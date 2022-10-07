Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины - 07.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины
Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины - 07.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины
Сейчас у России нет четко сформированной программы в отношении Украины, как ее не было и на протяжении 30 лет отношений между странами. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
2022-10-07T07:15
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новости
эксперт
олег неменский
украина
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"Думаю, что каково конкретно будет будущее различных территорий Украины будет решаться по ходу дела на практике. В зависимости от успеха или не успеха российской военной кампании. Заранее четких целей государство не обозначает, и, очевидно, делает это вполне сознательно, чтобы не было критериев оценки успешности проводимой операции", - сказал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, эксперт, олег неменский, украина
Новости, эксперт, Олег Неменский, Украина

Политолог рассказал о будущем разных регионов Украины

07:15 07.10.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : president.gov.ua
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Сейчас у России нет четко сформированной программы в отношении Украины, как ее не было и на протяжении 30 лет отношений между странами. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
"Думаю, что каково конкретно будет будущее различных территорий Украины будет решаться по ходу дела на практике. В зависимости от успеха или не успеха российской военной кампании. Заранее четких целей государство не обозначает, и, очевидно, делает это вполне сознательно, чтобы не было критериев оценки успешности проводимой операции", - сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиэкспертОлег НеменскийУкраина
 
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