Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры - 06.10.2022 Украина.ру
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Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры
Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры - 06.10.2022 Украина.ру
Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила урегулировать российско-украиснкий конфликт политическим путем. Об этом она заявила во время выступления на встрече спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарт (Индонезия), пишет РИА Новости
2022-10-06T14:08
2022-10-06T14:08
новости
матвиенко
переговоры
киев
украина
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Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады Украины за стол переговоров. Спикер СФ предложила урегулировать украинский кризис мирным, политическим путем. Матвиенко предложила провести переговоры между парламентами России и Украины на площадке "Группы двадцати".Россия всегда была и остается открытой для диалога: честного, объективного, беспристрастного, заявила Матвиенко. По ее словам, сила парламентской дружбы укрепит настрой на решительные действия, и через механизмы парламентской дипломатии найдутся решения по преодолению всех трудностей.
https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html
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новости, матвиенко, переговоры, киев, украина
Новости, Матвиенко, переговоры, Киев, Украина

Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры

14:08 06.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета
Президент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила урегулировать российско-украиснкий конфликт политическим путем. Об этом она заявила во время выступления на встрече спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарт (Индонезия), пишет РИА Новости
Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады Украины за стол переговоров. Спикер СФ предложила урегулировать украинский кризис мирным, политическим путем.
Матвиенко предложила провести переговоры между парламентами России и Украины на площадке "Группы двадцати".
"Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.
Россия всегда была и остается открытой для диалога: честного, объективного, беспристрастного, заявила Матвиенко. По ее словам, сила парламентской дружбы укрепит настрой на решительные действия, и через механизмы парламентской дипломатии найдутся решения по преодолению всех трудностей.
Зеленский
4 октября, 11:39
Зеленский ввел в действие указ о запрете на переговоры с ПутинымВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Текст указа опубликован на сайте главы украинского государства
 
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