https://ukraina.ru/20221001/1039283329.html

Западная Украина за минувшую неделю

Западная Украина за минувшую неделю - 01.10.2022 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю

"Референдум" о присоединении Львовской области к Польше и силовое задержание на границе украинских студентов западных вузов

2022-10-01T10:00

2022-10-01T10:00

2022-10-01T10:02

эксклюзив

западная украина

польша

госпогранслужба

студенты

львов

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За фейковыми бюллетенями для "референдума о выходе Львовской области из Украины и вхождении её в состав Польши" могут стоять украинские спецслужбы, где немало сотрудников с антипольскими настроениями."Референдум" о присоединении Львовщины к Польше – чей фейк?Во вторник, 27 сентября, в интернете начали распространять фото коробки с бюллетенями, якобы подготовленными для референдума о выходе Львовской области из Украины и вхождении её в состав Польши. Их вроде бы сфотографировал один из львовских чиновников. Документ действительно выдержан в формате бюллетеней, которые использовались на разных референдумах в Польше, но весь текст на нем – как вопрос, так и разъяснение для голосующего, – только на украинском языке.Следует отметить, что в украинском сегменте интернета и социальных сетей, где с 24 февраля царит жесткая цензура, вышеописанного фото практически не было, а если оно и появлялось, то с непременным замечанием о "кремлевской провокации". Однако на него вдруг решили отреагировать на государственном уровне – как в Киеве, так и в Варшаве.28 сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что "новая информационно-пропагандистская волна истерии о якобы агрессивных планах Польши направлена ​​на разрушение украинско-польского единства и прекращении поддержки Украины". В тот же день и в Польше опровергли информацию о подготовке к присоединению Львовщины. "Российская пропаганда продолжает свои информационные атаки на Польшу, повторяя ложь о якобы планах польских властей напасть на Украину и аннексировать западную часть Украины", – написал в Твиттере уполномоченный правительства Польши по информационной безопасности Станислав Жарын.Понятно, что ничего другого ни один официальный польский спикер и не мог заявить, тем более что Варшава неприкрыто претендует на всю подконтрольную Киеву территорию, а не только на Галичину и Волынь. При этом есть немало оснований полагать, что за фейковыми бюллетенями стоят… украинские спецслужбы.Во-первых, если проанализировать подобные заявления с российской стороны за последние лет десять, то в них никогда и нигде речь не шла о какой-то отдельной "Львовской народной республике". В России всегда оперировали только такими понятиями, как Галичина (реже) и Западная Украина (почти всегда). Львов мог упоминаться в этом контексте, но только как город, являющийся символом целого края – то есть Галичины или всей Западной Украины.Во-вторых, не велика тайна, что именно со стороны вроде бы украинских национал-патриотических сил на протяжении почти всех лет независимости постоянно нагнеталась антипольская риторика. Но делалось это не от имени целой Галичины или тем более "Западной Украины" с Волынью включительно, а только от имени Львова. Проще говоря, подобных пропагандистских национал-истерик не наблюдалось ни в соседних Тернополе с Ивано-Франковском, ни тем более в Луцке с Ровно.И вдруг именно эту риторику взяли на вооружение уже киевские пропагандисты из СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Поскольку там служат или служили кадры, подобные львовскому ура-патриоту Юрию Михальчишину, который после Майдана-2014 официально был сотрудником СБУ, то не удивительно, что в коридоры спецслужб была занесена антипольская риторика именно львовского разлива.Однако большинство среди работников центрального аппарата СБУ до сих пор составляют выходцы с Востока Украины, даже из Донбасса. Учитывая их "всеобщую осведомленность", точнее – полный провал в знаниях об истории Галичины и других краев, которые принято называть "Западной Украиной", – можно безошибочно утверждать, что "Западная Украина" для них ограничивается только Львовом, в лучшем случае – Львовской областью. Именно отсюда растут ноги постоянных сообщений пресс-службы СБУ о раскрытии неких мифических организаций, которые собирались провозгласить "Львовскую народную республику".Это выглядит на удивление по-любительски, потому что даже тот же Виктор Медведчук – и тот в своих тирадах о федерализации оперировал именно регионами Украины, имеющими полностью запечатленную учеными историческую подоплеку, вроде Волыни, Буковины, Галичины или Подолья. Да что там Медведчук – сам Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" не писал ни о какой "Львовской народной республике", а трижды вспомнил Галичину. То есть если бы вышеописанный информационный вброс готовили российские спецслужбы, то они оперировали бы более широкими понятиями – такими, как "Галичина", или, в крайнем случае, – "Западная Украина".С другой стороны, учитывая степень интегрированности "глубинных элит" Львовщины с Польшей (недвижимость, бизнес, контрабанда и т.д.), нельзя исключать, что упомянутые выше бюллетени являются местной инициативой – с целью подтолкнуть Варшаву к более активным действиям накануне более чем вероятного краха украинской государственности. Вспомним, как это же пытались сделать в Донецке и Луганске в 2014-м, уже тогда предлагая Москве принять Донбасс в состав России.