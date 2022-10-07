Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска

Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре

В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру