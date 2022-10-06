https://ukraina.ru/20221006/1039431111.html
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов - 06.10.2022 Украина.ру
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
Вооруженные силы Украины стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю специальную военную операцию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишут российские СМИ
2022-10-06T09:29
2022-10-06T09:29
2022-10-06T09:29
новости
рогов
запорожская область
всу
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Линию боевого соприкосновения в Запорожской области курируют британцы. Ни одно действие не происходит без их одобрения или команды, рассказал Рогов. В регион ВСУ стянули больше вооружения и личного состава, чем за весь период специальной военной операции. ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал. Активность украинских войск не снижается, потери быстро пополняются.
https://ukraina.ru/20221005/1039390767.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рогов, запорожская область, всу
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
Вооруженные силы Украины стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю специальную военную операцию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишут российские СМИ