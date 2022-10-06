https://ukraina.ru/20221006/1039452073.html

Алексей Анпилогов: ВСУ готовят мощное наступление на Россию, которое не станет для них легкой прогулкой

Алексей Анпилогов: ВСУ готовят мощное наступление на Россию, которое не станет для них легкой прогулкой - 06.10.2022 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ готовят мощное наступление на Россию, которое не станет для них легкой прогулкой

Украина.ру, 06.10.2022

2022-10-06T14:59

2022-10-06T14:59

2022-10-06T15:47

интервью

всу

россия

херсон

запорожье

артемовск

донбасс

сша

спутник

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На Запорожском направлении с точки зрения масштабного наступления маневренными силами наиболее опасна линия Орехов — Гуляйполе. Там почти до Угледара открытая равнина. ВСУ могут атаковать с обходом российских опорных пунктов и попытками расчленить единую оборонительную позицию. Но мы сможем использовать наше преимущество в артиллерии и авиации, которое по опыту Херсона при удачном стечении обстоятельств позволяет обороняться меньшими силами, считает военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Военкоры с мест сообщают, что на Луганском направлении ВСУ закончили перегруппировку и сосредоточили силы в районе села Першотравневое. Туда подошли силы из Купянска и объединились с теми войсками, которые действовали в районе Лимана. Основная цель противника — сосредоточенный удар на Сватово с обозначением действий на Кременную.— Алексей, какие аргументы говорят в пользу этого довода?— Дело в том, что в районе Кременной и Рубежного пересеченная местность. Там пойма реки и большие лесные насаждения, где сложно работать легкими маневренными группами, которыми украинская армия последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР. Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходит для этой боевой тактики.Но нужно понимать, что здесь есть определенная слабость. Сватово расположено ближе к российской границе, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся войск. Если такое наступление будет, то это не будет легкой прогулкой для украинской армии.— Владимир Рогов сообщил, что ВСУ к данному моменту стянули на линию соприкосновения в Запорожской области больше оружия и людей, чем за все время специальной военной операции. Ожидаете ли вы попытку прорыва по линии Орехов —Гуляйполе — Васильевка?— В Васильевке боевых действий я не ожидаю, потому что там такая же пересеченная местность. Это овраги и балки, затопленные Каховским водохранилищем. Наступать там механизированными частями достаточно сложно. С точки зрения масштабного наступления маневренными силами наиболее опасна линия Орехов — Гуляйполе, потому что там почти до Угледара открытая равнина.ВСУ могут атаковать с обходом российских опорных пунктов и попытками расчленить единую оборонительную позицию. Но мы сможем использовать наше преимущество в артиллерии и авиации, которое по опыту Херсона при удачном стечении обстоятельств позволяет обороняться меньшими силами и нивелировать наступательные действия, которые противник может вести, опираясь на серьезный численный перевес.— Действительно ли нам удалось стабилизировать фронт на Херсонском направлении?— Фронт стабилизирован. В текущей конфигурации у противника остается узкий участок, который удобен для наступления. От Дутчан отходит затопленная балка, которую трудно пройти без наведения понтонов и искусственных насыпей. Плюс сама эта балка очень удобна крутыми склонами. На эту балку и на реку Днепр опирается правый фланг нашей обороны. Левый фланг по-прежнему опирается на реку Ингулец. Между этой балкой, проходящей от Днепра до Ингульца, порядка 25−30 км. Поэтому эта часть фронта легко перекрывается. Попытки ВСУ пробиться на юге через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана до сих пор не имели успехов. Я и сейчас там не ожидаю значительного перелома.— Денис Пушилин заявил, что ситуация на Артемовском направлении улучшается: противник сам сдает определенные позиции. Насколько для нас сейчас важно освободить этот город?— Артемовск — это один из узлов обороны передовой линии украинских войск в Донбассе от Северска до Дзержинска (Торецк) и дальше на Авдеевку. Выпадение любого укрепленного пункта из этой оборонительной линии осложняет положение соседей. Поэтому при взятии Артемовска можно будет ожидать фланговой угрозы для Соледара и Майорска, который является пригородом Горловки.В целом, пока не будет взломана первая линия и вторая линия Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, говорить о том, что украинская армия полностью утратила боевые позиции в Донбассе, не приходится.К сожалению, у противника пока достаточно сил, боекомплекта и опорных точек, потому что Украина превращает каждый город в крепость, в которой можно долго вести боевые действия, несмотря на масштабные разрушения.В этом проблема. Потому что мы теперь действуем в иной юридической и фактической реальности. Мы теперь освобождаем собственные территории и отвечаем за население, которое окажется на нашей территории.Уже понятно, что жителей Северодонецка и Лисичанска (даже если их осталось 10−15% довоенного населения) придется если не полностью эвакуировать, то, в значительной степени, расселять. То же самое касается других городов Донбасса. Их желательно брать максимально неповрежденными, чтобы люди могли пережить сложную зиму, которая через месяц начнется.— Сейчас вновь стала активно обсуждаться информация, что Путин якобы поручил сбивать над Украиной американские спутники. Вообще для нас что важнее: сбивать вражеские спутники или наращивать свои?— Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Борьба со спутниками противника никак не отменяет наращивания собственной спутниковой группировки. Но борьба со спутниками — это обоюдоострое оружие.Сейчас она регламентируется договором о космосе, который подписали США и СССР (Россия). По этому договору, атака на спутник, даже если он военный, означает объявление войны. Поэтому я думаю, что более правильным было бы наращивание своей собственной группировки, чтобы обеспечить качественной разведывательной информацией наши войска на земле.В борьбе со спутниками противника важно не перейти грань. США воюют с нами в рамках гибридной войны чужими руками, но нельзя допустить столкновения двух ядерных держав. Поэтому решения об уничтожении спутников врага должны приниматься с максимальной осторожностью и с осознанием последствий, которые будут неизбежными в случае атаки на американские космические аппараты.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, херсон, запорожье, артемовск, донбасс, сша, спутник