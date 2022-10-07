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Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан
Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан - 07.10.2022 Украина.ру
Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан
Мобилизованные россияне и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
2022-10-07T08:29
2022-10-07T08:29
2022-10-07T08:29
новости
мобилизация
россия
военнослужащие
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Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило."Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", - отметил один из мобилизованных.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/89/1033428981_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5f3eaca5918f119534dd8d2bda02484b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, россия, военнослужащие
Новости, мобилизация, Россия, Военнослужащие
Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан
Мобилизованные россияне и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости
Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", - рассказал российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
"Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", - отметил один из мобилизованных.
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине.
Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.