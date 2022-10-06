https://ukraina.ru/20221006/1039431111.html

ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов

ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов - 06.10.2022 Украина.ру

ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов

Вооруженные силы Украины стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю специальную военную операцию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишут российские СМИ

2022-10-06T09:29

2022-10-06T09:29

2022-10-06T09:29

новости

рогов

запорожская область

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038928314_696:15:3063:1346_1920x0_80_0_0_a656343525c7dee1ff581437c15e1001.jpg

Линию боевого соприкосновения в Запорожской области курируют британцы. Ни одно действие не происходит без их одобрения или команды, рассказал Рогов. В регион ВСУ стянули больше вооружения и личного состава, чем за весь период специальной военной операции. ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал. Активность украинских войск не снижается, потери быстро пополняются.

https://ukraina.ru/20221005/1039390767.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рогов, запорожская область, всу