https://ukraina.ru/20221006/1039453313.html
Вассерман рассказал, что нужно менять в новых регионах России и как можно скорее. Видео
Вассерман рассказал, что нужно менять в новых регионах России и как можно скорее. Видео - 06.10.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал, что нужно менять в новых регионах России и как можно скорее. Видео
Публицист, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о том, что получила Украина.ру, 06.10.2022
2022-10-06T14:51
2022-10-06T14:51
2022-10-06T15:03
видео
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Публицист, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о том, что получила Россия с присоединением новых регионов, когда силы РФ двинутся дальше, что делать с украинской образовательной пропагандой и какие изменения нужны возвращённым землям в первую очередь:0:34 – Новые регионы России;6:33 – Когда пойдём дальше?;14:41 – Образование и пропаганда на освобождённых территориях;19:23 – Изменения в новых регионах РоссииНапомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации.В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Публицист, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал о том, что получила Россия с присоединением новых регионов, когда силы РФ двинутся дальше, что делать с украинской образовательной пропагандой и какие изменения нужны возвращённым землям в первую очередь:
0:34 – Новые регионы России;
6:33 – Когда пойдём дальше?;
14:41 – Образование и пропаганда на освобождённых территориях;
19:23 – Изменения в новых регионах России
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.