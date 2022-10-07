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Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"

Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома" - 07.10.2022 Украина.ру

Сотрудники ЗАЭС поддержали переход станции под управление "Росатома"

Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС), их семьи и жители Энергодара поддержали заявление о переходе станции под юрисдикцию "Росатома", а значит России. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга, передает 7 октября РИА Новости

2022-10-07T09:20

2022-10-07T09:20

2022-10-07T09:35

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"Ввиду последних новостей по поводу передачи ЗАЭС под ведомство "Росатома". Естественно, политическая ситуация, в первую очередь со стороны сотрудников станции, а также членов их семей, проживающих на территории города, резко начала меняться в положительную сторону: все прекрасно понимают, что их будущее связано с Российской Федерацией", - сказал Волга.По словам главы администрации, жители города находятся в приподнятом настроении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Президент РФ Владимир Путин поручил передать АЭС под управление России. Указ о том, что станция переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября.

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новости, запорожская аэс, росатом