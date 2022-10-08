https://ukraina.ru/20221008/1039510901.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 08.10.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

Польские туристы возвращаются во Львов, а украинские уклонисты рвутся на Запад

2022-10-08T05:14

2022-10-08T05:14

2022-10-08T05:15

эксклюзив

западная украина

олег хавич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Туристы из Восточной Польши снова планируют регулярно ездить во Львов, где можно, в частности, посетить театры достаточно высокого уровня. Под возвращение своих туристов в Польше подводят также идеологическую базу.Польские туристы снова собираются во ЛьвовДо 24 февраля поляки охотно ездили во Львов. Туристы из Польши также переполняли украинские склоны Карпат и отдыхали в Трускавце. Война лишила их этой возможности, а жителей Львовщины, которые жили с туризма – возможности заработка. Однако вскоре всё может вернуться на привычные рельсы.Представители туристической фирмы Quand Tourist из Томашева Любельского на востоке Польши сообщили, что 15 октября состоится первая поездка во Львов с начала российской спецоперации на Украине. Представитель компании отметил, что решение о возобновлении путешествий во Львов является реакцией на рыночный спрос."Мы не ожидаем, что после нашего объявления во Львов поедут автобусы, набитые туристами. Это будут достаточно камерные поездки", – заявил представитель Quand Tourist Анджей Кудлицки. По его словам, компания, несмотря на вооружённый конфликт, постоянно перевозила людей через польско-украинскую границу: люди ездили как волонтёры, журналисты или посещали поляков, живущих во Львове. Но это были небольшие группы путешественников, в основном, индивидуальные поездки, пояснил он.Отвечая на вопросы журналистов о безопасности и очереди на границе, Кудлицкий подчеркнул, что страхование путешественников исключает их пребывание в зоне боевых действий, а контроль на польско-украинской границе вернулся к действовавшей до 24 февраля системе."Львовяне хотят жить нормально, и в целом так живут. О боевых действиях напоминают сирены, но не все на них реагируют. Стратегические места (мосты, виадуки, административные и военные здания) охраняют военные, окна в подвалах построек закреплены мешками с песком, действует комендантский час. Но рестораны работают, хоть и в сокращенном режиме, торговля идёт нормально, в магазинах нет дефицита", – говорит представитель польской турфирмы.Он также отметил, что местные компании охотно организуют для туристов экскурсии по Львову, а также возят в соседние города и в Карпаты. Сам Анджей Кудлицкий недавно посетил всемирно известный курорт Трускавец, расположенный в 100 км от Львова. "Санатории работают в штатном режиме, там тоже отдыхает определенное количество поляков, хоть и небольшое" – говорит он.Сейчас туристическое агентство Quand Tourist предлагает одно- или двухдневные поездки из городов Томашев Любельский и Замость во Львов. "Здесь есть оперные показы, есть концерты в филармонии, работают учреждения культуры и проходят разнообразные интересные мероприятия. А ещё здесь всегда ждут в гости львовяне и местные поляки. Но люди должны осознавать, что определенный риск есть всегда. Страховые компании защищают своих клиентов, за исключением событий, связанных с военными действиями. Поэтому мы решили ездить в Украину под собственную ответственность", – объясняет Анджей Кудлицки. Действительно, МИД Польши не рекомендует своим гражданам посещать Украину, однако формальных препятствий для въезда не существует.За однодневную поездку во Львов польский турист заплатит 190 злотых (чуть меньше 40 долларов), за двухдневную с ночевкой – 450 злотых (90 долларов). Посещение Львовской оперы оплачивается отдельно. Кстати, именно спектакли оперного и других театров Львова являются главной изюминкой экскурсии – ведь на востоке Польши просто нет культурных заведений такого уровня. Судя по тому, что об инициативе небольшой компании написал близкий к польским властям портал Wirtualna Polska (WP), действия турфирмы согласованы с официальной Варшавой и являются своеобразной разведкой. Более того, под возвращение польских туристов во Львов в Польше подводят также идеологическую базу."