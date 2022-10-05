https://ukraina.ru/20221005/1039417726.html

Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине

Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал, как можно было бы избежать конфликта на Украине

Попытки некоторых сил на Украине и на Западе разорвать историю, возвеличивать нацизм привели к сегодняшнему конфликту с Россией. Такое заявление 5 октября сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"

2022-10-05T16:20

2022-10-05T16:20

2022-10-05T16:43

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По словам главы российского государства, на Украине и на Западе хотят возродить нацизм "на наших исторических территориях""Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин.Также в своем выступлении президент России выразил удовлетворение итогами референдумов на освобожденных территориях, которые "не подлежат сомнению".

https://ukraina.ru/20221005/1039417001.html

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2022

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новости, владимир путин, украина, россия, конфликт, спецоперация, запад