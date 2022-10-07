https://ukraina.ru/20221007/1039450229.html

Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины

Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины - 07.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины

Сейчас у России нет четко сформированной программы в отношении Украины, как ее не было и на протяжении 30 лет отношений между странами. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

2022-10-07T07:15

2022-10-07T07:15

2022-10-07T07:15

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олег неменский

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"Думаю, что каково конкретно будет будущее различных территорий Украины будет решаться по ходу дела на практике. В зависимости от успеха или не успеха российской военной кампании. Заранее четких целей государство не обозначает, и, очевидно, делает это вполне сознательно, чтобы не было критериев оценки успешности проводимой операции", - сказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, олег неменский, украина