Экономике Украины нужны деньги, которые мы, как туристы, можем обеспечить. Это также помощь в борьбе с русскими оккупантами. Как долго мы не должны ездить на Украину? Всё говорит о том, что война будет продолжаться долго. Поэтому мне кажется, что пока турист информирован и знает позицию МИД Польши, то есть не будет "соваться" в места, где действительно угрожает опасность, поездки на Украину не являются проблемными" – заявил в комментарии WP Якуб Рыбицки, автор популярного в Польше туристического подкаста "Хорошее путешествие"."Я был во Львове через три недели после начала войны, и уже тогда город нормализовался. Правда заключается в том, что у нас гораздо больше шансов погибнуть в дорожно-транспортном происшествии, чем от ракетных обстрелов. Во Львове туристы не увидят повреждений, поэтому даже нельзя сказать, что это „dark tourism”, который является достаточно противоречивым видом экскурсий", – добавил Рыбицки.Чем является пребывание на территории Украины тысяч польских "туристов" с оружием в зоне боевых действий – ни Рыбицки, ни Кудлицки не прокомментировали.Поток мужчин мобилизационного возраста через западную границу Украины растетЕсли поляки, независимо от пола, могут уехать из своей страны законно, то украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет вправе покинуть Украину только в исключительных случаях – зафиксированная непригодность к военной службе, наличие трёх и более детей и т.п. Причем мужчин с настоящими документами пограничники часто проверяют гораздо более тщательно, чем "волонтёрам", которые нередко попадают в специализированную базу "Шлях" коррупционным путем. В частности, среди таких был и сын Андрея Портнова, экс-главы администрации президента Януковича. Он выехал за границу с разрешения Львовской областной военной администрации еще летом – до сих пор не вернулся.Но если куда больше мужчин пытается пересечь западную границу Украины или с фальшивыми документами, разрешающими выезд, или вообще обходя пограничный контроль. Правоохранители западных областей рапортуют об этом почти каждый день.К примеру, 7 октября пресс-службы Мукачевского и Чопского пограничных отрядов (Закарпатская область) сообщили о том, что пресекли около 30 попыток нарушения государственной границы в течение недели в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Рубеж – 2022". Всего обнаружено и задержано 55 мужчин, граждан Украины призывного возраста. 26 из них задержали пограничники Мукачевского пограничного отряда вне пунктов пропуска, еще 23 – пытались пересечь границу в пунктах пропуска с использованием документов, не дающих права на пересечение государственной границы. Кроме того, 6 правонарушителей были задержаны пограничниками Чопского отряда.Пограничники сообщают, что мужчины, прибывающие в Закарпатье из разных уголков Украины, в основном выбирают для незаконного путешествия в страны ЕС речной участок границы с Румынией. "Не учитывают беглецы от мобилизации и неоднократных предупреждений пограничников об опасности таких проделок в полноводной Тисе, и продолжают испытывать судьбу. Всё чаще военнослужащие подразделений охраны границы Мукачевского отряда, кроме герметично упакованных документов с мобильными телефонами и деньгами, обнаруживают у задержанных так называемые "легкие плавсредства": детские надувные круги, пенопластовые конструкции и ласты" – сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда."Использование таких сомнительных средств, несмотря на их комичность, указывает на непонимание правонарушителями того, какой сложности препятствие им придется преодолевать, – отмечают пограничники. – Ведь река Тиса, кроме того, что глубока, еще довольно стремительна. К тому же ради легкого заработка организаторы таких "заплывов" устраивают их в темное время суток, чтобы "клиенты" не видели, на что соглашаются за собственные средства". При этом как раз организаторов незаконного пересечения границы до сих пор не обнаружено, что наводит на мысль, что ими являются… сами стражи рубежей Украины.