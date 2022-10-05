Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
16:20 05.10.2022 (обновлено: 16:43 05.10.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
© POOL
Попытки некоторых сил на Украине и на Западе разорвать историю, возвеличивать нацизм привели к сегодняшнему конфликту с Россией. Такое заявление 5 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
По словам главы российского государства, на Украине и на Западе хотят возродить нацизм "на наших исторических территориях"
"Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин.
Также в своем выступлении президент России выразил удовлетворение итогами референдумов на освобожденных территориях, которые "не подлежат сомнению".
16:14"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФОсвобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"