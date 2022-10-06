Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады на переговоры
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила урегулировать российско-украиснкий конфликт политическим путем. Об этом она заявила во время выступления на встрече спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в Джакарт (Индонезия), пишет РИА Новости
Матвиенко пригласила депутатов Верховной Рады Украины за стол переговоров. Спикер СФ предложила урегулировать украинский кризис мирным, политическим путем.
Матвиенко предложила провести переговоры между парламентами России и Украины на площадке "Группы двадцати".
"Мы снова говорим - мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров", - сказала Матвиенко.
Россия всегда была и остается открытой для диалога: честного, объективного, беспристрастного, заявила Матвиенко. По ее словам, сила парламентской дружбы укрепит настрой на решительные действия, и через механизмы парламентской дипломатии найдутся решения по преодолению всех трудностей.
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