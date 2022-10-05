Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине
Попытки некоторых сил на Украине и на Западе разорвать историю, возвеличивать нацизм привели к сегодняшнему конфликту с Россией. Такое заявление 5 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
2022-10-05T16:20
2022-10-05T16:43
новости
владимир путин
украина
россия
конфликт
спецоперация
запад
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По словам главы российского государства, на Украине и на Западе хотят возродить нацизм "на наших исторических территориях""Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин.Также в своем выступлении президент России выразил удовлетворение итогами референдумов на освобожденных территориях, которые "не подлежат сомнению".
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новости, владимир путин, украина, россия, конфликт, спецоперация, запад
Новости, Владимир Путин, Украина, Россия, конфликт, Спецоперация, Запад

Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине

16:20 05.10.2022 (обновлено: 16:43 05.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
© POOL
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Попытки некоторых сил на Украине и на Западе разорвать историю, возвеличивать нацизм привели к сегодняшнему конфликту с Россией. Такое заявление 5 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
По словам главы российского государства, на Украине и на Западе хотят возродить нацизм "на наших исторических территориях"
"Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин.
Также в своем выступлении президент России выразил удовлетворение итогами референдумов на освобожденных территориях, которые "не подлежат сомнению".
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:14
"Итоги референдумов не подлежат сомнению": Путин прокомментировал вхождение новых территорий в состав РФОсвобождение новых регионов России стало возможным благодаря российским военным, которые не жалеют своих жизней, заявил президент России Владимир Путин 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаРоссияконфликтСпецоперацияЗапад
 
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