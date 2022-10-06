Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах - 06.10.2022 Украина.ру
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Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах - 06.10.2022 Украина.ру
Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T06:14
2022-10-06T06:14
нато
россия
сша
патрушев
интервью
спецоперация
северный поток
теракт
европа
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. По его словам, против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.— Олег Борисович Патрушев заявил, что против России воюет НАТО, что это значит? Можем ли мы расценивать это как начало политики более жесткого отношения к США или возможно это в перспективе приведет к полному разрыву отношений с Америкой из-за их враждебной к нам позиции?— Нет, я думаю, о полном разрыве отношений сейчас речь не идет. Это было бы контрпродуктивно для всего мирового сообщества, если бы Россия и Америка перестали бы друг с другом разговаривать.— Но ведь такие заявления уже были, и ничего нового как будто не звучит и сейчас, но случайно ли об этом идет разговор? Возможно это - такой намек на более жесткие шаги по защите страны?— Не берусь предсказывать, какие шаги будут предприниматься. Сейчас стали всё большое говорить о том, что мы воюем на Украине не с украинцами, а фактически с коллективным Западом, который воюет руками украинцев.Но это очевидно, связано с неудачами российской армии, отступлением из ряда районов. Чтобы объяснить людям, что противник более серьезный, чем многие могли думать, считая, что это только украинская армия. Вот пытаются так или иначе сообщить, что мы воюем де-факто с НАТО.Хотя, на мой взгляд, правильнее говорить, что мы воюем с коалицией западных стран, причем, не всех. НАТО как организация принимает в этом участие довольно небольшое, а вот на национальном уровне целый ряд стран, особенно США и Великобритания очень активно участвуют.— Можем ли мы воспринимать отказ принять Украину в НАТО как линию, до который мы можем дойти в отстаивании своих интересов без вступления в масштабную войну и критерии того, насколько жестко мы можем действовать?— Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация вот такой прокси-войны через Украину. Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет. Но это никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать свою военную инфраструктуру на Украине. Так что отсутствие права голоса у Украины в составе этой организации не должно успокаивать нас, потому что присутствие НАТО на территории Украины и так очень заметно.— Делает ли Россия в последнее время поступательные шаги, которые направлены на укрепление суверенитета?— Я не вижу за этим какого-то заранее хорошо продуманного замысла, мы скорее действуем в рамках тех возможностей, которые есть на данный момент, пытаясь выкрутиться из сложно ситуации, в которую попали.— Патрушев также сказал, что "Решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего нарoда и людей на освобождённых территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации". Что он имеет ввиду? Речь просто о защите новых регионов или о движении вперед?— Не берусь комментировать, что подразумевает Патрушев. На мой взгляд у России сейчас нет четко сформированной программы в отношении Украины, как ее не было и на протяжении 30 лет наших отношений. Думаю, что каково конкретно будет будущее различных территорий Украины будет решаться по ходу дела на практике. В зависимости от успеха или не успеха российской военной кампании. Заранее четких целей государство не обозначает, и, очевидно, делает это вполне сознательно, чтобы не было критериев оценки успешности проводимой операции.— Будут ли видны какие-то движения в сторону того, чтобы мы уже начали отвечать на подрыв "Северных потоков" или даже начнем инфраструктурную войну, может, кабели связи американцам взорвем?— Я думаю, это маловероятно, России этого сейчас и не нужно. Подрыв труб – это вообще скандальное событие для международного сообщества. И как бы не проводили кампанию по обвинению в этом России, на Западе все равно понимают, что это сделала не Россия.Все больше на Западе слышно голосов с критикой своих же акторов, кем бы они не были. России такая ситуация выгодна, потому что, если она начнет вести себя подобным образом, вряд ли это будет большая польза для рыночной стратегии по продаже энергоносителей. Но весь поток обвинений в использовании террористических методов будет направлен на нее и разбираться с подрывом "Северных потоков" не будут. Поэтому я не думаю, что Россия заинтересована так отвечать западным партнерам.— А разве не последуют новые диверсии, если не ответить никак?— Делать надо только то, что соответствует интересам и общей стратегии, а делать что-то просто потому, что нас на это провоцируют… Ну провокации они на то и провокации, чтобы мы действовали в соответствии чьим-то чужим планам, а не собственным интересам.
https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html
https://ukraina.ru/20220930/1039274328.html
https://ukraina.ru/20221004/1039362487.html
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нато, россия, сша, патрушев, интервью, спецоперация, северный поток, теракт, европа
НАТО, Россия, США, Патрушев, Интервью, Спецоперация, Северный поток, теракт, Европа

Олег Неменский: Россия не должны отвечать на провокации, надо действовать только в собственных интересах