В свою очередь Львовская областная прокуратура на минувшей неделе сообщила о задержании сразу двух человек, которые помогали юношам уехать за границу, оформляя им фальшивые документы об обучении в высших учебных заведениях стран ЕС. Один из них, житель Ровенской области, за 1800 евро пообещал жителю Золочевского района Львовщины изготовить поддельные документы о том, что якобы учится в зарубежном вузе. Обвиняемый был задержан при получении 900 евро. Ему избрана мера пресечения – ночной домашний арест, также наложен арест на его имущество.А 25-летний львовянин пообещал переправить военнообязанного через границу на основании поддельных документов об обучении в высшем учебном заведении Республики Польша. Свои услуги он оценил в 4000 долларов. Отмечается, что обвиняемый был задержан при получении им задатка в размере 2000 долларов. Дела обоих фигурантов уже переданы в суд.Как сообщала (https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html) Украина.ру, 27-28 сентября группа настоящих украинских студентов западных вузов, застрявших на КПП "Шегини" во Львовской области, попыталась пересечь границу с Польшей. Это закончилось для них избиением со стороны неустановленных "зеленых человечков", наручниками и каретами "скорой".При этом некоторое время студенты могли выезжать с территории Украины законно, чем на протяжении лета воспользовались тысячи мошенников. Ныне же те студенты, которые планировали приехать в свои вузы в начале учебного года (в ЕС занятия стартуют с середины сентября – начала октября), стали жертвой киевских властей. Среди них – черновчанин Даниил Ткаченко, историю которого обнародовала в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ) его мать Светлана.Даниил – призер и победитель различных международных олимпиад и конкурсов, занимающий почетное место среди лучших выпускников не только Черновцов, но и всей страны .В июле он не просто поступил в чешский Prague City University, но и получил стипендию, хотя вуз частный. Тогда парня выпустили за границу без проблем, ведь ему было всего 17 лет. В Праге были оформлены документы о его зачислении – при этом специально консультировались с военкоматом в Черновцах, чтобы "чёрных полковников" все устроило.Даниил, несмотря на уговоры преподавателей университета, решил на месяц вернуться в Украину. Когда же в конце августа он попытался уехать в Прагу, за границу его не выпустили – как уже 18-летнего. Документы о зачислении на границе не приняли, требуя студенческий билет, который, естественно, ещё не был оформлен, потому что обучение не началось. "И вообще нам сообщили, что студенты иностранных вузов (старше 18-ти) больше покидать Украину не имеют права. Оказывается, в ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины – прим.) пришел устный приказ их не выпускать" – пишет мать студента.В конце концов, она уехала в Чехию сама. "В Праге я посещаю университет Даниила, 40 минут рассказываю заведующему отделением о сложившихся обстоятельствах, прошу понимания ситуации. В его глазах – полный шок. По условиям подписанного контракта и полученной стипендии Даниил должен был быть Ambassador от Украины – представлять нашу страну среди международного студенческого сообщества. Студенты из России и Белоруссии смогли приехать, для них ограничений нет. А мой сын, которому 18 лет и 1 месяц, оказывается, крайне необходим фронту для нашей победы???" – риторически спрашивает дама с полным набором патриотической символики на странице."Мне выдают студенческий билет Даниила, с ним я возвращаюсь домой. А тут свежие новости: устное тайное предписание "не пускать" уже успели сделать официальным. Не пускать никого из студентов, ни первокурсников, как мой Даник, ни тех, кто уже учился несколько лет. Спикер ГПСУ Андрей Демченко выступил с крайне "мудрым" заявлением: "Все, кому нужно было уехать – уже уехали". Это как??? Это он подразумевает всех тех пожилых "студентов", которых уже массово выпустили???" – пишет Светлана Ткаченко, отмечая в посте премьера, чиновников, депутатов и СМИ. Однако пока об этой истории сообщил лишь один черновицкий телеканал.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html

https://ukraina.ru/20221004/1039361702.html

https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, олег хавич