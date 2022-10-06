https://ukraina.ru/20221006/1039449604.html

Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры

Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры - 06.10.2022 Украина.ру

Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила урегулировать российско-украиснкий конфликт политическим путем. Об этом она заявила во время выступления на встрече спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарт (Индонезия), пишет РИА Новости

2022-10-06T14:08

2022-10-06T14:08

2022-10-06T14:08

новости

матвиенко

переговоры

киев

украина

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Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады Украины за стол переговоров. Спикер СФ предложила урегулировать украинский кризис мирным, политическим путем. Матвиенко предложила провести переговоры между парламентами России и Украины на площадке "Группы двадцати".Россия всегда была и остается открытой для диалога: честного, объективного, беспристрастного, заявила Матвиенко. По ее словам, сила парламентской дружбы укрепит настрой на решительные действия, и через механизмы парламентской дипломатии найдутся решения по преодолению всех трудностей.

https://ukraina.ru/20221004/1039358714.html

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новости, матвиенко, переговоры, киев, украина