А ведь галичане и волыняки – люди не менее прагматические, чем донбасцы. Если галицкие и волынские области войдут в состав Польши, то их жители сразу же получат вожделенный европейский паспорт, то есть возможность легально жить и работать не только в Польше, но и в Италии и Германии. Но главное – на их земле точно не будет боевых действий, а их самих не мобилизуют в украинскую армию и не отправят воевать на совсем чужой для них Донбасс. Поэтому если (когда) референдумы о выходе пяти западно-украинских областей из состава Украины и их присоединении к Польше будут объявлены, местное население и с их организацией поможет, и "за" активно проголосует.Конечно, свою выгоду получит и Польша. И дело не только в территориях, то есть в усилении геополитической значимости в Европе. Польские власти смогут на законных основаниях отправить домой, лишив помощи и привилегий, сотни тысяч украинских "беженцев", приехавших в Польшу именно с Волыни и Галичины. Конечно, Варшаве придется вкладываться в развитие "возвращенных земель", но народ там будет, прежде всего, рад стабильности, прекрасно понимая, что та же Восточная Германия даже после 30 с лишним лет пребывания в составе ФРГ все еще не достигла средне-германского уровня развития.На границе с Польшей силовики избили украинских студентов западных вузов27-28 сентября группа украинских студентов западных вузов, застрявшая на КПП "Шегини" во Львовской области, повторила мирную акцию, снова предприняв попытку пересечь границу с Польшей. Это закончилось для них избиениями со стороны неустановленных "зелёных человечков", наручниками и каретами скорой помощи. Издевались над юношами неизвестные лица с оружием и в парамилитарной форме, но без знаков различия и указания подразделения или службы.Первым об инциденте сообщил телеграмм-канал Student Out. "Студентов на Шегини начали незаконно задерживать. Видео нам послал участник мирного перехода. Скорее всего, пограничники получили указание сверху", – отметили администраторы канала. На обнародованных кадрах видно, как два человека в военной форме с автоматами отводят парня, одетого в черную куртку. За ними следует сотрудник полиции, который приказывает выключить телефон снимавшему видео."Что вы делаете?!!" – кричали задержанный и его товарищи. В конце концов, задержанного отпустили без протокола. "Парень в шоковом состоянии, на руках – следы от наручников. Было составлено заявление в полицию", – отметил студенческий телеграмм-канал.Это не единственный случай избиения студентов, зафиксированный в последние дни. 28 сентября Тимофей Мельник, студент университета в Риме, который не может выехать на обучение, сообщил во внутреннем чате студентов о том, что его избила сотрудница Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). "Ударила в пах", – написал Тимофей. Позже появилась информация, что Тимофея забрала скорая помощь.Ещё один студент иностранного вуза рассказал телеграмм-каналу Student Out, что на КПП Шегини его избили люди, отказавшиеся показать удостоверение. "Начали меня под колено бить, в живот бить, по шее, вытащили меня на улицу и на глазах людей мне подбили ноги, я не мог идти, меня тащили по тротуару. Я требовал от этих работников предъявить служебные удостоверения в развернутом виде. Мне сказали, что во время написания заявления начальница предоставит контактные данные, имена, фамилии людей, совершивших это правонарушение, но этого не случилось", – сказал студент по имени Йосип. Парень добавил, что отправится с родителями во Львов писать заявление и просить записи с камер наблюдения.ГПСУ, полиция и другие силовые структуры ситуацию на КПП "Шегини" не комментируют. "Всё это время ГПСУ нагло относится к студентам. Они не пропускают нас в пункты пропуска, они не проверяют наши документы. А теперь позволяют себе ещё и бить студентов. И самое главное – они руководствуются своими негласными указаниями, а не законом", – заявляют украинские студенты западных вузов.По их словам, спикер ГНСУ Андрей Демченко говорит, что запрет на выезд студентов заработал с 14 сентября. Однако сами студенты утверждают, что уже в августе не могли пересечь границу. Пограничники заявляют, что запрет "вступил в силу после 24 февраля", и ребята получают отказ в пересечении границы.Всё лето все официальные инстанции Украины сообщали, что те студенты, которые учатся в западных вузах и имеют законные студенческие отсрочки, могут выезжать за границу. Но потом вдруг обнаружили более 600 случаев, когда мужчины явно не студенческого возраста пытались уехать из Украины по сфальсифицированным справкам об обучении в университетах Европы. И тогда вместо того, чтобы находить и наказывать именно правонарушителей, киевские власти решили не пускать никого.14 сентября, причем задним числом, было отменено разрешение на выезд за границу для ребят-студентов, причем сделали это тихо и без всякой огласки. Куча настоящих, а не фальсифицированных студентов оказалась в ситуации, когда не они могут начать или продолжить обучение вне Украины. При этом учебный год в большинстве европейских вузов начинается в ближайший понедельник, 3 октября.Первую акцию протеста на КПП "Шегини" украинские студенты западных вузов провели еще 21 сентября, но тогда власти не отреагировали на нее силовым образом, и СМИ – ни львовские, ни киевские – о них не сообщили. Только после второго протеста о проблемах студентов сообщило "Общественное телевидение", однако об их избиении и незаконном заковывании в наручники в эфире не было сказано ни слова.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html

https://ukraina.ru/20221001/1039282796.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, польша, госпогранслужба, студенты, львов