекление квартир и проводку отопления - здание разбомбил хаймерс. Сделали общественную бесплатную столовую из ресторана, где кормили 2 тыс. человек - здание разбомбил хаймерс. На вопрос: "Почему здесь в здании сидите, опасно ведь?", он (мэр Севердонецка — Ред.) ответил: "А в любом случае прилетит, они очень точно бьют, а сидеть где-то надо", - рассказывал автор телеграм-канала "Империя курильщика" о том, как с гуманитарной миссией посещал Северодонецк.Также в последнее время ВСУ применяли HIMARS для ударов по гостиницам и Херсоне, а также по Антоновскому и Дарьевскому мостам. Утром 7 октября из-за удара украинцев по Дарьевскому мосту погибли пять мирных жителей.Дизель-генераторы на ЗАЭСЗапорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в комментарии РИА "Новости"."Запорожская АЭС автоматически перешла на работу дизель-генераторов", - заявил Рогов.По его словам, Украина сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС.Вчера, 7 октября, удар по ЗАЭС признала и МАГАТЭ."Обстрел вчера повредил линию электропередачи, предоставляющую электроэнергию на шестой энергоблок ЗАЭС", — говорилось в заявлении организации.При этом МАГАТЭ продолжила покрывать Украину, не сообщив, откуда именно наносились удары.

https://ukraina.ru/20221007/1039509357.html

https://ukraina.ru/20221007/1039501171.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив