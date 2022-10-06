ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов - 06.10.2022 Украина.ру
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ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов - 06.10.2022 Украина.ру
ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов
Вооруженные силы Украины стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю специальную военную операцию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишут российские СМИ
2022-10-06T09:29
2022-10-06T09:29
новости
рогов
запорожская область
всу
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Линию боевого соприкосновения в Запорожской области курируют британцы. Ни одно действие не происходит без их одобрения или команды, рассказал Рогов. В регион ВСУ стянули больше вооружения и личного состава, чем за весь период специальной военной операции. ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал. Активность украинских войск не снижается, потери быстро пополняются.
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новости, рогов, запорожская область, всу
Новости, Рогов, Запорожская область, ВСУ

ВСУ стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю спецоперацию - Рогов

09:29 06.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины стянули в Запорожскую область больше людей и оружия, чем за всю специальную военную операцию. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишут российские СМИ
Линию боевого соприкосновения в Запорожской области курируют британцы. Ни одно действие не происходит без их одобрения или команды, рассказал Рогов. В регион ВСУ стянули больше вооружения и личного состава, чем за весь период специальной военной операции.
ВСУ несут потери, но сохраняют наступательный потенциал. Активность украинских войск не снижается, потери быстро пополняются.
Днепрогэс на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 07:38
Рогов заявил, что Киев готовится к провокации на ДнепроГЭСКиевский режим может в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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