https://ukraina.ru/20221007/1039467074.html

Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России

Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России - 07.10.2022 Украина.ру

Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое провел по видеосвязи, сообщило 6 октября РИА Новости

2022-10-07T07:10

2022-10-07T07:10

2022-10-07T07:20

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ядерная война

владимир зеленский

россия

удар

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По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны. Он указал, что ответственность за призыв украинского лидера должны нести США и Великобритания, поскольку они "де-факто руководят деятельностью Киева".Аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского."Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - сказала Захарова.Более резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал украинского лидера идиотом и посоветовал психиатрам провести Зеленскому превентивную трепанацию черепа."Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных", — сказал политик.В Организации объединенных наций (ООН) также прокомментировали слова Зеленского о превентивном ударе по России. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на неприемлемость даже дискуссии о ядерном конфликте."Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", — сказал он.Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг призыв применить ядерное оружие против России."Коллеги, вы немного переборщили со своей ядерной истерикой и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет", — заявил он в соцсетях.Никифоров пояснил, что речь шла о превентивных санкциях, которые необходимо было ввести до 24 февраля.В конце сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в "ядерном шантаже" и добавил, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.

https://ukraina.ru/20221006/1039459367.html

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новости, ядерная война, владимир зеленский, россия, удар