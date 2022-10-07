https://ukraina.ru/20221007/1039469463.html

Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан

Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан - 07.10.2022 Украина.ру

Российский офицер рассказал о подготовке мобилизованных граждан

Мобилизованные россияне и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости

2022-10-07T08:29

2022-10-07T08:29

2022-10-07T08:29

новости

мобилизация

россия

военнослужащие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/89/1033428981_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_f44ee6bfb4b1fc65a9c2a9b7be57c8f3.jpg

Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило."Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", - отметил один из мобилизованных.Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, россия, военнослужащие