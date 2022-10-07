Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска - 07.10.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска
Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска - 07.10.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска
Артёмовск (Бахмут) является одним из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецка) и Авдеевки, его освобождение осложнит положение войск киевского режима на этой линии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-10-07T04:15
2022-10-07T04:15
новости
спецоперация
алексей анпилогов
артёмовск (бахмут)
наступление
всу
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Он уточнил, что освобождение Артёмовска создаст угрозу с фланга для Соледара и Майорска (пригорода Горловки).Он добавил, что у ВСУ пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек для оказания ожесточённого сопротивления на этом направлении.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, спецоперация, алексей анпилогов, артёмовск (бахмут), наступление, всу
Новости, Спецоперация, Алексей Анпилогов, Артёмовск (Бахмут), наступление, ВСУ

Анпилогов рассказал о важности взятия Артёмовска

04:15 07.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Артёмовск (Бахмут) является одним из узлов обороны передовой линии ВСУ в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецка) и Авдеевки, его освобождение осложнит положение войск киевского режима на этой линии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он уточнил, что освобождение Артёмовска создаст угрозу с фланга для Соледара и Майорска (пригорода Горловки).

В целом, пока не будет взломана первая линия и вторая линия Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, говорить о том, что украинская армия полностью утратила боевые позиции в Донбассе, не приходится

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт
Он добавил, что у ВСУ пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек для оказания ожесточённого сопротивления на этом направлении.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 13:49
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и СоледареВ Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлексей АнпилоговАртёмовск (Бахмут)наступлениеВСУ
 
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