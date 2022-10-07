Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России - 07.10.2022 Украина.ру
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Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России
Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России - 07.10.2022 Украина.ру
Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое провел по видеосвязи, сообщило 6 октября РИА Новости
2022-10-07T07:10
2022-10-07T07:20
новости
ядерная война
владимир зеленский
россия
удар
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По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны. Он указал, что ответственность за призыв украинского лидера должны нести США и Великобритания, поскольку они "де-факто руководят деятельностью Киева".Аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского."Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - сказала Захарова.Более резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал украинского лидера идиотом и посоветовал психиатрам провести Зеленскому превентивную трепанацию черепа."Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных", — сказал политик.В Организации объединенных наций (ООН) также прокомментировали слова Зеленского о превентивном ударе по России. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на неприемлемость даже дискуссии о ядерном конфликте."Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", — сказал он.Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг призыв применить ядерное оружие против России."Коллеги, вы немного переборщили со своей ядерной истерикой и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет", — заявил он в соцсетях.Никифоров пояснил, что речь шла о превентивных санкциях, которые необходимо было ввести до 24 февраля.В конце сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в "ядерном шантаже" и добавил, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.
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новости, ядерная война, владимир зеленский, россия, удар
Новости, ядерная война, Владимир Зеленский, Россия, удар

Зеленский призвал НАТО превентивно ударить по России

07:10 07.10.2022 (обновлено: 07:20 07.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Лоуи в Австралии, которое провел по видеосвязи, сообщило 6 октября РИА Новости
По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления.

"Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!", - сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы Украины не что иное, как призыв к началу мировой войны. Он указал, что ответственность за призыв украинского лидера должны нести США и Великобритания, поскольку они "де-факто руководят деятельностью Киева".
Аналогичное мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского.
"Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету", - сказала Захарова.
Более резко отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал украинского лидера идиотом и посоветовал психиатрам провести Зеленскому превентивную трепанацию черепа.
"Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных", — сказал политик.
В Организации объединенных наций (ООН) также прокомментировали слова Зеленского о превентивном ударе по России. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на неприемлемость даже дискуссии о ядерном конфликте.
"Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась", — сказал он.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг призыв применить ядерное оружие против России.
"Коллеги, вы немного переборщили со своей ядерной истерикой и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет", — заявил он в соцсетях.
Никифоров пояснил, что речь шла о превентивных санкциях, которые необходимо было ввести до 24 февраля.
В конце сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Он также обвинил Запад в "ядерном шантаже" и добавил, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом России.
ядерный атомный взрыв
Вчера, 16:14
В США рассказали про опасную игру в "ядерного цыплёнка" с РоссиейРоссийским и американским лидерам необходимо быть более осторожными, чтобы избежать ядерного конфликта между двумя странами. Поскольку Украина важнее для России, чем для США, Вашингтону необходимо сделать первый шаг для предотвращения эскалации, заявил публицист Тед Карпентер в статье, опубликованной 5 октября в издании The American Conservative
 
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