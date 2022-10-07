https://ukraina.ru/20221007/1039474663.html

Лавров: Зеленский предъявил миру доказательства справедливости начала спецоперации на Украине

Лавров: Зеленский предъявил миру доказательства справедливости начала спецоперации на Украине - 07.10.2022 Украина.ру

Лавров: Зеленский предъявил миру доказательства справедливости начала спецоперации на Украине

Заявлением о превентивном ядерном ударе по России Владимир Зеленский предъявил всему миру доказательства о справедливости начала специальной военной операции. Об этом 7 октября на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" заявил глава МИД России Сергей Лавров

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:47

2022-10-07T10:55

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Накануне Зеленский потребовал нанести превентивный ядерный удар по России. Действия и слова Зеленского в российском внешнеполитическом ведомстве назвали безрассудными, направленными на риски применения различных видов оружия массового уничтожения. В ходе спецоперации на Украине вскрылись факты наличия биологических программ Пентагона, эксперименты по созданию запрещенных препаратов, удары по Запорожской АЭС. «Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны. Мы все помним, как он еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием. Стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела», — сказал Лавров. В НАТО и Евросоюзе в ответ на призывы Зеленского продолжают говорить о поддержке его режима. Зеленского показывают главой борьбы Евросоюза за европейские ценности, свободу и демократию. В этих условиях Зеленский и его окружение «входят во вкус и начинают диктовать НАТО и ЕС свои условия», сказал Лавров.

https://ukraina.ru/20221007/1039467074.html

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новости, украина, ядерное оружие, сергей лавров, нато, спецоперация