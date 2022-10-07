https://ukraina.ru/20221007/1039489890.html

"Не фанат третьей мировой": Маск ответил на критику его плана урегулирования украинского конфликта

"Не фанат третьей мировой": Маск ответил на критику его плана урегулирования украинского конфликта - 07.10.2022 Украина.ру

"Не фанат третьей мировой": Маск ответил на критику его плана урегулирования украинского конфликта

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 7 октября в Twitter отреагировал на критику украинскими СМИ предложенного им плана мирного урегулирования конфликта на Украине

2022-10-07T14:25

2022-10-07T14:25

2022-10-07T14:25

илон маск

новости

референдум

русские

украина

война

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Авторы издания Kyiv Post обратились к Маску в соцсети, написав, что "гордость и тщеславие играют колоссальную роль в его попытках строить из себя эксперта по Украине". Журналисты призвали предпринимателя остановиться и признать, что он "перестарался".В начале недели Маск поделился в Twitter своим видением условий для достижения мира на Украине.По его мнению, решением конфликта может стать повторное проведение референдумов под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к РФ. Также бизнесмен предложил признать Крым российской территорией, "как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева".Позднее, отвечая американскому сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план, Маск написал, что большинство жителей восточной части Украины — русские, которые отдают свое предпочтение России.

https://ukraina.ru/20221007/1039483090.html

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илон маск, новости, референдум, русские, украина, война