06:14 06.10.2022
 
© Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский
© Нина Зотина
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Александр Светлов
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. По его словам, против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов.
— Олег Борисович Патрушев заявил, что против России воюет НАТО, что это значит? Можем ли мы расценивать это как начало политики более жесткого отношения к США или возможно это в перспективе приведет к полному разрыву отношений с Америкой из-за их враждебной к нам позиции?
— Нет, я думаю, о полном разрыве отношений сейчас речь не идет. Это было бы контрпродуктивно для всего мирового сообщества, если бы Россия и Америка перестали бы друг с другом разговаривать.
Но ведь такие заявления уже были, и ничего нового как будто не звучит и сейчас, но случайно ли об этом идет разговор? Возможно это - такой намек на более жесткие шаги по защите страны?
Не берусь предсказывать, какие шаги будут предприниматься. Сейчас стали всё большое говорить о том, что мы воюем на Украине не с украинцами, а фактически с коллективным Западом, который воюет руками украинцев.
Но это очевидно, связано с неудачами российской армии, отступлением из ряда районов. Чтобы объяснить людям, что противник более серьезный, чем многие могли думать, считая, что это только украинская армия. Вот пытаются так или иначе сообщить, что мы воюем де-факто с НАТО.
Хотя, на мой взгляд, правильнее говорить, что мы воюем с коалицией западных стран, причем, не всех. НАТО как организация принимает в этом участие довольно небольшое, а вот на национальном уровне целый ряд стран, особенно США и Великобритания очень активно участвуют.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 09:49
Олег Неменский: кто онРоссийский политолог, историк
— Можем ли мы воспринимать отказ принять Украину в НАТО как линию, до который мы можем дойти в отстаивании своих интересов без вступления в масштабную войну и критерии того, насколько жестко мы можем действовать?
— Западные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация вот такой прокси-войны через Украину. Это и раньше было известно, как и то, что у Украины нет перспектив стать членом НАТО, потому что никто такой стране там право голоса не даст и ответственность за нее не возьмет.
Но это никак не мешает НАТО развивать свое военное взаимодействие с Украиной, развивать свою военную инфраструктуру на Украине. Так что отсутствие права голоса у Украины в составе этой организации не должно успокаивать нас, потому что присутствие НАТО на территории Украины и так очень заметно.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 18:30
Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
— Делает ли Россия в последнее время поступательные шаги, которые направлены на укрепление суверенитета?
— Я не вижу за этим какого-то заранее хорошо продуманного замысла, мы скорее действуем в рамках тех возможностей, которые есть на данный момент, пытаясь выкрутиться из сложно ситуации, в которую попали.
— Патрушев также сказал, что "Решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего нарoда и людей на освобождённых территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации". Что он имеет ввиду? Речь просто о защите новых регионов или о движении вперед?
— Не берусь комментировать, что подразумевает Патрушев. На мой взгляд у России сейчас нет четко сформированной программы в отношении Украины, как ее не было и на протяжении 30 лет наших отношений.
Думаю, что каково конкретно будет будущее различных территорий Украины будет решаться по ходу дела на практике. В зависимости от успеха или не успеха российской военной кампании. Заранее четких целей государство не обозначает, и, очевидно, делает это вполне сознательно, чтобы не было критериев оценки успешности проводимой операции.
— Будут ли видны какие-то движения в сторону того, чтобы мы уже начали отвечать на подрыв "Северных потоков" или даже начнем инфраструктурную войну, может, кабели связи американцам взорвем?
— Я думаю, это маловероятно, России этого сейчас и не нужно. Подрыв труб – это вообще скандальное событие для международного сообщества. И как бы не проводили кампанию по обвинению в этом России, на Западе все равно понимают, что это сделала не Россия.
Все больше на Западе слышно голосов с критикой своих же акторов, кем бы они не были. России такая ситуация выгодна, потому что, если она начнет вести себя подобным образом, вряд ли это будет большая польза для рыночной стратегии по продаже энергоносителей.
Но весь поток обвинений в использовании террористических методов будет направлен на нее и разбираться с подрывом "Северных потоков" не будут. Поэтому я не думаю, что Россия заинтересована так отвечать западным партнерам.
— А разве не последуют новые диверсии, если не ответить никак?
— Делать надо только то, что соответствует интересам и общей стратегии, а делать что-то просто потому, что нас на это провоцируют… Ну провокации они на то и провокации, чтобы мы действовали в соответствии чьим-то чужим планам, а не собственным интересам.
Александр Дудчак интервью - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 13:44
Александр Дудчак: За Северные потоки надо ударить по кабелям связи между ЕС и США, и по кораблям с СПГ
 
НАТОРоссияСШАПатрушевИнтервьюСпецоперацияСеверный потоктерактЕвропа
 
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